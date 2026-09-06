«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)

·3·Madaniyat
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)

5 sentyabr kuni Vetnamda «Miss World-2026» xalqaro go‘zallik tanlovining final bosqichi bo‘lib o‘tdi. Unda Dominikan Respublikasi vakili, 24 yoshli Joherri Mola bosh tojni qo‘lga kiritdi. Bu haqda Miss World xabar berdi.

Tanlov finali Nyachang shahridagi 2 aprel maydonida tashkil etildi. Bu yilgi musobaqada dunyoning turli mamlakatlari va hududlaridan 111 nafar ishtirokchi qatnashdi. Mazkur tanlov «Miss World»ning 73-nashri bo‘lib, tashkilotning 75 yillik yubileyiga to‘g‘ri keldi.

Toj kiygan va lenta taqqan tabassum qilayotgan ayol qo‘l silkitmoqda.

Joherri Mola — o‘qituvchi, jurnalist, jamoat faoli va professional model. U Dominikan Respublikasida Voices of Tomorrow loyihasiga asos solgan bo‘lib, mazkur tashabbus orqali imkoniyati cheklangan jamoalardagi bolalar va yoshlar uchun ingliz tilini o‘rganish imkoniyatlarini kengaytirishga e’tibor qaratadi.

Yangi «Dunyo go‘zali» tojni 2025 yilgi g‘olib, tailandlik Opal Suchata Chuangsridan qabul qilib oldi. Bu Dominikan Respublikasi uchun «Miss World» tarixidagi ikkinchi g‘alaba bo‘ldi. Mamlakat bundan avval 1982 yilda Mariasela Alvares bilan ushbu tanlovda g‘olib chiqqan edi. Shu tariqa Dominikan Respublikasi 44 yildan so‘ng yana «Miss World» tojini qo‘lga kiritdi.

Tanlovda Ispaniya vakili Elizabet Reynes birinchi vitse-go‘zallik, Malayziya vakili Taanusiya Chetti esa ikkinchi vitse-go‘zallik unvonini qo‘lga kiritdi.

«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Afruza “Topolmaysiz” klipi bilan muxlislarini xursand qildi (video)Bugun, 12:13Sharq durdonalari Qatarni maftun etmoqda: Saida Mirziyoyeva Dohada noyob ko‘rgazmalarni ochdiSharq durdonalari Qatarni maftun etmoqda: Saida Mirziyoyeva Dohada noyob ko‘rgazmalarni ochdiKecha, 11:27"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobi"Vaynerlar qiziqchilarning «nonini yarimta» qilayapti" — Avaz Oxunning javobiKecha, 09:38Farangiz Abdazova 25 yoshni o‘g‘li bilan qarshi oldi (video)Farangiz Abdazova 25 yoshni o‘g‘li bilan qarshi oldi (video)Kecha, 00:01Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)Adiz Rajabov shaxsiy hayotini nega sir tutishini aytdi (video)04.09, 23:22Mashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshdaMashhur xonanda Lola Yo‘ldosheva bugun 41 yoshda04.09, 21:05
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Yulduz Usmonova konsertga kelmadi: Muxlislar 4 soat kutdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
Zebo Raximova sayohatlari uchun pulni qayerdan topishi va nechta davlatga borganini aytdi
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar