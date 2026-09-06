«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
5 sentyabr kuni Vetnamda «Miss World-2026» xalqaro go‘zallik tanlovining final bosqichi bo‘lib o‘tdi. Unda Dominikan Respublikasi vakili, 24 yoshli Joherri Mola bosh tojni qo‘lga kiritdi. Bu haqda Miss World xabar berdi.
Tanlov finali Nyachang shahridagi 2 aprel maydonida tashkil etildi. Bu yilgi musobaqada dunyoning turli mamlakatlari va hududlaridan 111 nafar ishtirokchi qatnashdi. Mazkur tanlov «Miss World»ning 73-nashri bo‘lib, tashkilotning 75 yillik yubileyiga to‘g‘ri keldi.
Joherri Mola — o‘qituvchi, jurnalist, jamoat faoli va professional model. U Dominikan Respublikasida Voices of Tomorrow loyihasiga asos solgan bo‘lib, mazkur tashabbus orqali imkoniyati cheklangan jamoalardagi bolalar va yoshlar uchun ingliz tilini o‘rganish imkoniyatlarini kengaytirishga e’tibor qaratadi.
Yangi «Dunyo go‘zali» tojni 2025 yilgi g‘olib, tailandlik Opal Suchata Chuangsridan qabul qilib oldi. Bu Dominikan Respublikasi uchun «Miss World» tarixidagi ikkinchi g‘alaba bo‘ldi. Mamlakat bundan avval 1982 yilda Mariasela Alvares bilan ushbu tanlovda g‘olib chiqqan edi. Shu tariqa Dominikan Respublikasi 44 yildan so‘ng yana «Miss World» tojini qo‘lga kiritdi.
Tanlovda Ispaniya vakili Elizabet Reynes birinchi vitse-go‘zallik, Malayziya vakili Taanusiya Chetti esa ikkinchi vitse-go‘zallik unvonini qo‘lga kiritdi.
…