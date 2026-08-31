Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Sharqona tarbiya va milliy qadriyatlarimizda qiz bolaning odobi, hayosi hamda jamiyatda o‘zini tutish madaniyati har doim oilaning yuzi va ko‘zgusi sanaladi. Zamonaviy dunyoda esa odob-axloq bilan birgalikda qizlarning shaxsiy daxlsizligi va xavfsizligini ta’minlash birinchi o‘ringa chiqmoqda.
Mutaxassislar va tajribali pedagoglarning ta’kidlashicha, qiz bola ongiga yoshligidan to‘g‘ri chegaralarni, himoya qoidalarini va sharqona nazokatni singdirish uning kelajak hayotida muhim poydevor bo‘ladi.
Qiz bola tarbiyasidagi 9 ta muhim qoida
Har bir ota-ona o‘z qiziga uqtirishi tavsiya etiladigan asosiy ko‘rsatmalar:
1. Egilish va harakatlanish odobi: Yerdan biror narsani olish uchun egilganda, avvalo ko‘krak sohasini qo‘l bilan to‘sish yoki egilmasdan, tizzani bukib o‘tirgan holda olishni odat qilish;
2. O‘tirish madaniyati: Ayniqsa, davrada erkaklar yoki kattalar oldida oyoqni oyoq ustiga chiqarib o‘tirmaslik, oyoqlarni bir-biriga yaqin va ixcham tutgan holda o‘tirish;
3. Zinapoyadagi odob: Agar zinadan chiqayotganda orqadan erkak kishi kelayotgan bo‘lsa, noqulay vaziyatlarni oldini olish maqsadida bir chekkada to‘xtab, uni o‘tkazib yuborish;
4. Shaxsiy xavfsizlik (Lift va zinalar): Hech qachon notanish erkaklar bilan yolg‘iz holda lift yoki kimsasiz zinapoyalarga chiqmaslik, xavfsiz fursatni kutish;
5. Kulgi va ovoz nazokati: Jamoat joylarida baland ovoz va qahqaha bilan emas, balki og‘ir-bosiq, mayin tabassum bilan his-tuyg‘ularni ifodalash;
6. Mahramlik va masofa: Nomahram qarindoshlar (amakivachcha, xolavachcha va tog‘avachcha aka-ukalar) bilan qo‘l berib ko‘rishishdan qochish va masofa saqlash;
7. Muloqotdagi jismoniy masofa: Erkaklar bilan zaruriy suhbat qurilganda doimo jismoniy masofani ushlash;
8. Qarindoshlar bilan shaxsiy chegara: Hatto yaqin qarindoshlar davrasida ham odob doirasidagi shaxsiy chegaralarni hurmat qilish va talab etish;
9. Ko‘chadagi jiddiylik: Jamoat joylari va ko‘cha-ko‘yda ortiqcha hazil-mutoyiba va erkin harakatlardan tiyilish, qat’iy odob-axloq qoidalariga rioya qilish.
Oilaviy baxt va nazokat poydevori
Ushbu qoidalar shunchaki cheklov emas, balki avvalo qiz bolaning izzati, qadr-qimmati, nomusi va jamiyatdagi yuksak obro‘sini himoya qiluvchi mustahkam qalqondir.
Qiziga shunday go‘zal fazilatlarni o‘rgata olgan ota-ona nafaqat hayoli, balki o‘z xavfsizligini har qanday sharoitda ta’minlay oladigan mustaqil va madaniyatli shaxsni tarbiyalagan bo‘ladi.
…