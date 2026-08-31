Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!

·65·Foydali
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!

Sharqona tarbiya va milliy qadriyatlarimizda qiz bolaning odobi, hayosi hamda jamiyatda o‘zini tutish madaniyati har doim oilaning yuzi va ko‘zgusi sanaladi. Zamonaviy dunyoda esa odob-axloq bilan birgalikda qizlarning shaxsiy daxlsizligi va xavfsizligini ta’minlash birinchi o‘ringa chiqmoqda.

Mutaxassislar va tajribali pedagoglarning ta’kidlashicha, qiz bola ongiga yoshligidan to‘g‘ri chegaralarni, himoya qoidalarini va sharqona nazokatni singdirish uning kelajak hayotida muhim poydevor bo‘ladi.

Qiz bola tarbiyasidagi 9 ta muhim qoida

Har bir ota-ona o‘z qiziga uqtirishi tavsiya etiladigan asosiy ko‘rsatmalar:

  • 1. Egilish va harakatlanish odobi: Yerdan biror narsani olish uchun egilganda, avvalo ko‘krak sohasini qo‘l bilan to‘sish yoki egilmasdan, tizzani bukib o‘tirgan holda olishni odat qilish;

  • 2. O‘tirish madaniyati: Ayniqsa, davrada erkaklar yoki kattalar oldida oyoqni oyoq ustiga chiqarib o‘tirmaslik, oyoqlarni bir-biriga yaqin va ixcham tutgan holda o‘tirish;

  • 3. Zinapoyadagi odob: Agar zinadan chiqayotganda orqadan erkak kishi kelayotgan bo‘lsa, noqulay vaziyatlarni oldini olish maqsadida bir chekkada to‘xtab, uni o‘tkazib yuborish;

  • 4. Shaxsiy xavfsizlik (Lift va zinalar): Hech qachon notanish erkaklar bilan yolg‘iz holda lift yoki kimsasiz zinapoyalarga chiqmaslik, xavfsiz fursatni kutish;

  • 5. Kulgi va ovoz nazokati: Jamoat joylarida baland ovoz va qahqaha bilan emas, balki og‘ir-bosiq, mayin tabassum bilan his-tuyg‘ularni ifodalash;

  • 6. Mahramlik va masofa: Nomahram qarindoshlar (amakivachcha, xolavachcha va tog‘avachcha aka-ukalar) bilan qo‘l berib ko‘rishishdan qochish va masofa saqlash;

  • 7. Muloqotdagi jismoniy masofa: Erkaklar bilan zaruriy suhbat qurilganda doimo jismoniy masofani ushlash;

  • 8. Qarindoshlar bilan shaxsiy chegara: Hatto yaqin qarindoshlar davrasida ham odob doirasidagi shaxsiy chegaralarni hurmat qilish va talab etish;

  • 9. Ko‘chadagi jiddiylik: Jamoat joylari va ko‘cha-ko‘yda ortiqcha hazil-mutoyiba va erkin harakatlardan tiyilish, qat’iy odob-axloq qoidalariga rioya qilish.

Oilaviy baxt va nazokat poydevori

Ushbu qoidalar shunchaki cheklov emas, balki avvalo qiz bolaning izzati, qadr-qimmati, nomusi va jamiyatdagi yuksak obro‘sini himoya qiluvchi mustahkam qalqondir.

Qiziga shunday go‘zal fazilatlarni o‘rgata olgan ota-ona nafaqat hayoli, balki o‘z xavfsizligini har qanday sharoitda ta’minlay oladigan mustaqil va madaniyatli shaxsni tarbiyalagan bo‘ladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soxta dollarni aniqlashning 5 ta oson usuliSoxta dollarni aniqlashning 5 ta oson usuliBugun, 10:52Bolani peshonasidan o‘pish oddiy mehr emas: 4 ta muhim jihat...Bolani peshonasidan o‘pish oddiy mehr emas: 4 ta muhim jihat...29.08, 08:42Hayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odatHayotingizni yengillashtirish uchun yo‘q qilish kerak bo‘lgan 7 ta odat28.08, 20:12Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?Bolalikdagi «ko‘rinmas devorlar»: Ongimizdagi bu to‘siqlar»ni qanday yo‘q qilish mumkin?28.08, 20:11"Baxt"ni keyinga qoldirmang: uning eng katta "siri" shu!"Baxt"ni keyinga qoldirmang: uning eng katta "siri" shu!28.08, 12:34Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)Nima uchun ayolingizni tez-tez maqtab turishingiz kerak? (5 ta muhim sabab)27.08, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tanadagi xollar nimani anglatadi? 9 ta xalqona talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan sanangizga qarab bilib oling: Kuchingizni nima so‘ndiradi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
Tug‘ilgan kuningiz qaysi kasbga moyilligingizni ko‘rsatadimi?
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Erkaklar "boshqacha" ayolni qanday ajratadi? Ideal ayolning 10 ta fazilati
Erkaklar "boshqacha" ayolni qanday ajratadi? Ideal ayolning 10 ta fazilati
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini