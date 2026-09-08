Arman Sarukyan Islam Maxachev ortidan yuqori vaznga chiqishdan bosh tortdi
UFC'ning yengil vazn toifasidagi asosiy da’vogarlaridan biri Arman Sarukyan sobiq chempion Islam Maxachev bilan ehtimoliy jang masalasiga to‘xtalib, uning ortidan 77 kg (yarim o‘rta) vaznga shoshilinch ko‘tarilish niyati yo‘qligini ma’lum qildi. Ikki sportchi o‘rtasidagi raqobat uzoq vaqtdan beri muxlislar e’tiborida bo‘lib kelayotgan bo‘lsa-da, armanistonlik jangchi o‘z faoliyati uchun butunlay boshqacha, ambitsiyali rejani tanladi. Xo‘sh, Sarukyan yengil vaznda qanday tarixiy rekordni ko‘zlamoqda va u nega yuqori vaznga chiqishga shoshilmayapti? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jangchining rekordi, kamarni necha bor himoya qilish maqsadi va vazn toifasi bo‘yicha bergan bayonotining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.
Yengil vazndagi tarixiy reja va mutlaq rekord maqsadi
Arman Sarukyan boshqa vazn toifalariga chalg‘imasdan, avvalo o‘z divizionida o‘z nomini tarixga muhrlamoqchi:
Kamarni 5 marta himoya qilish: Sarukyan yengil vazn chempioni bo‘lgach, chempionlik kamarini kamida besh marta muvaffaqiyatli himoya qilishni maqsad qilgan;
Maxachev ko‘rsatkichini ortda qoldirish: Uning ta’kidlashicha, Islam Maxachev o‘z kamarini to‘rt marta himoya qilgan, Arman esa bu raqamni beshtaga yetkazib, mutlaq rekordchiga aylanmoqchi;
Faoliyatdagi burilish nuqtasi: Beshinchi muvaffaqiyatli himoyadan so‘nggina jangchi faoliyatini butunlay yakunlash yoki yuqori vaznga o‘tish haqida jiddiy o‘ylab ko‘rishini ta’kidladi.
«Maxachev bilan jang? Yo‘q, men avval yengil vaznda chempionlik kamarini kamida besh marta himoya qilib, rekordni yangilamoqchiman. Islam to‘rt marta himoya qilgan bo‘lsa, men besh marta himoya qilaman, keyin ko‘ramiz», — deya qat’iy bayonot berdi Sarukyan.
Asosiy yechim va 77 kg vaznga o‘tmaslik sababi
Ko‘pchilik MMA ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim masala — Sarukyanning Islam Maxachev bilan yarim o‘rta vaznda to‘qnashishdan nega tiyilayotganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Arman hozirgi holatda yuqori divizionga chiqishga jismonan tayyor emasligini tan oldi. U 77 kilogrammlik vaznda to‘liq kuch bilan harakat qilish uchun hali sezilarli darajada mushak massasini oshirishi kerakligini ochiq aytdi. Shu bois, u yengil vazndagi maqsadlariga erishmasdan turib, yuqori vaznda tavakkal qilish niyatida emas.
Sizningcha, Arman Sarukyan yengil vazn chempionlik kamarini qo‘lga kiritib, uni besh marta muvaffaqiyatli himoya qila oladimi? Uning Islam Maxachev ortidan shoshilinch ravishda 77 kg vaznga chiqmaslik qarori to‘g‘ri deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu qiziqarli yakkakurash tahlilini do‘stlaringizga ulashing!
…