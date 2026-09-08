Arman Sarukyan Islam Maxachev ortidan yuqori vaznga chiqishdan bosh tortdi

·74·Sport
Arman Sarukyan Islam Maxachev ortidan yuqori vaznga chiqishdan bosh tortdi

UFC'ning yengil vazn toifasidagi asosiy da’vogarlaridan biri Arman Sarukyan sobiq chempion Islam Maxachev bilan ehtimoliy jang masalasiga to‘xtalib, uning ortidan 77 kg (yarim o‘rta) vaznga shoshilinch ko‘tarilish niyati yo‘qligini ma’lum qildi. Ikki sportchi o‘rtasidagi raqobat uzoq vaqtdan beri muxlislar e’tiborida bo‘lib kelayotgan bo‘lsa-da, armanistonlik jangchi o‘z faoliyati uchun butunlay boshqacha, ambitsiyali rejani tanladi. Xo‘sh, Sarukyan yengil vaznda qanday tarixiy rekordni ko‘zlamoqda va u nega yuqori vaznga chiqishga shoshilmayapti? Maqola oxirida esa asosiy intriga — jangchining rekordi, kamarni necha bor himoya qilish maqsadi va vazn toifasi bo‘yicha bergan bayonotining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Yengil vazndagi tarixiy reja va mutlaq rekord maqsadi

Arman Sarukyan boshqa vazn toifalariga chalg‘imasdan, avvalo o‘z divizionida o‘z nomini tarixga muhrlamoqchi:

  • Kamarni 5 marta himoya qilish: Sarukyan yengil vazn chempioni bo‘lgach, chempionlik kamarini kamida besh marta muvaffaqiyatli himoya qilishni maqsad qilgan;

  • Maxachev ko‘rsatkichini ortda qoldirish: Uning ta’kidlashicha, Islam Maxachev o‘z kamarini to‘rt marta himoya qilgan, Arman esa bu raqamni beshtaga yetkazib, mutlaq rekordchiga aylanmoqchi;

  • Faoliyatdagi burilish nuqtasi: Beshinchi muvaffaqiyatli himoyadan so‘nggina jangchi faoliyatini butunlay yakunlash yoki yuqori vaznga o‘tish haqida jiddiy o‘ylab ko‘rishini ta’kidladi.

«Maxachev bilan jang? Yo‘q, men avval yengil vaznda chempionlik kamarini kamida besh marta himoya qilib, rekordni yangilamoqchiman. Islam to‘rt marta himoya qilgan bo‘lsa, men besh marta himoya qilaman, keyin ko‘ramiz», — deya qat’iy bayonot berdi Sarukyan.

Asosiy yechim va 77 kg vaznga o‘tmaslik sababi

Ko‘pchilik MMA ishqibozlarini qiziqtirgan eng muhim masala — Sarukyanning Islam Maxachev bilan yarim o‘rta vaznda to‘qnashishdan nega tiyilayotganidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, Arman hozirgi holatda yuqori divizionga chiqishga jismonan tayyor emasligini tan oldi. U 77 kilogrammlik vaznda to‘liq kuch bilan harakat qilish uchun hali sezilarli darajada mushak massasini oshirishi kerakligini ochiq aytdi. Shu bois, u yengil vazndagi maqsadlariga erishmasdan turib, yuqori vaznda tavakkal qilish niyatida emas.

Sizningcha, Arman Sarukyan yengil vazn chempionlik kamarini qo‘lga kiritib, uni besh marta muvaffaqiyatli himoya qila oladimi? Uning Islam Maxachev ortidan shoshilinch ravishda 77 kg vaznga chiqmaslik qarori to‘g‘ri deb hisoblaysizmi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu qiziqarli yakkakurash tahlilini do‘stlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiLamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiBugun, 00:32La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!Kecha, 23:59Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!Kecha, 23:57Song Yadong Pyotr Yanga ochiq jang taklif qildi: «Revanshda uni albatta nokaut qilaman!»Song Yadong Pyotr Yanga ochiq jang taklif qildi: «Revanshda uni albatta nokaut qilaman!»Kecha, 23:52YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiYECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiKecha, 23:44Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Kecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi