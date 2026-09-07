“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?

·1·Foydali
“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?

Ko‘pchilik insonlar yillar davomida kuniga 12–16 soatlab tinim bilmay mehnat qilishadi, dam olish kunlarini qurbon qilishadi, ammo ularning moliyaviy ahvoli deyarli o‘zgarishsiz qolaveradi: bir maoshdan keyingisigacha yashash, kreditlar va doimiy yetishmovchilik. Aksariyat hollarda muammo insonning tanballigida yoki mehnatining kamligida emas. Zamonaviy psixologiya va neyroiqtisodiyot tadqiqotlari shuni isbotlamoqdaki, insonni katta daromad sari qadam qo‘yishdan to‘sib turgan bosh omil — uning ong ostiga bolalikdan o‘rnashib qolgan pulga oid halokatli salbiy qarashlar va ichki bloklardir.

Ong ostidagi «ko‘rinmas qopqon»: Insonni qashshoqlikka bandi qiluvchi 3 ta fikr

Inson o‘zi bilmagan holda kundalik hayotida ong ostidagi cheklovchi dasturlar asosida qaror qabul qiladi:

  • «Pul topish nihoyatda qiyin va azobli»: Agar ong ostida ushbu tushuncha mustahkam o‘rnashgan bo‘lsa, miya faqat mashaqqatli, azobli va jismonan ezib qo‘yadigan yo‘llarni tanlaydi. Inson osonroq, intellektual va yuqori daromad keltiruvchi zamonaviy imkoniyatlarni «yolg‘on» yoki «xavf» deb qabul qilib, ulardan ongsiz ravishda qochadi;

  • «Ko‘p pul menga nasib qilmaydi» (past o‘zini qadrlash): Inson ich-ichidan katta boylikka o‘zini loyiq ko‘rmasa, unga katta mablag‘ kelganda ham undan tezroq qutilishga shoshiladi. Bunday shaxslar maoshini yoki o‘z xizmat narxini oshirishni so‘rashdan cho‘chiydi va doimo kam maoshli muhitda qolib ketadi;

  • «Boy bo‘lish — xavfli va gunoh»: Bolalikda ko‘rilgan yoki eshitilgan «boylar yomon odamlar bo‘ladi», «ko‘p pul ortidan balo keladi» qabilidagi stereotiplar insonda katta pulga nisbatan qo‘rquv uyg‘otadi. Ong osti insonni «xavfdan asrash» uchun uni ataylab kambag‘allik zonasida ushlab turadi.

Kuniga 16 soat ishlash nega boy qilmaydi? Harakat va ong paradoksi

Faqat jismoniy kuch yoki vaqtni sarflash bilan moliyaviy cho‘qqilarga erishib bo‘lmaydi:

  • Og‘ir mehnat boylik garovi bo‘lolmaydi: Agar muvaffaqiyat faqat tinimsiz ter to‘kishga bog‘liq bo‘lganida, dunyodagi eng og‘ir jismoniy ish bilan shug‘ullanuvchi millionlab ishchilar sayyoraning eng badavlat odamlari bo‘lishardi;

  • Ichki sabotaj mexanizmi: Inson ongli ravishda boy bo‘lishni istasa-da, uning ichki ishonchi pulga qarshi bo‘lsa, u muhim muzokaralarni boy beradi, daromadli takliflardan besabab voz kechadi yoki topgan pulini kutilmagan xarajatlar orqali yo‘qqa chiqaradi;

  • Energiyaning noto‘g‘ri sarflanishi: Fikrlash doirasi o‘zgarmagan holda ish hajmini ikki barobar oshirish faqat stress, surunkali charchoq va ruhiy siqilishga (kuyishga) olib keladi, xolos.

Moliyaviy yutuq zanjiri: Ong → Qarorlar → Natija

Hayotingizdagi raqamlar o‘zgarishi uchun avvalo bosh miyadagi «dasturiy ta’minot»ni yangilash shart:

  • 1. Avval ong o‘zgaradi: Inson pulni xavf yoki yomonlik sifatida emas, balki erkinlik, xayrli ishlar va rivojlanish vositasi sifatida ko‘ra boshlaydi. Cheklovchi fikrlar o‘rnini imkoniyatlar egallaydi;

  • 2. Keyin qarorlar o‘zgaradi: Fikrlash kengaygach, inson arzon mehnatdan voz kechishga, o‘z vaqtini qadrlashga, yangi sohalarni o‘zlashtirishga va ongli tavakkal qilishga jur’at topadi;

  • 3. So‘ngra natijalar tubdan yaxshilanadi: Yangi qarorlar mutlaqo yangi daromad oqimlarini ochadi va inson eski aylana qopqondan chiqib, moliyaviy erkinlikka erishadi.

Sizningcha, oddiy insonni katta daromad topishdan eng ko‘p nima to‘sadi: zamonaviy bilimlarning yetishmasligimi, tavakkal qilishdan qo‘rquvmi yoki ong ostidagi ichki ishonchlar va cheklovlar? Hayotingizda ong o‘zgarishi orqali daromadingiz oshgan vaziyatlar bo‘lganmi? O‘z tajriba va fikrlaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blokNima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blokBugun, 00:14Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladiOlimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi05.09, 21:52Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlarQimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar05.09, 08:33Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etishInsonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish05.09, 08:13Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?04.09, 12:40Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?04.09, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi