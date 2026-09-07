Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok

·1·Foydali
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok

Dunyo aholisining katta qismi kunni tunga ulab, tinim bilmay jismoniy yoki soatbay mehnat qilish orqali katta boylikka erishish mumkinligiga chin dildan ishonadi. Biroq hayot tajribasi va zamonaviy neyropsixologiya shuni isbotlamoqdaki, katta daromad faqatgina ter to‘kilgan soatlar soniga emas, balki insonning ichki dunyoqarashi, qabul qilayotgan kundalik qarorlari va ong ostidagi pulga bo‘lgan asl munosabatiga bevosita bog‘liqdir. Agar ichki ruhiyat va fikrlash tarzi moliyaviy erkinlikni qabul qilishga tayyor bo‘lmasa, har qanday og‘ir mehnat insonni faqat bir maromdagi yopiq moliyaviy doira ichida aylanishga majbur qiladi.

Ong ostidagi zaharli devorlar: Boylikni haydab chiqaruvchi 3 ta qarash

Inson o‘zi sezmagan holda bolalikdan shakllangan salbiy qoliplar qurboniga aylanadi:

  • «Pul topish nihoyatda qiyin va azobli»: Inson miyasida ushbu stereotip hukmronlik qilsa, u ongsiz ravishda faqat eng og‘ir, past haq to‘lanadigan va mashaqqatli yo‘llarni tanlaydi. Natijada, osonroq, intellektual va yuqori daromadli zamonaviy imkoniyatlar «aldov» yoki «xavf» sifatida qabul qilinib, rad etiladi;

  • «Men bunga loyiq emasman» (past o‘zini qadrlash): Ichki ishonchsizlik shaxsga o‘z xizmati va mehnati uchun munosib haq talab qilishga yo‘l qo‘ymaydi. Bunday odamlar yuqori maoshli lavozimlardan, dadil takliflardan cho‘chiydi va katta mablag‘ qo‘liga tushganda ham tezroq undan qutilishga shoshiladi;

  • «Boylar halol yo‘l bilan boyimaydi»: Agar inson boylikni yomonlik, zulm yoki nohalollik bilan bog‘lasa, uning ong osti katta pulga qarshi mudofaa tizimini ishga tushiradi — chunki hech bir inson ich-ichidan o‘z ko‘z o‘ngida «yomon odam»ga aylanishni istamaydi.

Avval ichki dunyo, keyin tashqi natija: Moliyaviy ong algoritmi

Hayotingizdagi moddiy holatni yaxshilash uchun avvalo fikrlash paradigmasini o‘zgartirish shart:

  • Tashqi dunyo ichki holatning ko‘zgusidir: Hayotdagi moddiy yetishmovchilik ko‘pincha tashqi iqtisodiy vaziyatdan emas, balki ongdagi cheklovlardan boshlanadi;

  • Qarorlar sifati o‘zgaradi: Inson pulni xavf emas, balki erkinlik va ezgu ishlar vositasi sifatida ko‘ra boshlagach, arzon mehnatdan voz kechishga, o‘z vaqtini to‘g‘ri baholashga va yuqori qiymat yaratishga jur’at topadi;

  • Imkoniyatlar maydonining ochilishi: Cheklovchi bloklar olib tashlanganda, ong atrofdagi yangi bozor talablarini, foydali aloqalarni va yangi daromad manbalarini darhol ilg‘ay boshlaydi.

Sizningcha, insonni katta daromad topishdan eng ko‘p nima to‘sadi: sohaviy bilimlarning yetishmasligimi, tavakkal qilishdan qo‘rquvmi yoki ong ostiga singgan ichki ishonchlar va stereotiplarmi? Siz o‘z fikrlashingizni o‘zgartirib, daromadingiz sezilarli oshganiga guvoh bo‘lganmisiz? O‘z tajriba va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladiOlimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi05.09, 21:52Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlarQimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar05.09, 08:33Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etishInsonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish05.09, 08:13Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?04.09, 12:40Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?Ruhiy manipulyatsiyaning 5 ta xavfli usuli — qanday qilib tuzoqqa tushmaslik mumkin?04.09, 11:56Baxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarurBaxt va muvaffaqiyatni bo‘g‘ayotgan 10 ta «ruhiy chiqindi»: Zudlik bilan chiqarib tashlash zarur04.09, 11:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Pul kimlarga osonroq keladi? Tug‘ilgan sana bo‘yicha reyting...
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
"Eng yaxshi rafiqa" qaysi sanada tug‘ilgan? Antiqa reyting...
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi