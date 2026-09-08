Hayotingizdan chiqarib yuborish kerak bo‘lgan 16 toifa: Ruhiy xotirjamlik sirlari

·51·Foydali
Hayotingizdan chiqarib yuborish kerak bo‘lgan 16 toifa: Ruhiy xotirjamlik sirlari

Inson umri davomida turli toifadagi insonlar bilan munosabat o‘rnatadi, biroq ularning hammasi ham hayotimizga yaxshilik va rivojlanish olib kirmaydi. Ba’zi munosabatlar shaxsiy o‘sishga xizmat qilish o‘rniga insonni ichdan yemirib, uning ruhiy quvvatini so‘rib oladigan toksik muhitni hosil qiladi. Psixologlar va hayotiy tajribaga ega mutaxassislarning ta’kidlashicha, ma’lum bir shaxslar bilan ortiqcha bahs-munozaralarsiz, hech bir tushuntirish bermasdan aloqani uzish ruhiy salomatlik garovidir. Xo‘sh, atrofimizdagi qaysi toifa insonlar bizga foydadan ko‘ra ko‘proq zarar keltiradi va ularni qanday farqlash mumkin? Maqola oxirida esa asosiy intriga — bunday insonlardan voz kechish inson kelajagi va ichki xotirjamligiga qanday ta’sir ko‘rsatishining barcha tafsilotlarini ma’lum qilamiz.

Soxta do‘stlik va his-tuyg‘ularni yerga uruvchilar

Atrofimizdagi ko‘plab odamlar do‘stlik niqobi ostida haqiqiy maqsadlarini yashiradi:

  • Raqobat va hasad: Sizning yutuqlaringizga chin dildan quvonish o‘rniga, doimo siz bilan yashirin raqobatlashadigan hamda muvaffaqiyatlaringizga hasad ko‘zi bilan qaraydiganlar;

  • Faqat o‘z manfaatini o‘ylovchilar: Faqat o‘z «men»ini eshitadigan, sizga esa faqat qulay bo‘lgan vaqtdagina e’tibor qaratib, qolgan paytda sovuqqonlik qiladiganlar;

  • Tuyg‘ularni qadrlamaslik: Sening ichki kechinmalaringni, his-tuyg‘ularingni yerga urib, ularni arzimas deb biladiganlar.

«Sening olovingda isinib, o‘zi zarracha ham iliqlik bermaydigan va faqat biror narsa kerak bo‘lgandagina seni eslaydigan odamlar haqiqiy do‘st bo‘lolmaydi», — deya ta’kidlanadi ruhiy munosabatlar tahlilida.

Cheklovlarni buzuvchi va salbiy energiya tashuvchi shaxslar

Ayrim insonlar bilan muloqotda bo‘lish doimiy ravishda charchoq va xavotir keltirib chiqaradi:

  • Aybdorlik hissini yuklash: O‘z tanlovlari va xatolari uchun har qanday vaziyatda sizni aybdor qilib ko‘rsatuvchi manipulyatorlar;

  • Shaxsiy chegaralarni buzish: Sening shaxsiy hududing, qadriyatlaring va qarashlaringni zarracha ham hurmat qilmaydigan shaxslar;

  • Salbiylik va nolish manbai: Hayotingga faqat tushkun kayfiyat, muammolar va tinimsiz nolishlarni olib kiradigan odamlar;

  • Va’dabozlik va nosamimiylik: Bergan va’dasining ustidan aslo chiqmaydigan, munosabatlarda mutlaqo samimiy bo‘lmaganlar.

Majburiyat yuklab, rivojlanishingizga to‘siq bo‘luvchilar

Sizni doimo o‘ziga tobe qilib turishni xohlaydigan toifalar ham kam emas:

  • Qarzdorlik tuyg‘usini shakllantirish: Seni ulardan nimadadir doimo qarzdor deb hisoblaydigan va yaxshiligingdan o‘z manfaati yo‘lida foydalanadiganlar;

  • Rivojlanishga to‘siq bo‘lish: Sening o‘sishing, karyerang va yangi marralarni zabt etishingni hech qachon qo‘llab-quvvatlamaydigan kimsalar;

  • Sinovli kunlardagi qochish: Senga eng qiyin bo‘lgan va qo‘llab-quvvatlash kerak bo‘lgan og‘ir damlarda darhol yoningdan g‘oyib bo‘ladiganlar.

Asosiy yechim va o‘zlikni asrab qolish yo‘li

Ko‘pchilikni qiziqtirgan eng muhim masala — bunday toifadagi insonlardan qanday qilib to‘g‘ri va og‘riqsiz uzoqlashish kerakligidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, o‘z ruhiy salomatligi, vaqti va qadriyatlarini birinchi o‘ringa qo‘yishni o‘rgangan insongina bunday zaharli munosabatlarga ortiqcha tushuntirishlarsiz nuqta qo‘ya oladi. Sanab o‘tilgan 16 toifa insonlardan masofa saqlash orqali siz hayotingizda haqiqiy do‘stlik, samimiy muhabbat va yuksak yutuqlar uchun yangi, toza maydon ochasiz.

Sizning hayotingizda ham ushbu sanab o‘tilgan 16 toifaga tushadigan va sizni charchatadigan insonlar uchraganmi? Bunday munosabatlardan vaqtida voz kechish qanchalik to‘g‘ri qaror deb hisoblaysiz? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim hayotiy tahlilni yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?“Kun-tun ishlayman, ammo pul yo‘q!”: Nima uchun peshona teri katta daromad keltirmaydi?Kecha, 00:27Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blokNima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blokKecha, 00:14Olimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladiOlimlar yosh o‘tishi bilan xotira nega susayishini aniqladi05.09, 21:52Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlarQimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar05.09, 08:33Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etishInsonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish05.09, 08:13Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?04.09, 12:40
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan sanangiz qaysi iqtidorni ko‘rsatadi? Qiziq talqin...
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Tug‘ilgan kuningiz tashqi qiyofangiz va jozibangiz haqida nima deydi?
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qizlarni xavfdan asrovchi 9 ta oltin qoida: Buni onalar qiziga uqtirishi shart!
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qimmat libos ham qutqarolmaydi: Insonning obro‘sini bir zumda tushirib yuboradigan odatlar
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Qaysi ayol qaysi ishdan qochishi kerak? Tug‘ilgan sana talqini
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Insonning asl xarakterini aniqlashning 5 ta oltin qoidasi — niqoblarni fosh etish
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Tug‘ilgan sanangiz qanday qiz (yigit)ga oshiq bo‘lishingizni aytib beradi
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok
Nima uchun katta pullar hammaga ham kelmaydi? — Ong ostidagi 3 ta zaharli blok