Song Yadong Pyotr Yanga ochiq jang taklif qildi: «Revanshda uni albatta nokaut qilaman!»

·91·Sport
Song Yadong Pyotr Yanga ochiq jang taklif qildi: «Revanshda uni albatta nokaut qilaman!»

Dunyoning eng nufuzli jang tashkiloti bo‘lgan UFC'ning yengil vazn toifasi yetakchilaridan biri xitoylik Song Yadong sobiq chempion Pyotr Yanga qarshi ikkinchi bor oktagonga chiqish istagini ochiq bildirdi. Yaqindagina shov-shuvli g‘alabasi bilan butun sport olamini larzaga solgan sportchi avvalgi to‘qnashuvdagi xatolaridan to‘g‘ri xulosa chiqarganini va bu galgi revansh mutlaqo boshqacha ssenariy asosida kechishini ta’kidladi. Xo‘sh, ikki yil avvalgi bahsda nimalar yuz bergan edi, Yadong o‘z imkoniyatlarini nima sababdan bunchalik yuqori baholamoqda va uning umumiy ko‘rsatkichlari qanday? Maqola oxirida esa asosiy intriga — sportchining chempionga yo‘llagan keskin da’vosi hamda uning oxirgi sensatsion g‘alabasi bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.

Ikki yil avvalgi to‘qnashuv va yo‘l qo‘yilgan xatolar tahlili

Xitoylik jangchi avvalgi mag‘lubiyatini yoshlikdagi tajribasizlik va ruhiy shoshqaloqlik bilan izohladi:

  • Yoshlik va shoshqaloqlik: Song Yadongning e’tirof etishicha, ikki yil avval u juda yosh bo‘lgan va his-tuyg‘ularga berilib, maydonda ortiqcha shoshma-shosharlikka yo‘l qo‘ygan;

  • Kichik ochkolar farqi: Birinchi bahsda Pyotr Yan yaqqol ustunlikka ega bo‘lmagan, jangdagi yakuniy natija juda kichik farq bilan hal etilgan;

  • Tajriba va o‘zgarishlar: Oradan o‘tgan davr ichida jangchi o‘z texnikasini mustahkamlab, taktik jihatdan ancha o‘sganini va sovuqqonlik bilan harakat qilishni o‘rganganini bildirdi.

«Biz ikki yil avval jang qilganmiz. O‘shanda men juda yosh va shoshqaloq edim, juda kichik farq bilan imkoniyatni boy bergandim. Biroq endi hammasi o‘zgardi», — deya ta’kidladi Song Yadong.

Yadongning jangovar rekordi va nokautchilik salohiyati

Xitoylik sportchining kasbiy faoliyatidagi raqamlar uning yengil vazndagi eng xavfli zarbadorlardan biri ekanini yaqqol ko‘rsatadi:

  • Umumiy bahslar ko‘rsatkichi: Hozirgacha sportchining hisobida 24 ta g‘alaba, 9 ta mag‘lubiyat va 1 ta durang qayd etilgan;

  • Muddatidan oldin g‘alabalar: Qo‘lga kiritilgan g‘alabalarning naq 10 tasi sof nokautlar orqali qo‘lga kiritilgan;

  • Yuqori sport formasi: Oktagonda ketma-ket sinovlardan o‘tgan sportchi ayni paytda faoliyatining eng cho‘qqisiga chiqqanini namoyish etmoqda.

Asosiy yechim va chempionga qarshi keskin da’vo

Ko‘pchilik MMA ixlosmandlarini qiziqtirgan eng muhim masala — Song Yadong ushbu bayonotga qanday asos bilan qo‘l urdi va revanshda qanday rejaga ega ekanidir. Eng muhim yechim va xulosa shundaki, 29 avgust kuni Shanxayda bo‘lib o‘tgan UFC turnirida mag‘lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan Umar Nurmagomedovni dahshatli tarzda nokautga uchratgan Song Yadong endi faqat yuqori marralarni ko‘zlamoqda. U Pyotr Yanga qarshi ehtimoliy ikkinchi to‘qnashuvda sobiq chempionni muddatidan oldin nokaut qilishiga yuz foiz ishonch bildirdi.

Sizningcha, Song Yadong va Pyotr Yan o‘rtasida revansh jangi tashkil etilsa, xitoylik jangchi va’da qilganidek sobiq chempionni nokautga uchrata oladimi yoki Yan yana o‘z tajribasini namoyish etadimi? O‘z fikr va taxminlaringizni izohlarda qoldiring hamda ushbu muhim yakkakurash xabarini sport ixlosmandlariga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiLamin Yamal "Feyenoord"ga qarshi o‘yin oldidan Frenki de Yong bilan suhbatlashdiBugun, 00:32La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!La Ligada sensatsiya: «Alaves» ustozi oyning eng yaxshi murabbiyi bo‘ldi!Kecha, 23:59Arman Sarukyan Islam Maxachev ortidan yuqori vaznga chiqishdan bosh tortdiArman Sarukyan Islam Maxachev ortidan yuqori vaznga chiqishdan bosh tortdiKecha, 23:57Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!Futbol tarixidagi eng kutilgan mo‘jiza: Messi va Ronaldu bir jamoada o‘ynaydi!Kecha, 23:57YECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiYECHL startida gollar yomg‘iri: «Aston Villa» Belgiyada irodali g‘alabaga erishdiKecha, 23:44Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Naoya Inoue karyerasidagi so‘nggi katta maqsadini ochiqladi...Kecha, 23:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
«Bahs tugadi, Ronaldu yutdi!» Pirs Morgan Messining ketishidan so‘ng keskin bayonot berdi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Tafsilotlar: Eldor Shomurodovning Turkiyadagi shov-shuvli transferi to‘xtatildi
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Yangi ampluadagi benefis: Behruz Karimov “Lugano” safida hayratda qoldirmoqda
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi
“Neftchi” 6:2 hisobida tor-mor etilgandan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyev ochiq gapirdi