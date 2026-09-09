OpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdi

·68·Texno
OpenAI ChatGPT Images 2.5 modelini taqdim etdi

OpenAI ChatGPT Images 2.5 yangi tasvir yaratish modelini taqdim etdi. Yangi versiya avvalgi Images 2.0 modelidan 50 foizgacha tezroq ishlaydi. Shuningdek, u tabiiy yorug‘lik va teksturalarni aniqroq aks ettiradi hamda namuna sifatida yuklangan suratlardagi asosiy obyektlarni yaxshiroq saqlab qoladi.

Yangi model rasmlarni tahrirlash imkoniyatlarini ham kengaytirdi. Foydalanuvchi muayyan qismni o‘zgartirish uchun faqat matn bilan tushuntirib qolmaydi, balki rasmning o‘zida izoh qoldirishi yoki kerakli obyektni chizib ko‘rsatishi mumkin.

ChatGPT'ga Sketch funksiyasi ham qo‘shildi. U orqali foydalanuvchi o‘z g‘oyasini to‘g‘ridan to‘g‘ri chizib, uni yakuniy tasvir uchun namuna sifatida ko‘rsatishi mumkin.

Shuningdek, poster va mahsulot suratlari kabi mashhur formatlar uchun tayyor shablonlar paydo bo‘ldi. Bu foydalanuvchilarga tasvir yaratishni noldan boshlamasdan, tayyor shakl asosida ishlash imkonini beradi.

OpenAI ma’lum qilishicha, Images 2.5 bir nechta ketma-ket tahrir jarayonida ham rasmning asosiy jihatlarini yaxshiroq saqlab qoladi. Masalan, bir obyekt yoki fon o‘zgartirilganda, boshqa detallarning avvalgi ko‘rinishi saqlanishi ehtimoli yuqori.

Dasturchilar uchun API orqali ikki yangi model ham taqdim etildi. GPT-Image-2.5 Flare tezlik, sifat va tahrirlash imkoniyatlarini birlashtirib, yuqori hajmdagi generatsiya, ijtimoiy tarmoq kontenti va mahsulot tasvirlari kabi vazifalarga mo‘ljallangan.

GPT-Image-2.5 Sunburst esa detallarga boy va aniq nazorat talab qiladigan ijodiy hamda tahrirlash vazifalari uchun ishlab chiqilgan. Uning generatsiya vaqti Flare'ga nisbatan uzoqroq bo‘lishi mumkin.

ChatGPT Images 2.5 kompyuter, smartfon va veb versiyadagi ChatGPT, ChatGPT Work hamda Codex foydalanuvchilari uchun taqdim etilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaApple oʻzining ilk buklama iPhone smartofonini taqdim etishga hozirlanmoqdaKecha, 22:59Huawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaHuawei Mobile WiFi 5 taqdim etildi: eSIM va 9 soatlik avtonomiyaKecha, 22:29Mistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiMistral AI 3 milliard yevro investitsiya jalb qildiKecha, 19:21Tecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaTecno Camon Slim 5G taqdim etildi: 6,39 mm qalinlik va 6000 mA·ch batareyaKecha, 18:56Sony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiSony kompaniyasi Xperia smartfonlari uchun Android 17 yangilanishini chiqardiKecha, 18:23Samsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiSamsung Galaxy A55 uchun Android 17 asosidagi One UI 9.0 ilk betasini chiqardiKecha, 17:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi