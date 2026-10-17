Shifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildi

·2·Foydali
Shifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildi

Ko‘pchilik uzoq va sog‘lom umr kechirishning yagona «sehrli siri»ni topishga harakat qiladi. Biroq tibbiyot mutaxassislari va diyetologlarning ta’kidlashicha, bunday yakkayu yagona mo‘jizaviy vosita mavjud emas — sir faqatgina to‘g‘ri tanlangan va muntazam iste’mol qilinadigan kundalik taomnomadadir.

Quyidagi 6 ta oddiy, ammo har tomonlama foydali mahsulotlarni ratsionga doimiy kiritish tanani yoshartirib, uzoq umr ko‘rish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi.

Kundalik taomnomada bo‘lishi shart bo‘lgan 6 mahsulot

Salomatlikni saqlash va hayotiy energiyani oshirishda ushbu mahsulotlar alohida o‘rin tutadi:

  • Kofe — tetiklik va uzoq umr manbai: Kuniga bor-yo‘g‘i bir chashka sifatli kofe ichish yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilaydi va tanani antioksidantlar bilan ta’minlab, umr davomiyligini uzaytirishga xizmat qiladi;

  • Zaytun moyi — yurakning bosh himoyachisi: Hayvon yog‘laridan ko‘ra zaytun moyiga ustunlik berish qon tomirlarini elastik saqlaydi va yurak xastaliklari rivojlanishining oldini oladi;

  • Dukaklilar (no‘xat, loviya va yasmiq): Bu mahsulotlar tabiiy o‘simlik oqsili va biriktiruvchi to‘qimalarga boy bo‘lib, qondagi zararli xolesterin miqdorini tushirishda beqiyos foyda beradi;

  • Yog‘li baliq turlari: Qimmatbaho delikateslar shart emas — oddiy va hamyonbop yog‘li baliqlar ham omega-3 yog‘ kislotalariga juda boy. Ular miya va yurak hujayralarini muntazam oziqlantiradi;

  • Yangi meva va sabzavotlar: Kundalik ratsionda yangi uzilgan meva va sabzavotlarning bo‘lishi turli surunkali xastaliklar hamda bevaqt o‘lim xavfini keskin kamaytiradi;

  • Bir hovuch yong‘oq: Kuniga atigi bir hovuch yong‘oq iste’mol qilish tanani foydali yog‘lar, mikroelementlar va vitaminlar bilan to‘liq ta’minlash uchun yetarli hisoblanadi.

Muvozanat — muvaffaqiyat garovi

Unutmang, salomatlik uchun bitta mahsulotni haddan tashqari ko‘p yeyish emas, balki ularning barchasini uyg‘unlikda, har kuni va me’yorida iste’mol qilish talab etiladi. Aynan mana shu oddiy tartib tananing yoshligi va tetikligini ko‘p yillar davomida asrab qoladi.

sog‘lom turmush tarzito‘g‘ri ovqatlanishuzoq umr ko‘rishparhezshunoslik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkin119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkin10 sentabr 16:22Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladiYolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladi28 sentabr 20:29Poytaxtda keksalar hayot sifatini oshirish bo'yicha yangi tizim joriy etiladiPoytaxtda keksalar hayot sifatini oshirish bo'yicha yangi tizim joriy etiladi25 aprel 15:32«Taqiqlangan maslahatlar»: Uzoq umr ko‘rishning qadimiy sirlari ochildi«Taqiqlangan maslahatlar»: Uzoq umr ko‘rishning qadimiy sirlari ochildi23 avgust 17:32Hayotingizni o‘zgartiruvchi 10 ta ibora: kuchli so‘zlar va ularning ong ostiga ta’siriHayotingizni o‘zgartiruvchi 10 ta ibora: kuchli so‘zlar va ularning ong ostiga ta’siriBugun 16:41Kutilmagan vaziyatlarda qo‘l keladigan eng muhim tezkor raqamlar ro‘yxatiKutilmagan vaziyatlarda qo‘l keladigan eng muhim tezkor raqamlar ro‘yxatiBugun 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
ChatGPT boylarning sirini ochdi: ularda bitta umumiy odat bor
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tug‘ilgan sanangizga qarab aqliy qobiliyatingizni aniqlang
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Tonggi 2 daqiqalik odat boylikka yetaklaydimi? Olimlar kutilmagan bog‘liqlikni aniqladi
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Kolbasa va tvorogning sifatini uyda aniqlash: Soxta mahsulotlarni fosh qilish usuli
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Tuxumning mazasi nimaga bog‘liq?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Hisobimizda qancha vaqt qolgan, bilasizmi? Yaqinlarimizni nega bugun qadrlashimiz kerak?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Astrologlar tahlili: Qaysi burj vakillari tug‘ma joziba va go‘zallikka ega?
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!
Kiyimdagi dog‘larni qanday ketkazish mumkin? Uydagi oddiy va sinalgan usullar!