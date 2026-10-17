Shifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildi
Ko‘pchilik uzoq va sog‘lom umr kechirishning yagona «sehrli siri»ni topishga harakat qiladi. Biroq tibbiyot mutaxassislari va diyetologlarning ta’kidlashicha, bunday yakkayu yagona mo‘jizaviy vosita mavjud emas — sir faqatgina to‘g‘ri tanlangan va muntazam iste’mol qilinadigan kundalik taomnomadadir.
Quyidagi 6 ta oddiy, ammo har tomonlama foydali mahsulotlarni ratsionga doimiy kiritish tanani yoshartirib, uzoq umr ko‘rish ehtimolini sezilarli darajada oshiradi.
Kundalik taomnomada bo‘lishi shart bo‘lgan 6 mahsulot
Salomatlikni saqlash va hayotiy energiyani oshirishda ushbu mahsulotlar alohida o‘rin tutadi:
Kofe — tetiklik va uzoq umr manbai: Kuniga bor-yo‘g‘i bir chashka sifatli kofe ichish yurak-qon tomir faoliyatini yaxshilaydi va tanani antioksidantlar bilan ta’minlab, umr davomiyligini uzaytirishga xizmat qiladi;
Zaytun moyi — yurakning bosh himoyachisi: Hayvon yog‘laridan ko‘ra zaytun moyiga ustunlik berish qon tomirlarini elastik saqlaydi va yurak xastaliklari rivojlanishining oldini oladi;
Dukaklilar (no‘xat, loviya va yasmiq): Bu mahsulotlar tabiiy o‘simlik oqsili va biriktiruvchi to‘qimalarga boy bo‘lib, qondagi zararli xolesterin miqdorini tushirishda beqiyos foyda beradi;
Yog‘li baliq turlari: Qimmatbaho delikateslar shart emas — oddiy va hamyonbop yog‘li baliqlar ham omega-3 yog‘ kislotalariga juda boy. Ular miya va yurak hujayralarini muntazam oziqlantiradi;
Yangi meva va sabzavotlar: Kundalik ratsionda yangi uzilgan meva va sabzavotlarning bo‘lishi turli surunkali xastaliklar hamda bevaqt o‘lim xavfini keskin kamaytiradi;
Bir hovuch yong‘oq: Kuniga atigi bir hovuch yong‘oq iste’mol qilish tanani foydali yog‘lar, mikroelementlar va vitaminlar bilan to‘liq ta’minlash uchun yetarli hisoblanadi.
Muvozanat — muvaffaqiyat garovi
Unutmang, salomatlik uchun bitta mahsulotni haddan tashqari ko‘p yeyish emas, balki ularning barchasini uyg‘unlikda, har kuni va me’yorida iste’mol qilish talab etiladi. Aynan mana shu oddiy tartib tananing yoshligi va tetikligini ko‘p yillar davomida asrab qoladi.
Izohlar 0
…