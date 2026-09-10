119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkin

·1·Dunyo
119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkin

Kosta-Rikalik Xose Flores 119 yoshida dunyodagi eng keksa erkakka aylanishi mumkin. Uning oilasi va rasmiy hujjatlariga ko‘ra, Flores 119 yoshda. Biroq uning tug‘ilgan sanasi xalqaro miqyosda hali tasdiqlanmagan. Hozir mutaxassislar tarixiy hujjatlarni o‘rganmoqda.

Flores Kosta-Rikaning Tinch okeani sohilidan taxminan 20 daqiqalik masofadagi Sardinal shahrida oddiy yog‘och uyda yashaydi. U kunlarini dam olish, nabirasi tayyorlagan taomlarni yeyish va u bilan qo‘l kuch sinash bilan o‘tkazadi.

Sardinal Nikoya yarim orolida joylashgan bo‘lib, bu hudud insonlar uzoq va sog‘lom hayot kechirishi bilan mashhur bo‘lgan dunyodagi beshta «Ko‘k hudud»dan biri hisoblanadi. Mahalliy aholi uzoq umr ko‘rishni kalsiy va magniyga boy suv, makkajo‘xori va loviyaga asoslangan ovqatlanish, jismoniy mehnat hamda mustahkam oilaviy aloqalar bilan bog‘laydi.

Xosening nabirasi va uni parvarish qilayotgan Hellen Floresning aytishicha, butun umrini qishloqda mehnat qilib o‘tkazgan bobosi hozir «tinch va baxtli» hayot kechirmoqda. U ba’zan o‘tmishdagi voqealarni eslaydi, hazillashadi va uzoq umr ko‘rish sirlaridan biri oilasi ekanini aytadi.

Moviy ko‘ylak kiygan keksa odam stolda o‘tirib ovqatlanmoqda.

Nikoya yarim orolidagi uzoq umr ko‘rishni o‘rganuvchi assotsiatsiya asoschisi Xorxe Vindas ham oilaviy va ijtimoiy aloqalar, ma’naviyat, jismoniy faollik, sog‘lom ovqatlanish hamda xotirjam hayot tarzi uzoq umr ko‘rishda muhimligini ta’kidladi.

Floresning shaxsini tasdiqlovchi guvohnomasiga ko‘ra, u 1907 yil 11 iyul kuni tug‘ilgan. Mutaxassislar uning tug‘ilganlik va cho‘qintirish guvohnomalari, shuningdek, keyingi hayotiga oid boshqa hujjatlarni o‘rganmoqda. Ular Guinness World Records kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan tasdiqlanishi kutilmoqda.

Agar Floresning yoshi rasman tasdiqlansa, bu uning oilasi va Kosta-Rika uchun katta faxr bo‘lishi mumkin. U 8 nafar farzand, 23 nafar nabira, 25 nafar chevara va bir nafar evaraga ega.

Hozirda dunyodagi eng keksa tirik inson sifatida Buyuk Britaniya fuqarosi Etel Keterem tan olingan. U 1909 yil 21 avgustda Angliyaning Hempshir hududida tug‘ilgan va 2026 yilda 117 yoshni qarshi olgan. U braziliyalik rohiba Inah Kanabarru Lukas 2025 yil aprel oyida vafot etganidan so‘ng ushbu maqomga ega bo‘lgan.

Xose Floresuzoq umr ko‘rishKosta-RikaKo‘k hududjahon yangiliklariuzoq umr sirlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildiVladimir Putin migratsiya bo‘yicha yangi qat’iy talablarni e’lon qildiBugun, 16:1222 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladi22 yoshli erkak jinoiy guruh bilan 181 mln funtlik bitkoinni o‘g‘irladiBugun, 16:00Noutbuk o‘g‘irlanishi mashhur aktyorni politsiyagacha yetakladiNoutbuk o‘g‘irlanishi mashhur aktyorni politsiyagacha yetakladiBugun, 15:34Antaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindiAntaliyada kuchli o‘rmon yong‘ini: 720 kishi evakuatsiya qilindiBugun, 14:15Hindistonda erkak ibodatxonaga 5 kilometr dumalab bordiHindistonda erkak ibodatxonaga 5 kilometr dumalab bordiBugun, 13:59Tramp Eron bilan urush qachon tugashini aytdiTramp Eron bilan urush qachon tugashini aytdiBugun, 13:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Marsda meduzaga o‘xshash sirli obyekt paydo bo‘ldi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Qiyomat kuni balig‘i haqiqatan bormi? Olimlar javob berdi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
Yuzi 95 foizdan ortiq tuk bilan qoplangan hindistonlik rekordchi
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada
“Hotdog olib berdim-ku!”: Messining o‘g‘liga berayotgan tarbiyasi tarmoqlarda muhokamada