119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkin
Kosta-Rikalik Xose Flores 119 yoshida dunyodagi eng keksa erkakka aylanishi mumkin. Uning oilasi va rasmiy hujjatlariga ko‘ra, Flores 119 yoshda. Biroq uning tug‘ilgan sanasi xalqaro miqyosda hali tasdiqlanmagan. Hozir mutaxassislar tarixiy hujjatlarni o‘rganmoqda.
Flores Kosta-Rikaning Tinch okeani sohilidan taxminan 20 daqiqalik masofadagi Sardinal shahrida oddiy yog‘och uyda yashaydi. U kunlarini dam olish, nabirasi tayyorlagan taomlarni yeyish va u bilan qo‘l kuch sinash bilan o‘tkazadi.
Sardinal Nikoya yarim orolida joylashgan bo‘lib, bu hudud insonlar uzoq va sog‘lom hayot kechirishi bilan mashhur bo‘lgan dunyodagi beshta «Ko‘k hudud»dan biri hisoblanadi. Mahalliy aholi uzoq umr ko‘rishni kalsiy va magniyga boy suv, makkajo‘xori va loviyaga asoslangan ovqatlanish, jismoniy mehnat hamda mustahkam oilaviy aloqalar bilan bog‘laydi.
Xosening nabirasi va uni parvarish qilayotgan Hellen Floresning aytishicha, butun umrini qishloqda mehnat qilib o‘tkazgan bobosi hozir «tinch va baxtli» hayot kechirmoqda. U ba’zan o‘tmishdagi voqealarni eslaydi, hazillashadi va uzoq umr ko‘rish sirlaridan biri oilasi ekanini aytadi.
Nikoya yarim orolidagi uzoq umr ko‘rishni o‘rganuvchi assotsiatsiya asoschisi Xorxe Vindas ham oilaviy va ijtimoiy aloqalar, ma’naviyat, jismoniy faollik, sog‘lom ovqatlanish hamda xotirjam hayot tarzi uzoq umr ko‘rishda muhimligini ta’kidladi.
Floresning shaxsini tasdiqlovchi guvohnomasiga ko‘ra, u 1907 yil 11 iyul kuni tug‘ilgan. Mutaxassislar uning tug‘ilganlik va cho‘qintirish guvohnomalari, shuningdek, keyingi hayotiga oid boshqa hujjatlarni o‘rganmoqda. Ular Guinness World Records kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan tasdiqlanishi kutilmoqda.
Agar Floresning yoshi rasman tasdiqlansa, bu uning oilasi va Kosta-Rika uchun katta faxr bo‘lishi mumkin. U 8 nafar farzand, 23 nafar nabira, 25 nafar chevara va bir nafar evaraga ega.
Hozirda dunyodagi eng keksa tirik inson sifatida Buyuk Britaniya fuqarosi Etel Keterem tan olingan. U 1909 yil 21 avgustda Angliyaning Hempshir hududida tug‘ilgan va 2026 yilda 117 yoshni qarshi olgan. U braziliyalik rohiba Inah Kanabarru Lukas 2025 yil aprel oyida vafot etganidan so‘ng ushbu maqomga ega bo‘lgan.
…