Xitoy imperator tabiblarining 15 ta oltin qoidasi: Uzoq umr ko‘rish va sog‘liq sirlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qadimgi Sharq tabiblari tomonidan ishlab chiqilgan 15 ta qoida inson organizmining ichki zaxiralarini faollashtirish, kasalliklarning oldini olish va umrni uzaytirishga xizmat qiladi.
- Sog‘lom turmush tarzi uchun ovqatlanishda me’yor, issiq taomlar hamda mavsumiylikka rioya qilish, shuningdek, soat 23:00 dan kech qolmay uxlash tavsiya etiladi.
- Jismoniy faollikni saqlash va ovqatdan keyin yurish tanani tonusda ushlab turadi.
Qadimgi Sharq tabobati va imperator saroyi tabiblarining bilimlari asrlar davomida sinovdan o‘tib, inson salomatligini saqlash va umrni uzaytirishning eng ishonchli vositasi bo‘lib kelgan. Taqdim etilgan mazkur 15 ta qoida organizmning ichki zaxiralarini faollashtirish, kasalliklarning oldini olish va ruhiy muvozanatni saqlashga qaratilgan.
Salomatlik va ovqatlanish madaniyati
Sharq tabobatida inson iste’mol qiladigan ovqati va uning tanadagi jarayonlarga ta’siriga alohida e’tibor berilgan:
To‘qlik va yengil ochlik: Me’yoridan ortiq ovqat yeyish (to‘qlik) organizmga ortiqcha yuklama berib, umrni qisqartiradi. Aksincha, yengil ochlik hissi organizmni tozalaydi va yoshartiradi.
Issiq va sovuq ovqatlar: Sovuq ovqatlar tanani tez qaritishi mumkin, issiq ovqat esa hazm qilishni yaxshilab, umrni uzaytiradi. Shuningdek, kunni yoki taomlanishni iliq suv bilan boshlash hayot energiyasini oshiradi.
Mavsumiylik: Mavsumiy bo‘lmagan ovqatlarni iste’mol qilish organizmga zarar yetkazib, turli kasalliklarni keltirib chiqaradi.
Imperator tabiblari tavsiyasi
Sog‘liqqa ta’siri va ahamiyati
Yengil ochlik
Moddalar almashinuvini yaxshilaydi va organizmni yoshartiradi
Issiq suv va ovqat
Hayot energiyasini quvvatlaydi, umrni uzaytiradi
Ovqatdan keyingi harakat
Ovqat hazm qilishni yengillashtiradi va faollikni saqlaydi
Kundalik odatlar va jismoniy muvozanat
Turmush tarzini to‘g‘ri tashkil etish har bir insonning jismoniy va ruhiy salomatligini belgilaydi:
Uyqu rejimi: Soat 23:00 dan keyin uxlash organizmning tiklanish jarayonlarini izdan chiqaradi va yillarning zavoliga aylanadi (umrni yemiradi).
Tongdagi sovuq va oyoq tavoni: Tongda sovuq qotish buyrak faoliyatiga jiddiy zarar yetkazadi. Oyoq tavoni esa butun tananing «pulti» hisoblanib, unga e’tibor berish muhimdir.
Faollik: Ovqatdan keyin biroz harakat qilish (yurish) tananing tonusini saqlaydi.
Ruhiy xotirjamlik va aql quvvati
Insonning ruhiy holati uning jismoniy salomatligi bilan chambarchas bog‘liq:
G‘azab va qo‘rquv: G‘azab insonning jigar organlarini yeb bitiradi, qo‘rquv esa hayotiy quvvatni quritib, insonni kuchsizlantiradi.
Osoyishtalik va sukut: Xotirjamlik va osoyishtalik barcha dardlarni davolay oluvchi kuchga ega. Sukut saqlash va tinchlik esa miya faoliyatini to‘liq tiklashga yordam beradi.
Aqlning roli: Barcha davolarning eng asosiysi — insonning o‘z aqli va ongli yondashuvidir.
Sizningcha, qadimgi Sharq tabiblarining bu kabi sog‘lom turmush tarzi qoidalariga hozirgi kunda amal qilish qanchalik oson? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…