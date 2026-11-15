Xitoy imperator tabiblarining 15 ta oltin qoidasi: Uzoq umr ko‘rish va sog‘liq sirlari

2 daqiqa o'qish34
Xitoy imperator tabiblarining 15 ta oltin qoidasi: Uzoq umr ko‘rish va sog‘liq sirlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qadimgi Sharq tabiblari tomonidan ishlab chiqilgan 15 ta qoida inson organizmining ichki zaxiralarini faollashtirish, kasalliklarning oldini olish va umrni uzaytirishga xizmat qiladi.
  • Sog‘lom turmush tarzi uchun ovqatlanishda me’yor, issiq taomlar hamda mavsumiylikka rioya qilish, shuningdek, soat 23:00 dan kech qolmay uxlash tavsiya etiladi.
  • Jismoniy faollikni saqlash va ovqatdan keyin yurish tanani tonusda ushlab turadi.

Qadimgi Sharq tabobati va imperator saroyi tabiblarining bilimlari asrlar davomida sinovdan o‘tib, inson salomatligini saqlash va umrni uzaytirishning eng ishonchli vositasi bo‘lib kelgan. Taqdim etilgan mazkur 15 ta qoida organizmning ichki zaxiralarini faollashtirish, kasalliklarning oldini olish va ruhiy muvozanatni saqlashga qaratilgan.

Salomatlik va ovqatlanish madaniyati

Sharq tabobatida inson iste’mol qiladigan ovqati va uning tanadagi jarayonlarga ta’siriga alohida e’tibor berilgan:

  • To‘qlik va yengil ochlik: Me’yoridan ortiq ovqat yeyish (to‘qlik) organizmga ortiqcha yuklama berib, umrni qisqartiradi. Aksincha, yengil ochlik hissi organizmni tozalaydi va yoshartiradi.

  • Issiq va sovuq ovqatlar: Sovuq ovqatlar tanani tez qaritishi mumkin, issiq ovqat esa hazm qilishni yaxshilab, umrni uzaytiradi. Shuningdek, kunni yoki taomlanishni iliq suv bilan boshlash hayot energiyasini oshiradi.

  • Mavsumiylik: Mavsumiy bo‘lmagan ovqatlarni iste’mol qilish organizmga zarar yetkazib, turli kasalliklarni keltirib chiqaradi.

Imperator tabiblari tavsiyasi

Sog‘liqqa ta’siri va ahamiyati

Yengil ochlik

Moddalar almashinuvini yaxshilaydi va organizmni yoshartiradi

Issiq suv va ovqat

Hayot energiyasini quvvatlaydi, umrni uzaytiradi

Ovqatdan keyingi harakat

Ovqat hazm qilishni yengillashtiradi va faollikni saqlaydi

Kundalik odatlar va jismoniy muvozanat

Turmush tarzini to‘g‘ri tashkil etish har bir insonning jismoniy va ruhiy salomatligini belgilaydi:

  • Uyqu rejimi: Soat 23:00 dan keyin uxlash organizmning tiklanish jarayonlarini izdan chiqaradi va yillarning zavoliga aylanadi (umrni yemiradi).

  • Tongdagi sovuq va oyoq tavoni: Tongda sovuq qotish buyrak faoliyatiga jiddiy zarar yetkazadi. Oyoq tavoni esa butun tananing «pulti» hisoblanib, unga e’tibor berish muhimdir.

  • Faollik: Ovqatdan keyin biroz harakat qilish (yurish) tananing tonusini saqlaydi.

Ruhiy xotirjamlik va aql quvvati

Insonning ruhiy holati uning jismoniy salomatligi bilan chambarchas bog‘liq:

  • G‘azab va qo‘rquv: G‘azab insonning jigar organlarini yeb bitiradi, qo‘rquv esa hayotiy quvvatni quritib, insonni kuchsizlantiradi.

  • Osoyishtalik va sukut: Xotirjamlik va osoyishtalik barcha dardlarni davolay oluvchi kuchga ega. Sukut saqlash va tinchlik esa miya faoliyatini to‘liq tiklashga yordam beradi.

  • Aqlning roli: Barcha davolarning eng asosiysi — insonning o‘z aqli va ongli yondashuvidir.

Sizningcha, qadimgi Sharq tabiblarining bu kabi sog‘lom turmush tarzi qoidalariga hozirgi kunda amal qilish qanchalik oson? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Salomatlik yangiliklari