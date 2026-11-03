Dasturxondagi ko‘rinmas xato: Nega ovqat ustidan darhol ko‘k choy ichish mumkin emas?

·56·Salomatlik
Dasturxondagi ko‘rinmas xato: Nega ovqat ustidan darhol ko‘k choy ichish mumkin emas?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Taomdan so‘ng darhol ko‘k choy ichish organizm uchun zararli odat bo‘lib, u ozuqa moddalarining, xususan, temir mineralining so‘rilishini izdan chiqaradi.
  • Choy tarkibidagi katexin va polifenollar temir bilan kimyoviy reaksiyaga kirishib, uning qonga o‘tishiga to‘sqinlik qiladi va bu holat vaqt o‘tishi bilan kamqonlikka olib kelishi mumkin.
  • Mutaxassislar temir moddasi to‘liq so‘rilishi uchun ko‘k choyni ovqatlanishdan kamida 40 daqiqa o‘tib ichishni tavsiya etishadi.

Xalqimiz orasida taom tanovul qilish jarayonida yoki ovqatdan so‘ng darhol qaynoq ko‘k choy xo‘plash uzoq yillik odatga aylangan. Ko‘pchilik bu odatni ovqat hazmini yaxshilash va yog‘larni parchalash uchun foydali deb hisoblaydi. Biroq tibbiyot mutaxassislari va parhezshunoslarning xulosalariga ko‘ra, taom ustidan choy ichish organizmga kutilmagan zarar yetkazuvchi eng keng tarqalgan xatolardan biridir.

Ko‘k choy o‘z tarkibidagi shifobaxsh antioksidantlari bilan mashhur bo‘lsa-da, uning taom bilan bir vaqtda qabul qilinishi ozuqa moddalarining tanaga singishini butunlay izdan chiqaradi.

Temir moddasining kushandasi: Katexin va polifenollar qanday ta’sir qiladi?

Mazkur salbiy ta’sirning asosiy biologik sababi ko‘k choyning noyob kimyoviy tarkibi bilan bog‘liq:

  • Moddalar to‘qnashuvi: Ko‘k choy tarkibida yuqori konsentratsiyadagi faol moddalar — katexinlar va polifenollar mavjud;

  • Temirning bloklanishi: Ushbu moddalar ovqat hazm qilish jarayonida taomdagi temir minerallari bilan kimyoviy reaksiyaga kirishadi hamda ularni bog‘lab, organizmga so‘rilishiga to‘sqinlik qiladi;

  • Anemiyaga yo‘l: Ovqatdagi temir qonga yetib bormasligi sababli vaqt o‘tishi bilan gemoglobin miqdori tushadi. Natijada surunkali charchoq, bosh aylanishi, soch to‘kilishi va kamqonlik (anemiya) xavfi keskin ortadi.

Choyni qachon va qanday ichish lozim?

Ko‘k choyning foydali xususiyatlarini saqlab qolgan holda tanani zarardan asrash uchun oddiy va muhim qoidaga amal qilish kifoya:

  • Oltin vaqt qoidasi: Taom tarkibidagi foydali mikroelementlar va ayniqsa temir to‘liq so‘rilishi uchun ko‘k choyni ovqatlanishdan kamida 40 daqiqa o‘tib ichish tavsiya etiladi;

  • Ovqat paytidagi muqobil vosita: Agar taomlanish chog‘ida suyuqlikka ehtiyoj sezilsa, bir necha qultum iliq toza suv ichish eng xavfsiz va to‘g‘ri tanlov hisoblanadi.

Ushbu oddiy kundalik odatni o‘zgartirish orqali taomlardan olinadigan kuch-quvvatni maksimal darajaga chiqarish va kamqonlikning oldini olish mumkin.

ko‘k choyovqat hazmianemiyaparhezshunoslik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildiShifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildi17 oktabr 22:25Ertalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlarErtalab bir stakan iliq suv ichish: 4 ta ta’siri va odamlar ishonadigan noto‘g‘ri qarashlar10 sentabr 08:29Tadqiqotchilar insultdan saqlanishning kutilmagan sirini oshkor qildiTadqiqotchilar insultdan saqlanishning kutilmagan sirini oshkor qildi12 oktabr 15:34Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?Salomatlikni sekin buzadigan 16 odat: qay biri sizda bor?2 avgust 17:3350 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?50 yoshdan keyingi 14 odat: qay biri haqiqatan xavfli?8 avgust 18:16Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?Jazirama +46°ga yetadi: organizmni qanday asrash kerak?13 iyul 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari
Kechasi paypoq kiyib uxlashning siz bilmagan foydalari