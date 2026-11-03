Dasturxondagi ko‘rinmas xato: Nega ovqat ustidan darhol ko‘k choy ichish mumkin emas?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Taomdan so‘ng darhol ko‘k choy ichish organizm uchun zararli odat bo‘lib, u ozuqa moddalarining, xususan, temir mineralining so‘rilishini izdan chiqaradi.
- Choy tarkibidagi katexin va polifenollar temir bilan kimyoviy reaksiyaga kirishib, uning qonga o‘tishiga to‘sqinlik qiladi va bu holat vaqt o‘tishi bilan kamqonlikka olib kelishi mumkin.
- Mutaxassislar temir moddasi to‘liq so‘rilishi uchun ko‘k choyni ovqatlanishdan kamida 40 daqiqa o‘tib ichishni tavsiya etishadi.
Xalqimiz orasida taom tanovul qilish jarayonida yoki ovqatdan so‘ng darhol qaynoq ko‘k choy xo‘plash uzoq yillik odatga aylangan. Ko‘pchilik bu odatni ovqat hazmini yaxshilash va yog‘larni parchalash uchun foydali deb hisoblaydi. Biroq tibbiyot mutaxassislari va parhezshunoslarning xulosalariga ko‘ra, taom ustidan choy ichish organizmga kutilmagan zarar yetkazuvchi eng keng tarqalgan xatolardan biridir.
Ko‘k choy o‘z tarkibidagi shifobaxsh antioksidantlari bilan mashhur bo‘lsa-da, uning taom bilan bir vaqtda qabul qilinishi ozuqa moddalarining tanaga singishini butunlay izdan chiqaradi.
Temir moddasining kushandasi: Katexin va polifenollar qanday ta’sir qiladi?
Mazkur salbiy ta’sirning asosiy biologik sababi ko‘k choyning noyob kimyoviy tarkibi bilan bog‘liq:
Moddalar to‘qnashuvi: Ko‘k choy tarkibida yuqori konsentratsiyadagi faol moddalar — katexinlar va polifenollar mavjud;
Temirning bloklanishi: Ushbu moddalar ovqat hazm qilish jarayonida taomdagi temir minerallari bilan kimyoviy reaksiyaga kirishadi hamda ularni bog‘lab, organizmga so‘rilishiga to‘sqinlik qiladi;
Anemiyaga yo‘l: Ovqatdagi temir qonga yetib bormasligi sababli vaqt o‘tishi bilan gemoglobin miqdori tushadi. Natijada surunkali charchoq, bosh aylanishi, soch to‘kilishi va kamqonlik (anemiya) xavfi keskin ortadi.
Choyni qachon va qanday ichish lozim?
Ko‘k choyning foydali xususiyatlarini saqlab qolgan holda tanani zarardan asrash uchun oddiy va muhim qoidaga amal qilish kifoya:
Oltin vaqt qoidasi: Taom tarkibidagi foydali mikroelementlar va ayniqsa temir to‘liq so‘rilishi uchun ko‘k choyni ovqatlanishdan kamida 40 daqiqa o‘tib ichish tavsiya etiladi;
Ovqat paytidagi muqobil vosita: Agar taomlanish chog‘ida suyuqlikka ehtiyoj sezilsa, bir necha qultum iliq toza suv ichish eng xavfsiz va to‘g‘ri tanlov hisoblanadi.
Ushbu oddiy kundalik odatni o‘zgartirish orqali taomlardan olinadigan kuch-quvvatni maksimal darajaga chiqarish va kamqonlikning oldini olish mumkin.
Izohlar 0
…