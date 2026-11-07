"Umrni uzaytiradi": Olimlar do‘stlar bilan diydorlashishning hayratlanarli sirini ochdi

·30·Salomatlik
"Umrni uzaytiradi": Olimlar do‘stlar bilan diydorlashishning hayratlanarli sirini ochdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Glazgo universiteti olimlarining 12 yillik kuzatuvlari do‘stlar va yaqinlar bilan muntazam muloqotda bo‘lish inson umrini uzaytiruvchi muhim tibbiy omil ekanligini tasdiqladi.
  • Ijtimoiy izolyatsiyada yashaydigan va yaqinlari bilan ko‘rishmaydigan insonlarda erta vafot etish xavfi 39 foizga yuqori bo‘lishi aniqlandi.
  • Brigam Yang universiteti tadqiqotchilari esa yolg‘izlikning organizmga yetkazadigan zararli ta’sirini kuniga 15 ta sigaret chekish bilan tenglashtirdi.

Do‘stlar va qadrdonlar davrasidagi jonli suhbat, samimiy kulgu hamda bir piyola choy ustidagi diydor shunchaki vaqt o‘tkazish yoki kayfiyatni ko‘tarish vositasi emas — u inson umrini sezilarli darajada uzaytiruvchi kuchli tibbiy omil bo‘lib chiqdi.

Buyuk Britaniyaning Glazgo universiteti olimlari tomonidan o‘tkazilgan ko‘p yillik yirik ilmiy izlanish do‘stlardan uzoqlashish va yolg‘izlik salomatlik uchun kutilganidan ham halokatliroq oqibatlarga olib kelishini isbotladi.

12 yillik kuzatuv: 450 ming inson qismati nimani ko‘rsatdi?

Glazgo universiteti tadqiqotchilari 450 mingdan ortiq ko‘ngillilarni naqd 12 yil davomida uzluksiz kuzatib, quyidagi jiddiy xulosaga kelishdi:

  • Erta vafot etish xavfi 39% ga oshadi: Do‘stlari, yaqinlari va qarindoshlari bilan umuman ko‘rishmaydigan hamda ijtimoiy izolyatsiyada yashaydigan insonlarda erta o‘lim ko‘rsatkichi muntazam muloqotda bo‘lganlarga nisbatan naqd 39 foizga yuqori bo‘lib chiqdi;

  • Oyda bir marta ko‘rishish ham najot: Izlanishlar shuni ko‘rsatdiki, hatto bir oyda atigi bir marta bo‘lsa ham qadrdonlar bilan yuzma-yuz diydorlashish ushbu xavf ko‘rsatkichini keskin kamaytiradi.

«Kuniga 15 ta sigaret chekishdek zararli»: Brigam Yang universiteti xulosasi

AQSHdagi Brigam Yang universiteti ekspertlarining tadqiqoti esa yolg‘izlikning inson organizmiga yetkazadigan biologik zararini yanada dahshatli taqqoslar bilan isbotlab berdi:

  • 50% ga uzunroq hayot: Kuchli ijtimoiy va do‘stona aloqalarga ega bo‘lgan kishilarning uzoq umr ko‘rish ehtimoli yolg‘iz insonlarga qaraganda 50 foizga yuqori;

  • Tamaki va spirtli ichimlikdan xavfliroq: Olimlarning rasmiy xulosasiga ko‘ra, ijtimoiy ajralib qolish inson tanasiga kuniga 15 ta sigaret chekish yoki surunkali alkogolizm keltirib chiqaradigan salbiy asoratlar bilan bir xil darajada zarar yetkazadi.

Do‘stlar bilan ko‘rishish tanani qanday davolaydi? To‘rtta asosiy biologik qalqon

Jonli muloqot inson organizmida bir qator hayotiy muhim jarayonlarni faollashtiradi:

  1. Gormonal muvozanat va stressni kamaytirish: Do‘stlar bilan vaqtni maroqli o‘tkazish paytida stress uchun javobgar kortizol gormoni darajasi tushadi va aksincha, mehr va baxt tuyg‘usini beruvchi oksitotsin ishlab chiqarilishi jadallashadi;

  2. Mustahkam immun tizimi: Ijtimoiy faol va ko‘pchilik bilan muloqotda bo‘ladigan insonlarning organizmi himoya kuchlariga boy bo‘lib, ular turli mavsumiy yuqumli xastaliklarga ancha kam chalinadi;

  3. Yurak va qon tomirlarini asrash: Surunkali yolg‘izlik arterial qon bosimining ko‘tarilishiga va infarkt xavfiga to‘g‘ridan to‘g‘ri yo‘l ochadi. Jonli gurunglar esa tomirlarni bo‘shashtirib, yurak faoliyatini me’yorga soladi;

  4. Aql va xotira o‘tkirligi: Doimiy fikr almashish miya neyronlarini faol holatda ushlab turadi. Bu esa keksalikda demensiya (aqli zaiflik) hamda Alsgeymer xastaligining rivojlanishiga to‘siq bo‘ladi.

Shunday ekan, bandlik va kundalik yumushlarni bahona qilmay, qadrdon do‘stlar bilan choyxonada yoki davrada ko‘rishishga shunchaki hordiq emas, balki o‘z salomatligingiz va uzoq umringiz uchun qilingan eng zarur investitsiya sifatida qarash lozim.

Glazgo universitetiBrigam Yang universitetiijtimoiy izolyatsiyauzoq umr ko‘rish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildiShifokorlar umrni uzaytiruvchi 6 ta kundalik mahsulotni ma’lum qildi17 oktabr 22:25119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkin119 yoshli erkak dunyodagi eng keksa inson bo‘lishi mumkin10 sentabr 16:22Yolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladiYolg‘izlik umrni 6 yilga qisqartirishi mumkin — olimlar sababini aniqladi28 sentabr 20:29Qon guruhingiz qarish tezligini belgilaydimi? Olimlar haqiqatni ochiqladiQon guruhingiz qarish tezligini belgilaydimi? Olimlar haqiqatni ochiqladi24 oktabr 18:38Aql va xotira kushandasi: Miya hajmini kichraytirib, tafakkurni o‘ldiradigan 3 ta odatAql va xotira kushandasi: Miya hajmini kichraytirib, tafakkurni o‘ldiradigan 3 ta odat21 sentabr 13:58Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?25 sentabr 09:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Yurak xuruji oldidan paydo bo‘ladigan 6 ta belgi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Rossiya odamlarni kriosaqlash bo‘yicha dunyoda ikkinchi o‘rinda turibdi
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Yurak xuruji: ertalab qaysi belgilarga e’tibor berish kerak?
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Ajinlar ortidagi haqiqat: Avvalgi va hozirgi 50 yoshlilar o‘rtasidagi tub farqlar
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
Suyaklar zaiflashmasligi uchun qaysi mahsulotlarni cheklash kerak?
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
O‘zingizga aytgan so‘zlaringiz tanangizni davolashi yoki zaharlashi mumkin ekan
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Olimlar va shifokorlar beshikning bola sog‘lig‘iga yashirin zararlarini ochiqladi (video)
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?
Qoraygan bananni yeyish mumkinmi?