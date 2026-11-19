Qaysi odatlar organizmga zarar yetkazadi? Biz har kuni yo‘l qo‘yadigan 6 xatolik...
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Kundalik hayotdagi noto‘g‘ri odatlar, jumladan shoshilib ovqatlanish, kam suv ichish, uyquni qisqartirish va harakatsizlik organizm faoliyatiga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatadi.
- Ratsionda tolali mahsulotlarning yetishmasligi ichaklar faoliyatini buzsa, spirtli ichimliklar va nazoratsiz dori qabul qilish jigar sog‘lig‘iga xavf soladi.
Kundalik hayotda ko‘pchilik e’tibor bermaydigan odatlar vaqt o‘tishi bilan organizm faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Shoshilib ovqatlanish, kam suv ichish, tungi uyquni qisqartirish yoki kun bo‘yi harakatsiz o‘tirish — bularning barchasi salomatlikka ta’sir qiluvchi omillar qatoriga kiradi.
Ayrim odatlar hazm tizimiga, boshqalari esa yurak-qon tomir tizimi, buyraklar va jigar faoliyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Quyida organizmga zarar yetkazishi ehtimoli bo‘lgan 6 odat va ulardan voz kechish yo‘llari haqida.
1. Oshqozon — shoshilib va me’yordan ortiq ovqatlanish
Ovqatni juda tez yeyish va bir vaqtning o‘zida me’yordan ortiq iste’mol qilish hazm tizimiga qo‘shimcha yuk tushirishi mumkin. Bunday odat qorin dam bo‘lishi, noqulaylik, jig‘ildon qaynashi va ovqat hazm qilish bilan bog‘liq muammolarga sabab bo‘lishi ehtimoli bor.
Ovqatni shoshmasdan, yaxshilab chaynab yeyish va to‘yganlik hissini anglash ortiqcha ovqatlanishning oldini olishga yordam beradi.
2. Buyraklar — kam suv ichish
Organizmga yetarli miqdorda suyuqlik tushmasligi suvsizlanishga olib kelishi mumkin. Bu holat buyraklarning normal faoliyatiga ta’sir qilib, ayrim odamlarda buyrak toshlari paydo bo‘lish xavfini oshiradi.
Suv iste’moli ehtiyojini havo harorati, jismoniy faollik, salomatlik holati va boshqa omillarga qarab belgilash kerak. Doimo kam suv ichish odatini o‘zgartirish organizmning normal faoliyati uchun muhim.
3. Miya — tungi uyquni qisqartirish
Kechasi muntazam ravishda kam uxlash miya faoliyati, diqqat, xotira va emotsional holatga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Uyqu yetishmasligi kunduzi charchoq, asabiylik va ish qobiliyatining pasayishi bilan ham namoyon bo‘ladi.
Kattalarga, odatda, bir kechada 7–9 soat uyqu tavsiya etiladi. Uyqu tartibini saqlash, kechqurun ekranlardan foydalanishni cheklash va bir vaqtda uxlashga odatlanish uyqu sifatini yaxshilashga yordam beradi.
4. Ichaklar — sabzavot va tolali mahsulotlarni kam iste’mol qilish
Ratsionda sabzavot, meva, dukkaklilar va butun donli mahsulotlar kam bo‘lishi ichaklar faoliyatiga salbiy ta’sir qilishi mumkin. Oziq-ovqat tolalari hazm jarayoni va ichak harakatlarini me’yorda saqlashda muhim o‘rin tutadi.
Tolali mahsulotlarni kam iste’mol qilish qabziyat xavfini oshirishi mumkin. Shuning uchun kundalik ratsionga sabzavotlar, mevalar, dukkaklilar va butun donli mahsulotlarni bosqichma-bosqich ko‘proq kiritish tavsiya etiladi.
5. Jigar — spirtli ichimliklar va zaruratsiz dori-darmonlar
Spirtli ichimliklarni muntazam yoki ko‘p miqdorda iste’mol qilish jigarga zarar yetkazishi, jigar yog‘lanishi, yallig‘lanishi va keyinchalik jiddiy kasalliklar rivojlanishiga olib kelishi mumkin.
Shuningdek, ayrim dori vositalarini shifokor tavsiyasisiz, me’yordan ortiq yoki bir-biri bilan noto‘g‘ri kombinatsiyada qabul qilish jigarga zarar yetkazishi ehtimoli bor. Dori-darmonlarni faqat zarurat va tegishli ko‘rsatmalar asosida qabul qilish muhim.
6. Yurak — kun bo‘yi harakatsiz o‘tirish
Uzoq vaqt davomida harakatsiz o‘tirish yurak-qon tomir kasalliklari, ortiqcha vazn va metabolik muammolar xavfining oshishi bilan bog‘liq.
Jismoniy faollik organizmning umumiy salomatligi uchun muhim. Har kuni piyoda yurish, yengil mashqlar bajarish, ish jarayonida muntazam o‘rnidan turib harakatlanish harakatsizlikning salbiy ta’sirini kamaytirishga yordam beradi.
Salomatlikni asrash katta o‘zgarishlardan emas, oddiy odatlardan boshlanadi
Organizmning normal faoliyatini saqlash uchun har doim murakkab rejalar yoki qimmatli muolajalar talab qilinmaydi. Ovqatni shoshmasdan yeyish, yetarli suv ichish, to‘yib uxlash, ratsionni muvozanatlash va harakatni ko‘paytirish kabi oddiy qadamlar uzoq muddatli salomatlik uchun muhim.
Ko‘pincha inson salomatligiga ta’sir qiluvchi omillar uning kundalik hayotidagi oddiy tanlovlar bilan bog‘liq bo‘ladi. Shuning uchun zararli odatlarni anglash va ularni asta-sekin o‘zgartirish salomatlikni asrashdagi eng muhim qadamlardan biridir.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…