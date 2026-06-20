O‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqida
Markaziy bankning 2026 yil may oyi yakunlari bo‘yicha o‘tkazgan so‘rovnomasi ancha qiziqarli va ziddiyatli manzarani ko‘rsatdi. Bir tomondan, aholi va biznesning umumiy inflyatsion kutilmalarida pasayish tendensiyasi bor. Ammo ikkinchi tomondan, odamlarning cho‘ntagiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qiladigan kommunal sohadagi narx-navo xavotirlari so‘nggi 14 oy ichidagi eng yuqori darajaga chiqdi — respondentlarning naqd 59 foizi ushbu omilni asosiy xavf sifatida belgilagan.
Inflyatsion kutilmalar kimda qanday? (May 2026)
Umumiy pasayish fonida ayrim hududlar va ijtimoiy qatlamlarda narxlar o‘sishi bo‘yicha pessimistik kayfiyat hamon yuqoriligicha qolmoqda.
Respondentlar toifasi / Hudud
Kutilma darajasi
Bozordagi umumiy kayfiyat
Aholining umumiy kutilmasi
10,1%
Nisbiy pasayish kuzatilgan
Biznesning umumiy kutilmasi
10,0%
Tadbirkorlar rejalarida barqarorlikka umid bor
Toshkent shahri aholisi
12,0%
Poytaxtda yashash qiymati va bosim yuqori
Pensionerlar
12,6%
Narxlar o‘sishiga eng sezuvchan va xavotirli qatlam
Jizzax viloyati biznesi
11,9%
Tadbirkorlar orasida eng pessimistik hudud
Hamyurtlarimizni va biznesni nimalar tashvishga solmoqda?
Iqtisodiy barqarorlikka putur yetkazishi mumkin bo‘lgan va respondentlar tomonidan eng ko‘p tilga olingan asosiy bosim omillari quyidagilardan iborat:
Kommunal sohadagi «ekizak» muammo: Bu yerda gap nafaqat tariflarning qimmatlashishi, balki ko‘rsatilayotgan xizmatlar (elektr energiyasi, gaz, suv ta’minoti) sifatining hanuz yomonligicha qolayotgani va uzilishlar haqida bormoqda.
Zanjirli reaksiya omillari: Yoqilg‘i (benzin, metan, propan), energiya resurslari va transport xarajatlarining qimmatlashishi. Bu omillar avtomatik tarzda bozordagi boshqa mahsulotlar va xizmatlar narxini ham zanjir ichida sudrab chiqaradi.
Ichki bozordagi sun’iylik: Ayrim tarmoqlarda monopoliyalarning ta’siri kuchliligi va bozorlarda narxlarni asossiz, sun’iy ravishda oshirishga bo‘lgan urinishlar.
…