O‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqida

·0·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda inflyatsion kutilmalar: kommunal xavotirlar eng yuqori cho‘qqida

Markaziy bankning 2026 yil may oyi yakunlari bo‘yicha o‘tkazgan so‘rovnomasi ancha qiziqarli va ziddiyatli manzarani ko‘rsatdi. Bir tomondan, aholi va biznesning umumiy inflyatsion kutilmalarida pasayish tendensiyasi bor. Ammo ikkinchi tomondan, odamlarning cho‘ntagiga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qiladigan kommunal sohadagi narx-navo xavotirlari so‘nggi 14 oy ichidagi eng yuqori darajaga chiqdi — respondentlarning naqd 59 foizi ushbu omilni asosiy xavf sifatida belgilagan.

Inflyatsion kutilmalar kimda qanday? (May 2026)

Umumiy pasayish fonida ayrim hududlar va ijtimoiy qatlamlarda narxlar o‘sishi bo‘yicha pessimistik kayfiyat hamon yuqoriligicha qolmoqda.

Respondentlar toifasi / Hudud

Kutilma darajasi

Bozordagi umumiy kayfiyat

Aholining umumiy kutilmasi

10,1%

Nisbiy pasayish kuzatilgan

Biznesning umumiy kutilmasi

10,0%

Tadbirkorlar rejalarida barqarorlikka umid bor

Toshkent shahri aholisi

12,0%

Poytaxtda yashash qiymati va bosim yuqori

Pensionerlar

12,6%

Narxlar o‘sishiga eng sezuvchan va xavotirli qatlam

Jizzax viloyati biznesi

11,9%

Tadbirkorlar orasida eng pessimistik hudud

Hamyurtlarimizni va biznesni nimalar tashvishga solmoqda?

Iqtisodiy barqarorlikka putur yetkazishi mumkin bo‘lgan va respondentlar tomonidan eng ko‘p tilga olingan asosiy bosim omillari quyidagilardan iborat:

  • Kommunal sohadagi «ekizak» muammo: Bu yerda gap nafaqat tariflarning qimmatlashishi, balki ko‘rsatilayotgan xizmatlar (elektr energiyasi, gaz, suv ta’minoti) sifatining hanuz yomonligicha qolayotgani va uzilishlar haqida bormoqda.

  • Zanjirli reaksiya omillari: Yoqilg‘i (benzin, metan, propan), energiya resurslari va transport xarajatlarining qimmatlashishi. Bu omillar avtomatik tarzda bozordagi boshqa mahsulotlar va xizmatlar narxini ham zanjir ichida sudrab chiqaradi.

  • Ichki bozordagi sun’iylik: Ayrim tarmoqlarda monopoliyalarning ta’siri kuchliligi va bozorlarda narxlarni asossiz, sun’iy ravishda oshirishga bo‘lgan urinishlar.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

22 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:051 iyuldan yagona QR-kodning yo‘qligi uchun yirik jarimalar qo‘llaniladi1 iyuldan yagona QR-kodning yo‘qligi uchun yirik jarimalar qo‘llaniladiKecha, 15:5122 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda22 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaKecha, 11:31Irlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazidaIrlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazidaKecha, 01:40Kanadada yangi davr: Wealthsimple va Kalshi hamkorligida prognozlar bozori ishga tushmoqdaKanadada yangi davr: Wealthsimple va Kalshi hamkorligida prognozlar bozori ishga tushmoqdaKecha, 01:20Ethereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqdaEthereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqdaKecha, 00:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
22 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
O‘zbekiston oltin qazib olish bo‘yicha TOP-10 ga kirdi
O‘zbekiston oltin qazib olish bo‘yicha TOP-10 ga kirdi