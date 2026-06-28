Shou-biznes vakillarining soliq qarzi 424,9 mln so‘mga yetdi

·13·Iqtisodiyot
Shou-biznes vakillarining soliq qarzi 424,9 mln so‘mga yetdi

Soliq qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, 23 iyun holatida shou-biznes sohasida faoliyat yurituvchi 1 680 nafar shaxs 2025 yilda olgan daromadlari bo‘yicha hisobot topshirgan. Ularning jami daromadi 9 mlrd 33 mln so‘mni tashkil etgan.

Ushbu mablag‘lardan 879,6 mln so‘m jismoniy shaxslar daromad solig‘i hisoblangan. Daromadlar haqida deklaratsiya taqdim etganlarning asosiy qismini uchinchi reyting guruhiga kiruvchi ijrochilar tashkil qilgan. Ularning soni 1 507 nafar bo‘lib, jami daromadning 6,3 mlrd so‘mdan ortiq qismi aynan shu toifaga to‘g‘ri kelgan.

Shunga qaramay, 938 nafar san’atkorning budjet oldida qarzi borligi aniqlangan. Ularning umumiy soliq qarzi 424,9 mln so‘mni tashkil etmoqda.

Majburiy to‘lov muddati 2026 yil 1 iyunda yakunlangan. Endi soliq organlari qarzdorlikni majburiy undirish choralarini qo‘llashi mumkin.

Shuningdek, deklaratsiya topshirmagan yoki noto‘g‘ri ma’lumot kiritgan shaxslar uchun soliq majburiyatlarini soliq idoralarining o‘zi hisoblab chiqish huquqi berilgan.

Soliq qo‘mitasiShou-biznesSan’atkorlarSoliq qarziDaromad solig‘iBudjet
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladiO‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladiBugun, 13:04Qarzdor 457 korxonani qo‘llab-quvvatlashga 50 mln dollar ajratiladiQarzdor 457 korxonani qo‘llab-quvvatlashga 50 mln dollar ajratiladiKecha, 16:0929 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26.06, 16:0529 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26.06, 10:34Keshbek «ovlovchilar» diqqatiga: 123 mingdan ortiq fuqaro «qora ro‘yxat»ga tushdi!Keshbek «ovlovchilar» diqqatiga: 123 mingdan ortiq fuqaro «qora ro‘yxat»ga tushdi!25.06, 19:0626 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25.06, 16:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda