26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 6,88 so‘mga qimmatlab, 13 649,76 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 26 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 10,88 so‘mga arzonlab, 12 013,52 so‘mga tushdi.
• Yevro 6,88 so‘mga qimmatlab, 13 649,76 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,46 so‘mga arzonlab, 159,95 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 2,32 so‘mga arzonlab, 15 841,03 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,1 so‘mga arzonlab, 74,24 so‘mga tushdi.
• Shveysariya franki 0,64 so‘mga arzonlab, 14 804,09 so‘mga tushdi.
• Xitoy yuani 1,54 so‘mga qimmatlab, 1 767,16 so‘mni tashkil etdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…