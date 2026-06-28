Yevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdi

·0·Dunyo
Yevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdi

Yevropa Ittifoqi kuchli zilziladan jabr ko‘rgan Venesuelaga shoshilinch yordam sifatida 5 million yevro ajratdi. Bu haqda YEI diplomatiyasi rahbari Kaya Kallas Venesuela vitse-prezidenti Delsi Rodriges bilan telefon orqali muloqotdan so‘ng ma’lum qildi.

Kallasning aytishicha, Yevropa fuqarolik muhofazasi mexanizmi ishga tushirilgan. Ittifoqqa a’zo bir qator davlatlar Venesuelaga qidiruv-qutqaruv guruhlari, o‘t o‘chiruvchilar va tibbiy xodimlarni yuborgan.

Shuningdek, Yevropaning "Copernicus" sun’iy yo‘ldosh tizimi ham qutqaruv ishlariga jalb etilgan. U tabiiy ofatdan eng ko‘p zarar ko‘rgan hududlarni aniqlash va yordam yetkazish jarayonini muvofiqlashtirishga ko‘maklashmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bepul sayohat ortidagi fojia: 3 o‘zbekistonlik o‘limga hukm qilindiBepul sayohat ortidagi fojia: 3 o‘zbekistonlik o‘limga hukm qilindiBugun, 16:01Parijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdiParijda anomal issiqlik oqibatida bir kunda 109 kishi vafot etdiBugun, 15:47400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildi400 yillik maxfiy xabarlar Mug‘ullar sirlarini fosh qildiBugun, 15:36Zilzila vayronalari ostidan holdan toygan it qutqarib olindiZilzila vayronalari ostidan holdan toygan it qutqarib olindiBugun, 15:28Aleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdiAleksandar Vuchich prezidentlik lavozimini bir necha haftadan keyin tark etishini aytdiBugun, 13:07Venesuelada kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 430 nafardan oshdiVenesuelada kuchli zilzila oqibatida halok bo‘lganlar soni 1 430 nafardan oshdiBugun, 13:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Yer aylanishi xavfli darajada sekinlashmoqda: olimlar ogohlantirdi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi