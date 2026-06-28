Yevropa Ittifoqi Venesuelaga 5 million yevro yordam ajratdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Yevropa Ittifoqi kuchli zilziladan jabr ko‘rgan Venesuelaga shoshilinch yordam sifatida 5 million yevro ajratdi. Bu haqda YEI diplomatiyasi rahbari Kaya Kallas Venesuela vitse-prezidenti Delsi Rodriges bilan telefon orqali muloqotdan so‘ng ma’lum qildi.
Kallasning aytishicha, Yevropa fuqarolik muhofazasi mexanizmi ishga tushirilgan. Ittifoqqa a’zo bir qator davlatlar Venesuelaga qidiruv-qutqaruv guruhlari, o‘t o‘chiruvchilar va tibbiy xodimlarni yuborgan.
Shuningdek, Yevropaning "Copernicus" sun’iy yo‘ldosh tizimi ham qutqaruv ishlariga jalb etilgan. U tabiiy ofatdan eng ko‘p zarar ko‘rgan hududlarni aniqlash va yordam yetkazish jarayonini muvofiqlashtirishga ko‘maklashmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…