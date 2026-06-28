O‘zbekistonda 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun avtokreslo majburiy bo‘lishi mumkin

·30·O‘zbekiston
O‘zbekistonda 7 yoshgacha bo‘lgan bolalar uchun avtokreslo majburiy bo‘lishi mumkin

O‘zbekistonda bolalarni yengil avtomobillarda tashish tartibini qat’iylashtirish rejalashtirilmoqda. Yangi qaror loyihasiga ko‘ra, 7 yoshgacha bo‘lgan bolalarni maxsus ushlab turuvchi qurilma, ya’ni avtokresloda olib yurish majburiy etib belgilanishi mumkin.

7 yoshdan 16 yoshgacha bo‘lgan bolalar esa avtomobil harakatlanayotgan vaqtda xavfsizlik kamarini taqishi shart bo‘ladi. Shuningdek, transport vositasi konstruksiyasida ko‘rsatilgan o‘rinlar sonidan ortiq bola olib yurishga ruxsat berilmaydi.

Belgilangan talablarga amal qilmagan haydovchilar ma’muriy javobgarlikka tortilishi ko‘zda tutilgan.

Yangi choralar yo‘l-transport hodisalarida bolalarning tan jarohati olish xavfini kamaytirish va ularning avtomobildagi xavfsizligini kuchaytirishga qaratilgan.

O'zbekiston100% correct JSON
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdiO‘zbekistonning 24 universiteti dunyoning eng nufuzli universitetlari reytingiga kirdiKecha, 23:50Andijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaAndijonda 31 mingdan ortiq aholi uchun kanalizatsiya tarmog‘i yangilanmoqdaKecha, 22:55O‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindiO‘zbekistonda yoshlarning bandligi bo‘yicha yangi tadqiqot e’lon qilindiKecha, 20:12O‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiO‘zbekistonda inqilobiy yangilik! Yo‘llar plastik chiqindilardan quriladiKecha, 19:27Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiToshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildiKecha, 19:00O‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinO‘zbekistonda 16 yoshgacha bolalar uchun ijtimoiy tarmoqlar cheklanishi mumkinKecha, 16:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Qashqadaryodagi maktabni bu yil uch o‘quvchi bitirdi
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Bugundan kuchga kirgan muhim yangiliklar
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
Gilam yuvish jarimalari haqidagi xabarlar tarqaldi
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
AQShda rekord tadbir: 100 yillik Merilin Monro xotirasi ommaviy “jonlandi”
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
O‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdiO‘zgidromet muhim ogohlantirish bilan chiqdi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi
2030 yilgacha O‘zbekistonda 5 ta sel-suv ombori quriladi