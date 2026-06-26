29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 49,24 so‘mga qimmatlab, 13 699,00 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 29 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 4,23 so‘mga arzonlab, 12 009,29 so‘mga tushdi.
• Yevro 49,24 so‘mga qimmatlab, 13 699,00 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 5,21 so‘mga arzonlab, 154,74 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 36,45 so‘mga qimmatlab, 15 877,48 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,07 so‘mga qimmatlab, 74,31 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 55,21 so‘mga qimmatlab, 14 859,30 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 0,62 so‘mga arzonlab, 1 766,54 so‘mga tushdi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…