29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Infinbank — 12 015 so‘m.
• Xalq banki — 12 040 so‘m.
29 iyun kuni amal qiladigan dollar kursi 8–9 so‘m atrofida pasayishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir Telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Infinbank — 12 015 so‘m.
• MKBank — 12 010 so‘m.
• SQB — 12 010 so‘m.
• Anorbank — 12 005 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Xalq banki — 12 040 so‘m.
• Octobank — 12 040 so‘m.
• Asakabank — 12 050 so‘m.
• Davr bank — 12 050 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…