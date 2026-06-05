8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
• Yevro 75,18 so‘mga qimmatlab, 14 024,34 so‘m bo‘ldi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 8 iyun kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 52,23 so‘mga qimmatlab, 12 049,44 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 75,18 so‘mga qimmatlab, 14 024,34 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 2,4 so‘mga qimmatlab, 163,92 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 102,72 so‘mga qimmatlab, 16 224,57 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,28 so‘mga qimmatlab, 75,33 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 106,79 so‘mga qimmatlab, 15 295,05 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 9,53 so‘mga qimmatlab, 1 780,70 so‘mni tashkil etdi.
…