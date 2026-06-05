Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
AQSH mehnat bozori boʻyicha muhim maʼlumotlar eʼlon qilinishi arafasida Bitcoin narxi pasayishda davom etib, 62,000 dollar darajasidan pastga tushdi. Investorlar Fed tomonidan foiz stavkalari boʻyicha qabul qilinadigan kelgusi qarorlarga taʼsir qilishi mumkin boʻlgan iqtisodiy koʻrsatkichlarni kutmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Kriptovalyuta bozoridagi umumiy pasayish fonida Zcash tarmogʻida aniqlangan texnik nosozlik ham treyderlar xavotiriga sabab boʻldi. Ushbu xatolik maxfiylikka yoʻnaltirilgan kripto aktivlar xavfsizligi borasidagi muhokamalarni yana bir bor kun tartibiga chiqardi.
Hozirda Bitcoin va boshqa yirik kripto aktivlar, jumladan Ethereum va Solana ham oʻz qiymatini yoʻqotmoqda. Bozor ishtirokchilari Nasdaq va S&P 500 indekslaridagi oʻzgarishlarni hamda global iqtisodiyotdagi inflyatsiya darajasini diqqat bilan kuzatib bormoqda.
Tahlilchilarning fikricha, agar mehnat bozori haqidagi hisobot kutilganidan kuchliroq chiqsa, USD qiymati oshishi va bu Bitcoin narxiga qoʻshimcha bosim oʻtkazishi mumkin. Aksincha, iqtisodiy sekinlashuv belgilari kripto bozorida yangi oʻsish toʻlqinini keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.
…