Apple, Microsoft va Google aksiyalarining uzoq yillik o‘sishi hisoblab chiqildi

·1·Iqtisodiyot
Apple, Microsoft va Google aksiyalarining uzoq yillik o‘sishi hisoblab chiqildi

Texnologiya sohasidagi eng yirik kompaniyalar birja savdosiga chiqqan dastlabki kuni 1000 dollardan sarmoya kiritilganida, bugungi natija juda katta bo‘lardi.

Microsoft 1986 yilda IPO o‘tkazgan. Aksiyalar bo‘linishi inobatga olinganda, dastlabki narx 0,07 dollarga teng. Shu vaqtda kiritilgan 1000 dollar hozir 5,6 million dollarga aylangan bo‘lardi.

1999 yilda Nvidia aksiyalariga sarflangan 1000 dollar taxminan 5 million dollar, 1980 yilda Apple'ga kiritilgan mablag‘ 2,9 million dollar, 1997 yilgi Amazon IPOsi esa 3,3 million dollar daromad keltirgan bo‘lardi.

Tesla'ning 2010 yilgi IPOsida kiritilgan 1000 dollar bugun 358 ming dollar, Google'ning 2004 yilgi aksiyalari esa 175 ming dollar qiymatga yetgan bo‘lardi.

Bu hisoblar nazariy ssenariyga asoslangan. Chunki IPO paytida qaysi kompaniya kelajakda bozor yetakchisiga aylanishini aniq bilib bo‘lmaydi. Bundan tashqari, ko‘plab kompaniyalarning aksiyalari bunday yuqori o‘sishni qayd etmaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shou-biznes vakillarining soliq qarzi 424,9 mln so‘mga yetdiShou-biznes vakillarining soliq qarzi 424,9 mln so‘mga yetdiBugun, 16:49O‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladiO‘zbekiston importda eng ko‘p mablag‘ni mashina va transport uskunalariga sarfladiBugun, 13:04Qarzdor 457 korxonani qo‘llab-quvvatlashga 50 mln dollar ajratiladiQarzdor 457 korxonani qo‘llab-quvvatlashga 50 mln dollar ajratiladiKecha, 16:0929 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26.06, 16:0529 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda26.06, 10:34Keshbek «ovlovchilar» diqqatiga: 123 mingdan ortiq fuqaro «qora ro‘yxat»ga tushdi!Keshbek «ovlovchilar» diqqatiga: 123 mingdan ortiq fuqaro «qora ro‘yxat»ga tushdi!25.06, 19:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
5 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda