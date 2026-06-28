Kanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdi

·39·Texno
Kanadada termoyadroviy inqilob: LM26 reaktori plazmani 8 million darajagacha qizdirdi

Kanadaning General Fusion kompaniyasi oʻzining Lawson Machine 26 (LM26) qurilmasida oʻtkazilgan sinovlar davomida muhim texnologik natijaga erishganini eʼlon qildi. Tadqiqotchilar mexanik siqish usuli yordamida elektron plazma haroratini uch baravardan koʻproqqa oshirishga muvaffaq boʻlishdi. Bu yutuq insoniyatni boshqariladigan termoyadroviy sintez orqali cheksiz va toza energiya olish maqsadiga yana bir qadam yaqinlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, tajriba davomida plazma harorati taxminan 0,72 keV koʻrsatkichiga yetgan, bu esa Selsiy shkalasi boʻyicha qariyb 8,4 million darajani tashkil etadi. Bu natija LM26 qurilmasi uchun katta sakrash hisoblanadi. Mazkur qurilma Magnetized Target Fusion (MTF) deb ataluvchi yondashuvni namoyish etish uchun yaratilgan boʻlib, u anʼanaviy termoyadroviy sxemalardan tubdan farq qilishi bilan ajralib turadi.

MTF texnologiyasining oʻziga xosligi

Odatda termoyadroviy sintez uchun ulkan magnit maydonlari (tokamaklar) yoki kuchli lazer qurilmalari (National Ignition Facility kabi) qoʻllaniladi. Biroq General Fusion muhandislari boshqacha yoʻldan borishmoqda: ular plazmani suyuq litiydan iborat qobiq yordamida mexanik ravishda siqishadi. Bu usul texnik jihatdan ancha murakkab boʻlsa-da, kelajakda ixchamroq va arzonroq reaktorlar yaratish imkonini berishi kutilmoqda.

Eksperiment davomida nafaqat harorat koʻtarilishi, balki plazma zichligining oʻn barobar ortishi ham qayd etildi. Shuningdek, poloidal magnit maydoni kuchlanganligi ham sezilarli darajada oʻsgan. Tadqiqotchilarning taʼkidlashicha, siqish jarayoni barqaror kechgan va plazmaning litiy qobigʻi bilan ifloslanishi minimal darajada saqlangan. Bu bunday turdagi qurilmalar uchun oʻta muhim koʻrsatkichdir, chunki begona moddalar reaksiyani soʻndirishi mumkin.

Plazma harorati bir vaqtning oʻzida bir nechta usullar, jumladan, Tomson sochilish usuli va ekstremal ultrabinafsha nurlanish tahlili orqali oʻlchandi. Qoʻshimcha ravishda, siqilish vaqtida neytronlar oqimining koʻpayishi kuzatildi, bu esa qurilma ichida ayrim termoyadroviy reaksiyalar sodir boʻlayotganidan dalolat berishi mumkin.

Kelajakdagi rejalar va muammolar

Shuni taʼkidlash kerakki, General Fusion hozircha ijobiy energetik balansga erishgani yoʻq. Yaʼni, tajribani oʻtkazish uchun sarflangan energiya miqdori undan olingan energiyadan koʻproqdir. Shuningdek, ushbu natijalar hali toʻliq mustaqil ilmiy ekspertizadan oʻtmagan va hozirda taqriz bosqichida turibdi.

Loyiha jamoasi keyingi bosqichda plazma haroratini 1 keV (taxminan 10 million daraja), soʻngra esa 10 keV darajasiga yetkazishni maqsad qilgan. Uzoq muddatli istiqbolda kompaniya Louson mezoniga erishishni koʻzlamoqda. Bu shart bajarilsa, termoyadroviy sintez barqaror va energetik jihatdan foydali boʻladi, bu esa dunyo energetika bozorida haqiqiy inqilobga sabab boʻlishi mumkin.

TexnologiyaEnergetikaTermoyadroviy SintezGeneral FusionFizika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Micron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaMicron kompaniyasi sunʼiy intellekt poygasida yangi Nvidiaʼga aylanmoqdaBugun, 20:27Govee kompaniyasi ichimlik ishqibozlari uchun yangi Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasini taqdim etdiGovee kompaniyasi ichimlik ishqibozlari uchun yangi Smart Nugget Ice Maker Pro qurilmasini taqdim etdiBugun, 19:24Xitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiXitoyning Loongson kompaniyasi 16 yadroli va tejamkor 3C3000 protsessorini taqdim etdiBugun, 18:28Airbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaAirbus A320 oʻrnini bosuvchi yangi avlod samolyotini ishlab chiqishga kirishmoqdaBugun, 17:54Dragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladiDragonfly Energy qattiq tanali akkumulyatorlar ishlab chiqarishda inqilobiy usulni patentladiBugun, 17:20Delta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiDelta Air Lines yuzlab Boeing 737 samolyotlarida yoqilgʻi sarfini kamaytirish yoʻlini topdiBugun, 16:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
Yerda kuchli magnit boʻroni boshlandi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max maketlari ilk bor jonli videoda koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi
Avtonomlik monstri: 11 000 mA·soat batareyali Honor X80 Pro Max ilk bor koʻrsatildi