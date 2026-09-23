24 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 24 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 11,86 so‘mga qimmatlab, 11 814,05 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 41,81 so‘mga arzonlab, 13 527,67 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,81 so‘mga arzonlab, 139,87 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 51,52 so‘mga arzonlab, 15 768,91 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,03 so‘mga arzonlab, 75,09 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 22,28 so‘mga qimmatlab, 14 403,45 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 2,38 so‘mga arzonlab, 1 761,49 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…