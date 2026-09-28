29 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 29 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 18,43 so‘mga arzonlab, 11 806,97 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 52,89 so‘mga arzonlab, 13 430,43 so‘m bo‘ldi. • Funt sterling 10,26 so‘mga arzonlab, 15 659,58 so‘mni tashkil etdi. • Rossiya rubli 0,48 so‘mga arzonlab, 139,86 so‘m bo‘ldi. • Yapon iyenasi 0,18 so‘mga qimmatlab, 75,22 so‘mni tashkil etdi. • Shveysariya franki 80,48 so‘mga arzonlab, 14 192,78 so‘m bo‘ldi. • Xitoy yuani 2,01 so‘mga arzonlab, 1 759,48 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…