17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 17 sentyabr kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 22,54 so‘mga qimmatlab, 11 797,46 so‘mni tashkil etdi.
• Yevro 20,11 so‘mga qimmatlab, 13 608,37 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,6 so‘mga qimmatlab, 139,77 so‘mni tashkil etdi.
• Funt sterling 2,64 so‘mga arzonlab, 15 874,66 so‘m bo‘ldi.
• Yapon iyenasi 0,07 so‘mga qimmatlab, 76,09 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 16,98 so‘mga qimmatlab, 14 404,71 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 4,57 so‘mga qimmatlab, 1 758,98 so‘mni tashkil etdi.
Izohlar 0
…