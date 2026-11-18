18 noyabr oltin quymalarning sotuv narxlari e’lon qilindi
1 daqiqa o'qish27
O‘zbekiston Markaziy Banki tomonidan o‘lchovli oltin quymalarning 2026 yil 18 noyabrdagi sotuv narxlari e’lon qilindi.
Oltin quymalar narxi quyidagicha belgilandi:
5 gramm — 8 949 000 so‘m;
10 gramm — 17 897 000 so‘m;
20 gramm — 35 794 000 so‘m;
50 gramm — 89 485 000 so‘m;
100 gramm — 178 970 000 so‘m.
O‘lchovli oltin quymalarni O‘zbekistondagi barcha banklarning ofislaridan xarid qilish mumkin.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Mavzuga oid yangiliklar
Iqtisodiyot
Oltin quymalar narxi pasaydi
Iqtisodiyot
Oltin quymalar narxi pasaydi
Iqtisodiyot
Izohlar0
…