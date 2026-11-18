Siril Gan shifoxonadan keyin ilk bor ko‘rinish berdi: u muxlislariga muhim xabar yo‘lladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC og‘ir vazn chempioni Siril Gan Josh Xokitga qarshi besh raundlik jangdan so‘ng shifoxonaga yotqizilgani haqidagi xavotirlarga barham berib, o‘zining sog‘lom ekanini ma’lum qildi.
- Fransuz jangchisi ijtimoiy tarmoqlar orqali yo‘llagan videomurojaatida tibbiy tekshiruvlardan muvaffaqiyatli o‘tganini va o‘zini yaxshi his qilayotganini tasdiqladi.
UFC'ning amaldagi og‘ir vazn chempioni Siril Gan Josh Xokitga qarshi besh raundlik jangdan keyin shifoxonaga yuborilgani sababli matbuot bilan muloqot qila olmagan edi. Bu holat muxlislar orasida fransuz jangchisining salomatligi borasida savollar paydo qildi. Biroq turnirdan ikki kun o‘tib, Gan ijtimoiy tarmoqlarda videomurojaat bilan chiqib, o‘z ahvoli haqidagi xavotirlarga barham berdi. Chempion nafaqat o‘zini yaxshi his qilayotganini aytdi, balki kamarini himoya qilish uchun yana oktagonga qaytish niyati borligini ham bildirdi.
«Menda hammasi joyida»: chempion shifoxonaga nima sababdan borganini tushuntirdi
Nyu-Yorkda bo‘lib o‘tgan UFC 334 turniri doirasidagi chempionlik jangi Siril Gan uchun oson kechmadi. U Josh Xokit bilan besh raund davomida keskin bellashuv o‘tkazdi. Jang tugagach, fransuz sportchi odatdagidek jurnalistlar bilan suhbatlashish o‘rniga, tibbiy tekshiruvdan o‘tish uchun shifoxonaga olib ketildi.
Buning natijasida uning salomatligi haqida turli savollar paydo bo‘ldi. Gan esa turnirdan ikki kun o‘tib, muxlislariga shaxsan murojaat qildi.
«Men yaxshi ekanligimni bildirmoqchiman. Ha, jangdan so‘ng darhol meni tekshiruv uchun shifoxonaga yuborishdi. Kerakli tekshiruvlardan o‘tdik va menda hammasi joyida. Holatimga ishonch hosil qilish uchun shifoxonaga borishimiz kerak edi. Chunki bu haqiqiy jang edi. Lekin nima bo‘lishidan qat’i nazar, biz g‘alaba bilan qaytdik», — dedi chempion.
Shu tariqa, fransuz jangchisi o‘z salomatligi borasidagi xavotirlarga javob berdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, tibbiy tekshiruvlardan keyin ahvoli yaxshi ekani ma’lum bo‘lgan.
Siril Gan oktagonga qaytishni rejalashtirmoqda
Videomurojaatida chempion faqat salomatligi haqida gapirib qolmadi. U jangdan oldin, bellashuv davomida va undan keyin o‘zini qo‘llab-quvvatlagan muxlislarga ham minnatdorlik bildirdi.
«Menga yozib, holatimdan xabar olayotgan barchaga rahmat. Jangdan oldin, jangda va jangdan keyingi qo‘llab-quvvatlov uchun barchangizga tashakkur. Biz birgamiz.
Endi dam olish vaqti keldi. Shundan so‘ng mashg‘ulotlarga qaytib, keyingi qadamga tayyorlanamiz. Bu oxiri emas. Qo‘llab-quvvatlaganingiz uchun yana bir bor katta rahmat!» — dedi Gan.
Bu gaplar chempionning faoliyatini davom ettirish va kelgusi janglarga tayyorgarlik ko‘rish niyati borligini anglatadi. Biroq u hozircha navbatdagi raqibi yoki jang sanasi haqida ma’lumot bermadi.
Josh Xokit bilan besh raundlik jang qanday yakunlandi?
Eslatib o‘tamiz, Siril Gan va Josh Xokit o‘rtasidagi og‘ir vazn toifasidagi chempionlik jangi besh raund davom etdi. Yakunda hakamlar bir ovozdan fransuz jangchisining g‘alabasini qayd etishdi.
48:47 — Siril Gan foydasiga;
48:47 — Siril Gan foydasiga;
48:47 — Siril Gan foydasiga.
Shu tariqa, Gan chempionlik kamarini saqlab qoldi. Qolaversa, jang har ikki sportchi uchun ham moliyaviy jihatdan manfaatli bo‘ldi: ular «Oqshomning eng yaxshi jangi» uchun belgilangan bonus sifatida qo‘shimcha 100 ming dollardan oldi.
Eng muhimi, jangdan keyin shifoxonaga yuborilgan chempionning o‘zi muxlislariga ahvoli yaxshi ekanini ma’lum qildi. Endi Ganning oldida dam olish, mashg‘ulotlarga qaytish va navbatdagi chempionlik himoyasiga tayyorgarlik ko‘rish vazifasi turibdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…