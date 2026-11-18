O‘zbekistondagi bir jihat qozog‘istonlik murabbiyni hayratda qoldirdi: gap bokschilar haqida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Qozog‘iston yoshlar terma jamoasi katta murabbiyi Baxit Sarsekbayev Dakardagi yoshlar Olimpiadasidan so‘ng o‘zbekistonlik muxlislarning mag‘lubiyatga uchragan bokschilarga ko‘rsatgan yuksak qo‘llab-quvvatlovini alohida e’tirof etdi.
- Murabbiy Ibrohim Shokirjonov birinchi jangdayoq yutqazganiga qaramay, vatandoshlari tomonidan tanqid qilinmay, aksincha, dalda olganini misol qilib keltirdi.
Qozog‘iston yoshlar terma jamoasi katta murabbiyi Baxit Sarsekbayev Dakarda o‘tkazilgan yoshlar Olimpiadasida bokschilarning natijalarini tahlil qilib, O‘zbekistondagi sportchilarga bo‘lgan munosabatni alohida e’tirof etdi. Uning fikricha, qozog‘istonlik muxlislar mag‘lubiyatga uchragan yosh bokschilarni keskin tanqid qilish o‘rniga, o‘zbekistonliklar kabi ularni qo‘llab-quvvatlashni o‘rganishi kerak.
Murabbiy ikki mamlakat sportchilari natijalarini taqqoslar ekan, gap faqat medallar sonida emas, balki mag‘lubiyatdan keyingi munosabatda ham ekanini ta’kidladi.
«O‘zbekistonda mag‘lub bo‘lgan bokschini ham qo‘llab-quvvatlashdi»
Sports.kz nashrining xabar berishicha, Qozog‘iston ham, O‘zbekiston ham Dakardagi yoshlar Olimpiadasiga uch nafardan bokschi olib borgan. Sarsekbayevning aytishicha, qozog‘istonliklardan ikki nafar sportchi finalga chiqib, yana biri bronza medalini qo‘lga kiritgan. O‘zbekiston terma jamoasida esa har ikki oltin medalni qizlar jamoasiga taqdim etgan.
Murabbiy, ayniqsa, o‘zbekistonlik bokschi Ibrohim Shokirjonovning musobaqadagi mag‘lubiyatidan keyin vatanida qanday kutib olinganiga e’tibor qaratdi. Uning ta’kidlashicha, birinchi jangda mag‘lub bo‘lgan sportchi keskin tanqidga uchramagan, aksincha, muxlislar unga dalda berib, kelgusi musobaqalarda omad tilashgan.
«O‘zbekistonga esa ikkala oltin medalni ham qizlar olib berdi. Erkaklar terma jamoasidagi yagona umid sifatida ko‘rilgan Ibrohim Shokirjonov birinchi jangning o‘zida mag‘lub bo‘ldi. Lekin uni vatanlarida tanqid qilishmadi, aksincha, qo‘llab-quvvatlashdi, omad tilashdi.
Bizdachi? Bir bokschi mag‘lub bo‘lsa, darhol tanqid yomg‘iriga tutamiz. Ertangi kuni o‘sha sportchi g‘alaba qozonsa, kechagi gaplar darhol unutiladi. Shuning uchun yosh bokschilarni ko‘proq qo‘llab-quvvatlashimiz kerak», — dedi Sarsekbayev.
Uning bu fikrlari sportda faqat g‘alabani emas, balki mag‘lubiyatdan keyingi munosabatni ham to‘g‘ri baholash muhimligini ko‘rsatadi.
Bibaris Ashirbayni ham tanqid emas, qo‘llab-quvvatlash kerak
Qozog‘istonlik murabbiy o‘z yurtdoshi Bibaris Ashirbayning natijalariga ham to‘xtaldi. Uning fikricha, yosh bokschi qisqa vaqt ichida ikki yirik musobaqada ishtirok etib, yuqori saviyadagi natijani qayd etdi.
Ashirbay jahon chempionatida ham, yoshlar Olimpiadasida ham finalgacha yetib bordi. Sarsekbayev musobaqalar orasidagi vaqt kamligi va iqlimga moslashish bilan bog‘liq qiyinchiliklarga qaramay, sportchi o‘z salohiyatini namoyon eta olganini ta’kidladi.
«Ikkala musobaqa orasida vaqt juda kam bo‘ldi, iqlimga moslashish ham oson kechmadi. Shunga qaramay, u o‘zining butun salohiyatini ko‘rsata oldi. U umidli yigit, kattalar o‘rtasida ham o‘zini namoyon qiladi, deb ishonaman. Shu bois uni boshqalar bilan solishtirish o‘rniga, ko‘proq ruhiy qo‘llab-quvvatlashimiz kerak», — deya qo‘shimcha qildi murabbiy.
Ashirbay finalgacha qanday yo‘lni bosib o‘tdi?
Eslatib o‘tamiz, Bibaris Ashirbay 2026 yilda Dakarda o‘tkazilgan yozgi yoshlar Olimpiya o‘yinlarida 70 kilogrammgacha bo‘lgan vazn toifasida kumush medalni qo‘lga kiritdi.
U finalgacha bo‘lgan yo‘lda bir nechta jiddiy raqibni mag‘lub etdi:
dastlab Liviya vakili Moxamed Jihadni muddatidan oldin mag‘lubiyatga uchratdi;
chorak finalda Bangladesh bokschisi Noyen Tripuru Janidan 5:0 hisobida ustun keldi;
yarim finalda meksikalik Xorxe Luis Neblas Guterresni ham 5:0 hisobida mag‘lub etdi.
12 noyabr kuni bo‘lib o‘tgan finalda esa qozog‘istonlik bokschi Buyuk Britaniya vakili Maykl Moen bilan kuch sinashdi. Hakamlarning bo‘lingan qaroriga ko‘ra, Ashirbay 1:4 hisobida mag‘lub bo‘lib, Olimpiadaning kumush medali bilan cheklandi.
Yosh sportchi uchun mag‘lubiyat — yakuniy hukm emas
Baxit Sarsekbayevning mulohazalaridagi eng muhim jihat — yosh sportchilarga nisbatan munosabat masalasi. Chunki ularning xalqaro maydondagi har bir jangidan faqat medal yoki g‘alaba kutish to‘g‘ri emas. Bunday musobaqalar sportchilar uchun tajriba orttirish, bosim ostida harakat qilish va o‘z imkoniyatlarini sinab ko‘rish maktabidir.
Bir jangdagi mag‘lubiyat esa sportchining kelajakdagi salohiyatiga berilgan yakuniy baho bo‘la olmaydi. Aksincha, aynan shunday paytda murabbiylar, muxlislar va jamoatchilikning qo‘llab-quvvatlashi yosh bokschining ruhiy tiklanishiga yordam berishi mumkin.
Qizig‘i shundaki, qozog‘istonlik murabbiy bu borada O‘zbekistonni namuna sifatida keltirdi. Uning fikricha, yosh sportchilarni faqat g‘alaba qozonganida olqishlash emas, mag‘lub bo‘lganida ham ularga ishonch bildirish muhim. Zero, bugungi mag‘lubiyat ertangi katta g‘alabalarga olib boradigan tajribaning bir qismi bo‘lishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…