O‘zbekistonlik shaxmatchilar Osiyo Millatlar kubogida ikkita medalni qo‘lga kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Birlashgan Arab Amirliklarining Abu-Dabi shahrida o‘tkazilgan Osiyo Millatlar kubogida o‘zbekistonlik ikki shaxmatchi individual yo‘nalishda sovrinli o‘rinlarni egalladi.
- Gulruhbegim Tohirjonova ikkinchi doskadagi natijasi uchun kumush medalni, Nilufarxon Imomqo‘ziyeva esa beshinchi doskadagi ishtiroki uchun bronza medalini qo‘lga kiritdi.
Birlashgan Arab Amirliklarida o‘tkazilgan Asian Nations Chess Cup 2026 musobaqasi O‘zbekiston terma jamoasi uchun ikki medal bilan yakunlandi. Qit’aning kuchli shaxmatchilari ishtirok etgan nufuzli bellashuvlarda ayollar terma jamoamiz vakilalari individual natijalari bilan e’tiborni tortdi. Gulruhbegim Tohirjonova kumush, Nilufarxon Imomqo‘ziyeva esa bronza medaliga sazovor bo‘ldi.
Ikki shaxmatchimiz Osiyo shohsupasidan joy oldi
Abu-Dabi shahri mezbonlik qilgan Osiyo Millatlar kubogida o‘zbekistonlik shaxmatchilar qit’aning kuchli vakillariga qarshi bahs olib bordi. Musobaqa yakunlariga ko‘ra, terma jamoamiz a’zolari doska kesimidagi individual natijalar bo‘yicha ikkita sovrinli o‘rinni egallashdi.
Gulruhbegim Tohirjonova — ikkinchi doskadagi natijasi uchun kumush medal;
Nilufarxon Imomqo‘ziyeva — beshinchi doskadagi ishtiroki uchun bronza medal.
Bu natija o‘zbekistonlik shaxmatchilarning xalqaro maydondagi mahorati va raqobatbardoshligini yana bir bor namoyon etdi.
Jamoaviy bahslarda sovrinli o‘rin nasib etmadi
Shaxmat bo‘yicha Osiyo Millatlar kubogida ayollar terma jamoamiz vakilalari individual natijalar orqali ikki medalni qo‘lga kiritgan bo‘lsa-da, jamoaviy hisobda O‘zbekiston erkaklar va ayollar terma jamoalari sovrinli o‘rinlarni band eta olmadi.
Shunga qaramay, Gulruhbegim Tohirjonova va Nilufarxon Imomqo‘ziyevaning shaxsiy natijalari musobaqaning O‘zbekiston uchun e’tiborga molik jihatlaridan biri bo‘ldi.
Abu-Dabidagi musobaqa yana bir bor shuni ko‘rsatdiki, shaxmatda jamoaviy natija bilan bir qatorda har bir doskadagi individual mahorat ham alohida ahamiyatga ega. O‘zbekistonlik ikki shaxmatchining qit’a miqyosidagi shohsupadan joy olishi esa terma jamoamiz uchun quvonarli natija bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…