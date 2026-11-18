Rim papasiga tasbeh uloqtirildi: Lev XIV bu voqeaga qanday munosabat bildirdi? (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Peru poytaxti Lima shahrida o‘tkazilgan ommaviy messa oldidan ziyoratchi tomonidan otilgan tasbeh Rim papasi Lev XIVning o‘ng ko‘zi atrofiga tegdi.
- Hodisa 2026 yil 16 noyabr kuni Las-Palmas aviabazasida yuz bergan bo‘lib, pontifik jiddiy jarohat olmagani uchun harakatini to‘xtatmay, marosimda ishtirok etishda davom etdi.
- Lev XIV tasbeh otgan shaxsni kechirganini bildirib, uning harakatini ziyoratchining samimiy e’tiqodi va duo olish istagi bilan izohladi.
Peruda Rim papasi Lev XIV bilan sodir bo‘lgan kutilmagan hodisa xalqaro ommaviy axborot vositalari e’tiborini tortdi. Qariyb 1,5 million kishi to‘plangan marosim oldidan olomon orasidan otilgan tasbeh pontifikning o‘ng ko‘zi atrofiga tegdi. Biroq bu hujum emas, balki uning e’tiborini tortish va duo qildirishni istagan ziyoratchining ehtiyotsiz harakati edi.
Papamobildagi safar kutilmagan voqea bilan to‘xtamadi
Hodisa 2026 yil 16 noyabr kuni Peru poytaxti Lima shahridagi Las-Palmas aviabazasida yuz berdi. Lev XIV olti kunlik tashrifini yakunlash arafasida xayrlashuv ibodati — katta ommaviy messa oldidan papamobilda yig‘ilgan odamlar yonidan o‘tayotgan edi.
Shu payt olomon orasidan otilgan buyum uning yuziga, o‘ng ko‘zi ostiga tegdi. Videolavhalarda pontifik yuzini ushlab, og‘riqni his qilgani aks etgan. Dastlabki xabarlarga ko‘ra, unga tekkan buyum tasbeh bo‘lgan.
Shunga qaramay, Lev XIV harakatini to‘xtatmadi. U odamlar bilan salomlashishda davom etdi va rejalashtirilgan marosimda ishtirok etdi. Hodisa jiddiy jarohatga sabab bo‘lmagani ma’lum qilindi.
Tasbeh nima uchun papaga otilgan?
Katta diniy tadbirlarda ziyoratchilar papa ularga duo qilishi yoki buyumlarini muqaddaslashtirishi umidida tasbeh, bayroq, yumshoq o‘yinchoq va boshqa narsalarni unga uzatishga harakat qilishadi. Ba’zan buning uchun buyumlarni papamobil tomon otishadi.
Bu gal ham tasbeh otgan insonning maqsadi papaga sovg‘a berish va uning duosini olish bo‘lgani aytilmoqda. Biroq bunday harakatlar xavfli bo‘lishi mumkin: otilgan buyum pontifikning o‘ziga yoki uni kuzatib borayotganlarga shikast yetkazishi ehtimoli bor.
Lev XIV tasbeh otgan insonni kechirdi
Rimga qaytish chog‘ida samolyot bortida jurnalistlar bilan suhbatlashgan papa voqeaga hazilomuz munosabat bildirdi. Perulik jurnalist undan yuz bergan holat uchun uzr so‘raganida, Lev XIV bu insonni kechirganini aytdi.
Pontifik tasbeh otgan kishining harakatini chuqur imon va unga tasbeh sovg‘a qilish istagi bilan izohladi. U hatto bu voqeani hazil bilan eslab, tasbeh insonning qalbida qoladigan narsa ekanini, bu safar esa ko‘zi atrofida ham iz qoldirganini ta’kidladi.
Perudagi tashrifning yakuni
Lev XIV Perudagi olti kunlik safari davomida mamlakatning bir necha hududida bo‘ldi. Lima shahridagi xayrlashuv ibodati esa uning Janubiy Amerikaga 12 kunlik safari yakunidagi muhim tadbirlardan biri bo‘ldi.
Tasbeh bilan bog‘liq hodisa ommaviy tadbirlardagi xavfsizlik masalasini yana bir bor kun tartibiga olib chiqdi. Ziyoratchilarning samimiy e’tiqod va hurmat ifodasi sifatidagi harakati ham ehtiyotsizlik tufayli kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…