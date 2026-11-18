Kim Chen Inning qorli tog‘dagi g‘ayrioddiy dam olishi: kreslo, sigareta va chang‘i uchgan qizi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In 15–16 noyabr kunlari Samchjiyon shahridagi yangi turistik hududda qurilish ishlarini ko‘zdan kechirdi.
- Tashrif davomida davlat rahbari Pukpxotesan tog‘-chang‘i kurorti, aeroport rekonstruksiyasi, temiryo‘l va mehmonxonalar qurilishi bilan tanishib, hududni yirik tog‘ turizmi markaziga aylantirishni rejalashtirmoqda.
Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Inning Samchjiyon shahridagi yangi turistik hududga tashrifi g‘ayrioddiy suratlar bilan e’tibor tortdi. U qorli tog‘ yonbag‘riga olib chiqilgan charm kresloda o‘tirib, qora ko‘zoynak taqqan holda sigareta chekdi. Shu payt qizi Kim Ju E yangi kurortda chang‘i uchdi. Ammo tashrifning asosiy maqsadi — mamlakat shimolida yirik tog‘ turizmi markazini barpo etish ishlarini ko‘zdan kechirish edi.
Kreslo, sigareta va chang‘i uchgan qizi
Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi KCNA e’lon qilgan suratlarda Kim Chen Inning rafiqasi Ri Sol Ju hamda qizi Kim Ju E bilan birga ekani aks etgan. Yetakchi qorli yonbag‘irdagi charm kresloda o‘tirib, kurortni tomosha qilgan. Ju E esa oq kiyimda chang‘i uchgan.
Kim Chen Inning tashrifi 15–16 noyabr kunlari bo‘lib o‘tgan, suratlar 17 noyabr kuni e’lon qilingan.
Samchjiyonda qanday loyihalar amalga oshirilmoqda?
Samchjiyon shahri Xitoy chegarasi yaqinida, Shimoliy Koreya uchun tarixiy va ramziy ahamiyatga ega Pektusan tog‘i etagida joylashgan. Pxenyan bu hududni yirik tog‘ turizmi markaziga aylantirishni rejalashtirmoqda.
Kim Chen In tashrif davomida quyidagi obyektlarni ko‘zdan kechirgan:
Pukpxotesan hududidagi tog‘-chang‘i kurorti;
Samchjiyon aeroportini rekonstruksiya qilish ishlari;
turistik temiryo‘l yo‘nalishi;
yangi mehmonxonalar va dam olish maskanlari;
xodimlar uchun turar joy binolari.
Yetakchi aeroport uchish-qo‘nish yo‘lagini xalqaro aviatsiya standartlariga muvofiq uzaytirish zarurligini ta’kidlagan. Bu esa hududga sayyohlarni havo orqali olib kelish imkoniyatlarini rivojlantirish rejasi borligini ko‘rsatadi.
Kim Ju Ening chang‘i jihozlari ham e’tibor tortdi
Kim Chen Inning qizi chang‘i uchgan suratlar ham xalqaro matbuotda muhokama qilindi. Janubiy Koreya nashrlari uning chang‘ilari va tayoqlarida Shveysariyaning Stockli brendi logotipi borligiga e’tibor qaratdi. Kiyimi ham qimmatbaho Yevropa brendlariga tegishli bo‘lishi mumkinligi haqida taxminlar tarqaldi. Bu ma’lumotlar mustaqil tasdiqlangan emas.
Kim Ju Ening otasi bilan muhim tadbirlarda tez-tez ko‘rinishi ham xalqaro kuzatuvchilar diqqatida. Janubiy Koreya razvedkasi uni ehtimoliy voris sifatida tayyorlash jarayoni ketayotgan bo‘lishi mumkinligini bildirgan. Biroq bu haqda rasmiy tasdiq yo‘q.
Shunday qilib, Samchjiyondagi tashrif nafaqat g‘ayrioddiy suratlar, balki Shimoliy Koreyaning turizm infratuzilmasini kengaytirish rejalari bilan ham ahamiyatli bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…