To‘ydagi chiqish: Munisa Rizayeva muxlislarni hayratda qoldirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Munisa Rizayeva nafaqat katta sahnalarda, balki xalq orasida ham o‘z ijodi bilan muxlislar mehrini qozonib kelmoqda.
Xonandaning turli to‘y va tantanali marosimlarda ishtirok etib, ijrolar taqdim etayotgan videolari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Muxlislar esa uning samimiyligi, sahna madaniyati va kuchli ovozini yuqori baholamoqda.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan lavhalarda ham san’atkorning muxlislarga bo‘lgan hurmati va xalq bilan samimiy munosabati aks etgan. Shu bois ko‘plab foydalanuvchilar mazkur videolarga ijobiy fikrlar bildirmoqda.
San’atkorning xalq orasidagi samimiy chiqishlari muxlislar e’tiborini tortishda davom etmoqda.
…