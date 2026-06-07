To‘ydagi chiqish: Munisa Rizayeva muxlislarni hayratda qoldirdi

·0·Madaniyat
To‘ydagi chiqish: Munisa Rizayeva muxlislarni hayratda qoldirdi

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Munisa Rizayeva nafaqat katta sahnalarda, balki xalq orasida ham o‘z ijodi bilan muxlislar mehrini qozonib kelmoqda.

Xonandaning turli to‘y va tantanali marosimlarda ishtirok etib, ijrolar taqdim etayotgan videolari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalmoqda. Muxlislar esa uning samimiyligi, sahna madaniyati va kuchli ovozini yuqori baholamoqda.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan lavhalarda ham san’atkorning muxlislarga bo‘lgan hurmati va xalq bilan samimiy munosabati aks etgan. Shu bois ko‘plab foydalanuvchilar mazkur videolarga ijobiy fikrlar bildirmoqda.

San’atkorning xalq orasidagi samimiy chiqishlari muxlislar e’tiborini tortishda davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...Bugun, 17:43Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)Xusen Amridinovning ota-ona haqidagi ta’sirli qo‘shig‘i haqida (video)Bugun, 15:27«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)«Vir va Zara» yulduzi Zara turmush o‘rtog‘i bilan ko‘rinish berdi (video)Bugun, 15:10Teylor Svift va Trevis Kelsi to‘yi: afsonaviy arena tanlandimi?Teylor Svift va Trevis Kelsi to‘yi: afsonaviy arena tanlandimi?Bugun, 13:02Shahzoda Muhammedova Qibraydagi hashamatli hovlisini ko‘rsatdiShahzoda Muhammedova Qibraydagi hashamatli hovlisini ko‘rsatdiBugun, 07:27Gulinur orzusidagi yangi xonadonga ko‘chib o‘tdiGulinur orzusidagi yangi xonadonga ko‘chib o‘tdiBugun, 07:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)
Munisa Rizayeva imidjini keskin oʻzgartirishga qaror qildi (video)