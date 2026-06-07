Toshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildi

·40·Jamiyat
Toshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildi

Aprel oyida Saida Mirziyoyeva O‘zbek Milliy qo‘g‘irchoq teatriga tashrif buyurib, binoni restavratsiya qilish zarurligi masalasini muhokama qilgan edi. Oradan ko‘p o‘tmay, rekonstruksiyaning birinchi bosqichi yakunlandi va teatr yangilangan qiyofada yana tomoshabinlar uchun o‘z eshiklarini ochdi.

Saida Mirziyoyeva farzandlari bilan birga teatrga tashrif buyurib, yangilangan sahnada namoyish etilayotgan dastlabki spektakllardan birini tomosha qildi.

Teatrda bolalikni yodga soluvchi “Ertaklar shaharchasi”, tarixiy cho‘yan eshiklar, karnay chalayotgan sozandalar kompozitsiyasi hamda mozayikalar asl qiyofasini saqlagan holda qayta tiklandi. Shu bilan birga, bino zamonaviy texnik imkoniyatlar bilan jihozlandi.

Yangilangan teatr endi yana minglab bolalar uchun ertaklar, taassurotlar va unutilmas xotiralar maskaniga aylanishi kutilmoqda.

ToshkentSaida MirziyoevaOʻzbek Milliy qoʻgʻirchoq teatri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Bugun, 13:55Yashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladiYashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladiBugun, 13:30Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Bugun, 12:57Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindiBugun, 12:49Turkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiTurkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiBugun, 12:14Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiTegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiBugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi