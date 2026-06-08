Mercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdi

·72·Avto
Mercedes-Benz GLC elektr krossoveri Xitoyda 422 ot kuchi bilan sotuvga chiqdi

Mercedes-Benz kompaniyasi Xitoyda butunlay yangi elektrlashtirilgan GLC modeliga oldindan buyurtma olishni boshladi. Yangi krossoverning boshlangʻich narxi 349 000 yuanni tashkil etadi. Shu bilan birga, kompaniya ushbu modelni Xitoydagi zavodlarida seriyali ishlab chiqarish yoʻlga qoʻyilganini rasman eʼlon qildi. Avtomobil MB.EA platformasida qurilgan boʻlib, zamonaviy 800 voltli arxitekturaga ega. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Elektromobilning tashqi koʻrinishi Mercedes-Benz brendining oʻziga xos uslubida ishlangan. Uning asosiy ajralib turuvchi jihati 942 ta svetodiodli elementdan iborat yorugʻlik taratuvchi radiator panjarasidir. Farlarda Micro LED texnologiyasidan foydalanilgan, kunduzgi chiroqlar esa brend logotipi shaklida ishlangan. Avtomobilning gʻildirak bazasi 3027 mm ni tashkil etib, u benzinli GLC L modelidan 107 mm ga uzunroqdir.

Salonning markaziy qismidan 39,1 dyuymli ulkan MBUX Hyperscreen displeyi oʻrin olgan. Yangi MB.OS operatsion tizimi Doubao sunʼiy intellektiga asoslangan virtual yordamchi bilan jihozlangan. Shuningdek, interyerda Dolby Atmos tizimiga ega Burmester audiotizimi, 64 xil rangli atmosfera yoritgichi va 9 ta zonali elektro xrom qoraytirish funksiyasiga ega panoramali tom mavjud.

Texnik jihatdan GLC 350 L 4MATIC flagman versiyasi 310 kW (422 ot kuchi) quvvatga ega ikkita elektr motor bilan jihozlangan. 85,5 kW/soat sigʻimli akkumulyator CLTC sikli boʻyicha 703 km masofani bosib oʻtish imkonini beradi. Tezkor quvvatlash orqali batareyani 10 foizdan 80 foizgacha atigi 22 daqiqada toʻldirish mumkin.

Krossover Mercedes-Benz S-Class modelidan olingan ADS+ texnologiyasiga ega AIRMATIC pnevmatik osmasi bilan taʼminlangan. Bu tizim yoʻl sharoitiga qarab klirens va amortizatorlar qattiqligini avtomatik sozlaydi. Shuningdek, avtomobil orqa gʻildiraklarning 4,5 darajagacha burilishini taʼminlovchi boshqaruv tizimi va Momenta avtonom haydash majmuasi bilan jihozlangan.

Mercedes-BenzGLCElektromobilAvtoXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydiXitoyda Toyota savdolari keskin pasaydi: Talab 31,7 foizga kamaydiKecha, 01:50Hyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydiHyundai 2027-yilgacha oʻz modellar qatorini tubdan yangilaydi06.06, 15:28Rossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandiRossiyada Toyota Highlander analogi Esteo Exlantix ET ishlab chiqarila boshlandi06.06, 07:56RAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdiRAF qanday qilib Britaniyani sport avtomobillari markaziga aylantirdi06.06, 06:56Renault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdiRenault kompaniyasining yangi maxfiy modellari bosh direktor bilan sinovdan oʻtdi06.06, 05:52Avtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqdaAvtomobil bozorida Toyota brendi mutlaq yetakchilikni saqlab qolmoqda05.06, 17:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
Rim papasi yangi elektromobilga mindi, Ferrari aksiyalari quladi (video)
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
O‘zbekistonda mashhur brend avtomobil ishlab chiqarmoqchi
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD oʻzining yangi flagman krossoveri Hiace 08 modelini taqdim etdi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
BYD Yuan Plus uchinchi avlodi 21-may kuni taqdim etiladi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
850 ot kuchiga ega Rezvani Fortress zirhli pikapi taqdim etildi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi
Zeekr endi yetakchi emas: Xitoyning eng aqlli avtomobillari e’lon qilindi