Yashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladi

·40·Jamiyat
Yashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladi

Ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, virtual olamdagi blogerlarning fikri omma uchun muhim ahamiyat kasb etayotgan bir davrda, raqamli makonda iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha keskin va muhim qadam tashlandi. Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi ijtimoiy tarmoqlardagi reklama bozorini tartibga solish va shaffoflikni ta’minlash maqsadida yangi qat’iy talablarni e’lon qildi. Bundan buyon blogerlar va kontent yaratuvchilar tomonidan joylashtiriladigan har qanday tijoriy materiallar aniq va tushunarli tarzda markirovkalanishi (belgilanishi) majburiy etib belgilandi.

Agar post yoki videoning pullik ekanligi yashirilib, oddiy tavsiya sifatida taqdim etilsa, bu holat rasman qonunbuzarlik deb baholanadi.

Blogerlar amal qilishi shart bo‘lgan yangi qoidalar

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini chalg‘itmaslik va reklama beruvchi bilan bloger o‘rtasidagi moliyaviy aloqalarni oshkor qilish uchun quyidagi qat’iy me’yorlar joriy etildi. Ushbu yangi tartibning mazmuni va rioya qilmaslik oqibatlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:

Tartib va talablar

Majburiy bajarilishi kerak bo‘lgan amallar

Qonunbuzarlikning huquqiy oqibatlari

Majburiy yorliqlar (xeshteglar)

Ijtimoiy tarmoqdagi har qanday pullik kontentda «reklama», «homiylik» yoki «pullik hamkorlik» so‘zlari aniq ko‘rinib turishi shart.

Iste’molchi o‘zi o‘qiyotgan yoki tomosha qilayotgan materialning tijoriy xususiyatini bilish huquqiga ega.

Javobgarlik va jarimalar

Reklama ekanligi maxsus belgilar bilan ko‘rsatilmagan har qanday post avtomatik ravishda yashirin (maxfiy) reklama deb topiladi.

Qonun talablarini buzgan va ushbu qoidalarni chetlab o‘tgan kontent mualliflariga nisbatan yirik ma’muriy jarimalar qo‘llaniladi.

Mazkur tarixiy choralar raqamli muhitda nafaqat sog‘lom raqobat muhitini shakllantirishga, balki oddiy fuqarolarni yolg‘on yoki yashirin targ‘ibot qurboni bo‘lishidan asrashga xizmat qiladi.

Shaffoflik va iste’molchi manfaati — bosh mezon

Qo‘mita tomonidan joriy etilayotgan bu yangilik raqamli makondagi pala-partish reklamalarga chek qo‘yish yo‘lidagi eng to‘g‘ri qarorlardan biridir. Ko‘pincha ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari o‘zlari suygan blogerning samimiy tavsiyasi deb ishongan mahsulot yoki xizmatlar aslida katta pul evaziga qilingan oddiy reklama bo‘lib chiqayotgan edi. Yangi tizim esa o‘quvchiga kontentni xolis baholash imkonini beradi.

Zamin sharhi: Tan olish kerak, bugungi kunda ko‘plab blogerlarimiz biror mahsulotni maqtab chiqqanda, buning orqasida mo‘maygina daromad turganini muxlislaridan sir tutishga urinishardi. Raqobat qo‘mitasining ushbu yangi talabi esa ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy madaniyat va shaffoflikni boshlab beradi. Endilikda «reklama» yorlig‘ini qo‘yishdan qochgan mashhurlar o‘z hamyonlari bilan javob berishlariga to‘g‘ri keladi. Bu esa reklama bozorini qonuniylashtirish va iste’molchi haq-huquqlarini oliy darajaga ko‘tarishda juda katta ahamiyatga ega. Blogerlarga esa qonunlarga hurmat bilan qarashni va muxlislari aldanib qolmasligini ta’minlashni tavsiya etamiz!

Internet olamidagi eng so‘nggi huquqiy o‘zgarishlar, blogerlar hayoti va ijtimoiy tarmoqlardagi eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Bugun, 13:55Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Bugun, 12:57Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindiBugun, 12:49Toshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildiToshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildiBugun, 12:41Turkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiTurkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiBugun, 12:14Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiTegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiBugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi