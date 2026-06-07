Yashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladi
Ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, virtual olamdagi blogerlarning fikri omma uchun muhim ahamiyat kasb etayotgan bir davrda, raqamli makonda iste’molchilarning huquqlarini himoya qilish bo‘yicha keskin va muhim qadam tashlandi. Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi ijtimoiy tarmoqlardagi reklama bozorini tartibga solish va shaffoflikni ta’minlash maqsadida yangi qat’iy talablarni e’lon qildi. Bundan buyon blogerlar va kontent yaratuvchilar tomonidan joylashtiriladigan har qanday tijoriy materiallar aniq va tushunarli tarzda markirovkalanishi (belgilanishi) majburiy etib belgilandi.
Agar post yoki videoning pullik ekanligi yashirilib, oddiy tavsiya sifatida taqdim etilsa, bu holat rasman qonunbuzarlik deb baholanadi.
Blogerlar amal qilishi shart bo‘lgan yangi qoidalar
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarini chalg‘itmaslik va reklama beruvchi bilan bloger o‘rtasidagi moliyaviy aloqalarni oshkor qilish uchun quyidagi qat’iy me’yorlar joriy etildi. Ushbu yangi tartibning mazmuni va rioya qilmaslik oqibatlari bilan quyidagi maxsus integratsiyalashgan jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin:
Tartib va talablar
Majburiy bajarilishi kerak bo‘lgan amallar
Qonunbuzarlikning huquqiy oqibatlari
Majburiy yorliqlar (xeshteglar)
Ijtimoiy tarmoqdagi har qanday pullik kontentda «reklama», «homiylik» yoki «pullik hamkorlik» so‘zlari aniq ko‘rinib turishi shart.
Iste’molchi o‘zi o‘qiyotgan yoki tomosha qilayotgan materialning tijoriy xususiyatini bilish huquqiga ega.
Javobgarlik va jarimalar
Reklama ekanligi maxsus belgilar bilan ko‘rsatilmagan har qanday post avtomatik ravishda yashirin (maxfiy) reklama deb topiladi.
Qonun talablarini buzgan va ushbu qoidalarni chetlab o‘tgan kontent mualliflariga nisbatan yirik ma’muriy jarimalar qo‘llaniladi.
Mazkur tarixiy choralar raqamli muhitda nafaqat sog‘lom raqobat muhitini shakllantirishga, balki oddiy fuqarolarni yolg‘on yoki yashirin targ‘ibot qurboni bo‘lishidan asrashga xizmat qiladi.
Shaffoflik va iste’molchi manfaati — bosh mezon
Qo‘mita tomonidan joriy etilayotgan bu yangilik raqamli makondagi pala-partish reklamalarga chek qo‘yish yo‘lidagi eng to‘g‘ri qarorlardan biridir. Ko‘pincha ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari o‘zlari suygan blogerning samimiy tavsiyasi deb ishongan mahsulot yoki xizmatlar aslida katta pul evaziga qilingan oddiy reklama bo‘lib chiqayotgan edi. Yangi tizim esa o‘quvchiga kontentni xolis baholash imkonini beradi.
Zamin sharhi: Tan olish kerak, bugungi kunda ko‘plab blogerlarimiz biror mahsulotni maqtab chiqqanda, buning orqasida mo‘maygina daromad turganini muxlislaridan sir tutishga urinishardi. Raqobat qo‘mitasining ushbu yangi talabi esa ijtimoiy tarmoqlarda haqiqiy madaniyat va shaffoflikni boshlab beradi. Endilikda «reklama» yorlig‘ini qo‘yishdan qochgan mashhurlar o‘z hamyonlari bilan javob berishlariga to‘g‘ri keladi. Bu esa reklama bozorini qonuniylashtirish va iste’molchi haq-huquqlarini oliy darajaga ko‘tarishda juda katta ahamiyatga ega. Blogerlarga esa qonunlarga hurmat bilan qarashni va muxlislari aldanib qolmasligini ta’minlashni tavsiya etamiz!
Internet olamidagi eng so‘nggi huquqiy o‘zgarishlar, blogerlar hayoti va ijtimoiy tarmoqlardagi eng qaynoq xabarlarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…