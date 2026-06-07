Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...
Yurtimizda so‘nggi yillarda korrupsiyaga va tamagirlikka qarshi ayovsiz kurash olib borilayotganiga, qonun ustuvorligini ta’minlash yo‘lida keskin choralar ko‘rilayotganiga qaramay, afsuski, hali ham nafs balosiga asir bo‘lib, o‘z mansabini suiiste’mol qilayotgan kimsalar uchrab turibdi. Xususan, mamlakatimizning ko‘chmas mulk va yer hisobini yurituvchi eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lgan kadastr tizimida o‘tkazilgan keng qamrovli tekshiruvlar ayanchli va kishini larzaga soluvchi raqamlarni oshkor qildi. Olib borilgan surishtiruvlar va nazorat tadbirlari natijasida tizimda milliardlab mablag‘lar talon-toroj qilingani va yuzlab xodimlar egri yo‘lni tanlagani fosh bo‘ldi.
TIZIMDAGI QONUNBUZARLIKLAR VA YETKAZILGAN ZARARNING ACHCHIQ STATISTIKASI
Kadastr agentligida so‘nggi ikki yarim yil ichida sodir etilgan mansabdorlik jinoyatlari, unda ishtirok etgan shaxslarning darajasi va davlat xazinasiga yetkazilgan umumiy moddiy ziyonning ko‘lami bilan quyidagi maxsus jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Tekshiruv davri
Jinoyat sodir etgan xodimlar soni
Qonunbuzarliklar ko‘lami va lavozimlar
Davlat va jamiyatga yetkazilgan zarar
2024–2025 yillar va 2026 yilning I choragi
Agentlikning naqd 425 nafar xodimi jinoyat ko‘chasiga kirgan.
Jami 347 ta korrupsiyaviy va mansabdorlik jinoyatlari sodir etilgan bo‘lib, huquqbuzarlarning 46 nafarini turli bo‘g‘indagi rahbarlar tashkil etadi.
Tizimdagi ko‘zbo‘yamachilik va o‘g‘rilik oqibatida davlatga 70 milliard so‘mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgan.
Aniqlangan ushbu ulkan qonunbuzarliklar va vakolatlarni suiiste’mol qilish holatlari sohada nazorat va shaffoflik tizimini zudlik bilan mustahkamlash va kadastr hisobi ustidan qat’iy kuzatuv o‘rnatish zarurligini yaqqol ko‘rsatib berdi.
Xalq mulkiga ko‘z olaytirganlar jazosiz qolmaydi
Sohada aniqlangan bunday keng ko‘lamli o‘g‘riliklar, ayniqsa, oddiy mutaxassislar bilan bir qatorda rahbar xodimlarning ham jinoyatlarga aralashib ketgani sohada ichki nazoratning mutlaqo bo‘shashib ketganidan dalolat beradi. Yer va mulk ajratish, hujjatlarni rasmiylashtirish kabi jarayonlardagi korrupsiyaviy zanjirlar nafaqat davlat budjetiga, balki qanchadan-qancha oddiy fuqarolarning haq-huquqlariga ham rahna soladi. Bugungi kunda ushbu holatlar yuzasidan qonuniy choralar ko‘rilmoqda.
Zamin sharhi: Xalqimizda «Haromdan kelgan haromga ketar» degan dono naql bor. Davlatning va oddiy xalqning millionlab mablag‘larini o‘z nafsi yo‘lida sarflab, «tuyani dumi bilan yutgan» kadastr tizimidagi bu «uddaburonlar» endi qonun oldida albatta javob berishadi. 70 milliard so‘m — bu shunchaki raqam emas, bu yurtimizda qurilishi mumkin bo‘lgan o‘nlab zamonaviy maktablar, bog‘chalar yoki shifoxonalarning puli demakdir. Korrupsiya balosiga qarshi faqat huquq-tartibot organlari emas, balki butun jamiyatimiz birgalikda kurashishi shart. Shundagina yurtimizda halollik va adolat qaror topadi. Jonkuyar qonun posbonlariga bu kurashda kuch-quvvat tilaymiz!
Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan keskin kurashlar, shov-shuvli sud jarayonlari va yurtimiz hayotidagi eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…