Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...

·68·Jamiyat
Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...

Yurtimizda so‘nggi yillarda korrupsiyaga va tamagirlikka qarshi ayovsiz kurash olib borilayotganiga, qonun ustuvorligini ta’minlash yo‘lida keskin choralar ko‘rilayotganiga qaramay, afsuski, hali ham nafs balosiga asir bo‘lib, o‘z mansabini suiiste’mol qilayotgan kimsalar uchrab turibdi. Xususan, mamlakatimizning ko‘chmas mulk va yer hisobini yurituvchi eng muhim tarmoqlaridan biri bo‘lgan kadastr tizimida o‘tkazilgan keng qamrovli tekshiruvlar ayanchli va kishini larzaga soluvchi raqamlarni oshkor qildi. Olib borilgan surishtiruvlar va nazorat tadbirlari natijasida tizimda milliardlab mablag‘lar talon-toroj qilingani va yuzlab xodimlar egri yo‘lni tanlagani fosh bo‘ldi.

TIZIMDAGI QONUNBUZARLIKLAR VA YETKAZILGAN ZARARNING ACHCHIQ STATISTIKASI

Kadastr agentligida so‘nggi ikki yarim yil ichida sodir etilgan mansabdorlik jinoyatlari, unda ishtirok etgan shaxslarning darajasi va davlat xazinasiga yetkazilgan umumiy moddiy ziyonning ko‘lami bilan quyidagi maxsus jadval orqali batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Tekshiruv davri

Jinoyat sodir etgan xodimlar soni

Qonunbuzarliklar ko‘lami va lavozimlar

Davlat va jamiyatga yetkazilgan zarar

2024–2025 yillar va 2026 yilning I choragi

Agentlikning naqd 425 nafar xodimi jinoyat ko‘chasiga kirgan.

Jami 347 ta korrupsiyaviy va mansabdorlik jinoyatlari sodir etilgan bo‘lib, huquqbuzarlarning 46 nafarini turli bo‘g‘indagi rahbarlar tashkil etadi.

Tizimdagi ko‘zbo‘yamachilik va o‘g‘rilik oqibatida davlatga 70 milliard so‘mdan ortiq moddiy zarar yetkazilgan.

Aniqlangan ushbu ulkan qonunbuzarliklar va vakolatlarni suiiste’mol qilish holatlari sohada nazorat va shaffoflik tizimini zudlik bilan mustahkamlash va kadastr hisobi ustidan qat’iy kuzatuv o‘rnatish zarurligini yaqqol ko‘rsatib berdi.

Xalq mulkiga ko‘z olaytirganlar jazosiz qolmaydi

Sohada aniqlangan bunday keng ko‘lamli o‘g‘riliklar, ayniqsa, oddiy mutaxassislar bilan bir qatorda rahbar xodimlarning ham jinoyatlarga aralashib ketgani sohada ichki nazoratning mutlaqo bo‘shashib ketganidan dalolat beradi. Yer va mulk ajratish, hujjatlarni rasmiylashtirish kabi jarayonlardagi korrupsiyaviy zanjirlar nafaqat davlat budjetiga, balki qanchadan-qancha oddiy fuqarolarning haq-huquqlariga ham rahna soladi. Bugungi kunda ushbu holatlar yuzasidan qonuniy choralar ko‘rilmoqda.

Zamin sharhi: Xalqimizda «Haromdan kelgan haromga ketar» degan dono naql bor. Davlatning va oddiy xalqning millionlab mablag‘larini o‘z nafsi yo‘lida sarflab, «tuyani dumi bilan yutgan» kadastr tizimidagi bu «uddaburonlar» endi qonun oldida albatta javob berishadi. 70 milliard so‘m — bu shunchaki raqam emas, bu yurtimizda qurilishi mumkin bo‘lgan o‘nlab zamonaviy maktablar, bog‘chalar yoki shifoxonalarning puli demakdir. Korrupsiya balosiga qarshi faqat huquq-tartibot organlari emas, balki butun jamiyatimiz birgalikda kurashishi shart. Shundagina yurtimizda halollik va adolat qaror topadi. Jonkuyar qonun posbonlariga bu kurashda kuch-quvvat tilaymiz!

Mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi olib borilayotgan keskin kurashlar, shov-shuvli sud jarayonlari va yurtimiz hayotidagi eng qaynoq xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Kadast agentligiOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladiYashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladiBugun, 13:30Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Bugun, 12:57Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindiBugun, 12:49Toshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildiToshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildiBugun, 12:41Turkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiTurkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiBugun, 12:14Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiTegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiBugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi