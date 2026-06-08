Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?

·18·Iqtisodiyot
Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?

Bitcoin (BTC) treyderlari dam olish kunlarida aktivning 60,000 USD miqdoridagi psixologik qoʻllab-quvvatlash darajasidan yuqori saqlanib qolganini muhim koʻrsatkich sifatida baholamoqda. Kriptovalyuta 59,100 USD atrofidagi mahalliy past nuqtadan 6.5 foizga tiklanib, yakshanba kuni 62,950 USD darajasiga yetdi. Bitcoin’ning ushbu oʻsishi texnologik kompaniyalarga boy Nasdaq Composite (IXIC) indeksining juma kungi 4 foizlik keskin pasayishi fonida yuz berdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Taniqli tahlilchi Filbfilb tomonidan taqdim etilgan texnik tahlil Bitcoin buqalari uchun umid bagʻishlamoqda. Ekspertning taʼkidlashicha, BTC 200 haftalik oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkich (200-week SMA) — 61,880 USD darajasidan yuqorida barqaror turibdi. Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, ushbu daraja 2015, 2018 va 2020-yillarda narxning tub nuqtasini shakllantirishga yordam bergan.

Agar Bitcoin 200 haftalik SMA darajasini saqlab qolsa, 60,000 USD dan pastga tushish shunchaki bozordagi "silkinish" (shakeout) sifatida baholanishi mumkin. Bunday holda, keyingi asosiy maqsad 92,630 USD atrofidagi 50 haftalik SMA darajasi boʻladi. Shu bilan birga, Nasdaq indeksi oʻzining 20 haftalik harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichi — 22,905 punkt sari korreksiya qilayotgani kuzatilmoqda.

Nasdaq indeksining haftalik nisbiy kuch indeksi (RSI) 74.75 dan 62.46 ga tushdi. 2021-yildan buyon RSI koʻrsatkichining 70 dan pastga tushishi har safar indeksning 20 haftalik oʻrtacha koʻrsatkichgacha pasayishiga olib kelgan. Agar ushbu tendensiya takrorlansa, Nasdaq iyun yoki iyul oylarida yana 10.75 foizga arzonlashishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Nasdaq sovishda davom etayotgan bir paytda, Bitcoin oʻzining uzoq muddatli "pol" darajasini saqlab qolsa, keskin rebound (qayta koʻtarilish) sodir boʻlishi mumkin. Hozirda Bitcoin’ning Nasdaq’ga nisbatan koeffitsiyenti kundalik RSI koʻrsatkichlariga koʻra rekord darajadagi haddan tashqari sotilish (oversold) hududiga yetgan.

BitcoinNasdaqKriptovalyutaBirjaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH Kongressida kriptovalyuta soliqlariga oid yangi qonun loyihalari koʻrib chiqilmoqdaAQSH Kongressida kriptovalyuta soliqlariga oid yangi qonun loyihalari koʻrib chiqilmoqdaBugun, 20:34Michael Saylor yangi Bitcoin xaridi haqida ishora qildiMichael Saylor yangi Bitcoin xaridi haqida ishora qildiBugun, 20:10O‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdiO‘zbekistonning oltin-valyuta zaxiralari hajmi 70 mlrd dollardan oshdiKecha, 09:54Bitcoin 2020-yildan beri eng kuchli sotuv bosimida: Narx 70 000 dollargacha koʻtariladimiBitcoin 2020-yildan beri eng kuchli sotuv bosimida: Narx 70 000 dollargacha koʻtariladimi06.06, 17:13Shavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladiShavkat Mirziyoyev Peterburg iqtisodiy forumida tarixiy nutq so‘zladi06.06, 08:29Dollar kursi 12 ming so‘mdan oshdiDollar kursi 12 ming so‘mdan oshdi06.06, 06:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi