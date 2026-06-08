Nasdaq pasayishda davom etsa Bitcoin taqdiri nima boʻladi?
Bitcoin (BTC) treyderlari dam olish kunlarida aktivning 60,000 USD miqdoridagi psixologik qoʻllab-quvvatlash darajasidan yuqori saqlanib qolganini muhim koʻrsatkich sifatida baholamoqda. Kriptovalyuta 59,100 USD atrofidagi mahalliy past nuqtadan 6.5 foizga tiklanib, yakshanba kuni 62,950 USD darajasiga yetdi. Bitcoin’ning ushbu oʻsishi texnologik kompaniyalarga boy Nasdaq Composite (IXIC) indeksining juma kungi 4 foizlik keskin pasayishi fonida yuz berdi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Taniqli tahlilchi Filbfilb tomonidan taqdim etilgan texnik tahlil Bitcoin buqalari uchun umid bagʻishlamoqda. Ekspertning taʼkidlashicha, BTC 200 haftalik oddiy harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkich (200-week SMA) — 61,880 USD darajasidan yuqorida barqaror turibdi. Tarixiy maʼlumotlarga koʻra, ushbu daraja 2015, 2018 va 2020-yillarda narxning tub nuqtasini shakllantirishga yordam bergan.
Agar Bitcoin 200 haftalik SMA darajasini saqlab qolsa, 60,000 USD dan pastga tushish shunchaki bozordagi "silkinish" (shakeout) sifatida baholanishi mumkin. Bunday holda, keyingi asosiy maqsad 92,630 USD atrofidagi 50 haftalik SMA darajasi boʻladi. Shu bilan birga, Nasdaq indeksi oʻzining 20 haftalik harakatlanuvchi oʻrtacha koʻrsatkichi — 22,905 punkt sari korreksiya qilayotgani kuzatilmoqda.
Nasdaq indeksining haftalik nisbiy kuch indeksi (RSI) 74.75 dan 62.46 ga tushdi. 2021-yildan buyon RSI koʻrsatkichining 70 dan pastga tushishi har safar indeksning 20 haftalik oʻrtacha koʻrsatkichgacha pasayishiga olib kelgan. Agar ushbu tendensiya takrorlansa, Nasdaq iyun yoki iyul oylarida yana 10.75 foizga arzonlashishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Nasdaq sovishda davom etayotgan bir paytda, Bitcoin oʻzining uzoq muddatli "pol" darajasini saqlab qolsa, keskin rebound (qayta koʻtarilish) sodir boʻlishi mumkin. Hozirda Bitcoin’ning Nasdaq’ga nisbatan koeffitsiyenti kundalik RSI koʻrsatkichlariga koʻra rekord darajadagi haddan tashqari sotilish (oversold) hududiga yetgan.
…