Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdi
Juma kuni Meta kompaniyasining aksiyalari 5 foizdan koʻproqqa tushib ketdi. Bunga Financial Times nashrining kompaniya sunʼiy intellekt (AI) loyihalarini moliyalashtirish uchun oʻnlab milliard dollarlik yangi aksiyalar chiqarishni rejalashtirayotgani haqidagi xabari sabab boʻldi. Nashr maʼlumotlariga koʻra, kompaniya qoʻshimcha kapital jalb qilish ssenariylarini oʻrganmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Meta vakili ushbu xabarlarni "mutlaq spekulyatsiya" deb atadi va hozircha qimmatli qogʻozlar chiqarish boʻyicha yakuniy qaror qabul qilinmaganini taʼkidladi. Shunga qaramay, investorlar orasida texnologik gigantlarning AI infratuzilmasiga sarflayotgan ulkan xarajatlari borasidagi xavotirlar kuchaymoqda. Masalan, Google bosh kompaniyasi boʻlgan Alphabet ham oʻzining investitsiya rejalarini 85 milliard dollargacha oshirgan.
Joriy yilning aprel oyida Meta 2026-yil uchun kapital xarajatlar prognozini 145 milliard dollargacha koʻtargan edi. Alphabet esa ushbu koʻrsatkichni 190 milliard dollarga yetkazdi. Bozor tahlilchilari ikki kompaniyaning strategiyasini turlicha baholamoqda: Google Cloud kabi kuchli bulutli biznesga ega Alphabet investorlar ishonchini koʻproq qozonmoqda.
Oxirgi bir yil ichida Alphabet aksiyalari 115 foizdan ortiq oʻsgan boʻlsa, Meta aksiyalari taxminan 13 foizga arzonlashib, texnologiya sektoridagi eng sust koʻrsatkichlardan birini qayd etdi. Bu farq investorlarning sunʼiy intellektga tikilgan sarmoyalar qanchalik tez daromad keltira boshlashiga boʻlgan shubhalarini aks ettiradi.
…