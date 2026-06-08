Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdi

·22·Texno
Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdi

Juma kuni Meta kompaniyasining aksiyalari 5 foizdan koʻproqqa tushib ketdi. Bunga Financial Times nashrining kompaniya sunʼiy intellekt (AI) loyihalarini moliyalashtirish uchun oʻnlab milliard dollarlik yangi aksiyalar chiqarishni rejalashtirayotgani haqidagi xabari sabab boʻldi. Nashr maʼlumotlariga koʻra, kompaniya qoʻshimcha kapital jalb qilish ssenariylarini oʻrganmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Meta vakili ushbu xabarlarni "mutlaq spekulyatsiya" deb atadi va hozircha qimmatli qogʻozlar chiqarish boʻyicha yakuniy qaror qabul qilinmaganini taʼkidladi. Shunga qaramay, investorlar orasida texnologik gigantlarning AI infratuzilmasiga sarflayotgan ulkan xarajatlari borasidagi xavotirlar kuchaymoqda. Masalan, Google bosh kompaniyasi boʻlgan Alphabet ham oʻzining investitsiya rejalarini 85 milliard dollargacha oshirgan.

Joriy yilning aprel oyida Meta 2026-yil uchun kapital xarajatlar prognozini 145 milliard dollargacha koʻtargan edi. Alphabet esa ushbu koʻrsatkichni 190 milliard dollarga yetkazdi. Bozor tahlilchilari ikki kompaniyaning strategiyasini turlicha baholamoqda: Google Cloud kabi kuchli bulutli biznesga ega Alphabet investorlar ishonchini koʻproq qozonmoqda.

Oxirgi bir yil ichida Alphabet aksiyalari 115 foizdan ortiq oʻsgan boʻlsa, Meta aksiyalari taxminan 13 foizga arzonlashib, texnologiya sektoridagi eng sust koʻrsatkichlardan birini qayd etdi. Bu farq investorlarning sunʼiy intellektga tikilgan sarmoyalar qanchalik tez daromad keltira boshlashiga boʻlgan shubhalarini aks ettiradi.

MetaAlphabetGoogleSunʼiy IntellektAksiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiRadioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadiBugun, 20:59Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Bugun, 20:29Qizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiQizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiBugun, 19:00TRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiTRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiKecha, 18:5445 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyatorKecha, 18:26Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiPrada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiKecha, 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus