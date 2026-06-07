Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindi

·91·Jamiyat
Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindi

Foto: Istanbuldagi Bosh konsulxona

Yurtimizda jinoyatchilikka qarshi kurashish, qonun ustuvorligini ta’minlash va xorijda yashirinib yurgan qonunbuzarlarni adolat sudiga topshirish borasida huquq-tartibot idoralari tomonidan izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz sarhadlaridan tashqarida ham adolat qaroridan qochib qutulib bo‘lmasligini ko‘rsatuvchi navbatdagi muhim tezkor tadbir Istanbul shahrida muvaffaqiyatli yakunlandi. O‘zbekistonning Istanbuldagi Bosh konsulxonasi bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, uzoq vaqtdan buyon qidiruvda bo‘lgan ikki nafar hamyurtimiz Turkiya huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlikda qo‘lga olinib, yurtimizga eson-omon deportatsiya qilindi.

AQSH va Yevropa va’dasi bilan aldagan «uddaburon» ayol

Qo‘lga olingan ayollardan biri naqd 6 yil davomida Odil sudlovdan yashirinib, xorijda sarson-sargardonlikda kun kechirib kelayotgan edi. Tezkor surishtiruvlar natijasida uning qilmishlari fosh bo‘ldi:

  • Yolg‘on va’dalar: U fuqarolarni chet elga ishga yuborish bo‘yicha hech qanday qonuniy litsenziya yoki ruxsatnomaga ega bo‘lmagan. Shuningdek, u odamlarning ishonchiga kirib, ularni Amerika Qo‘shma Shtatlari va Yevropaning rivojlangan davlatlariga yuqori maoshli ishga joylashtirishni va’da qilgan.

  • Firibgarlik: Odamlarning soddaligi va orzularidan foydalanib, ularning juda yirik miqdordagi pul mablag‘larini aldov yo‘li bilan qo‘lga kiritgan. Olingan pullarni esa o‘z ehtiyojlari va shaxsiy manfaatlari yo‘lida sarflab yuborgan.

Bugungi kunda ushbu ayolga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi (firibgarlik) bilan jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Odam savdosi bilan shug‘ullangan shaxs ham jazosiz qolmaydi

Xuddi shu tezkor tadbir davomida qonun posbonlari yana bir jiddiy jinoyat ishi bo‘yicha qidiruvda bo‘lgan ikkinchi ayolni ham qo‘lga olishga muvaffaq bo‘lishdi. Ma’lum bo‘lishicha, ushbu fuqaro Jinoyat kodeksining eng og‘ir moddalaridan biri — 135-modda (odam savdosi) bilan ayblanib, anchadan buyon qidirilayotgan edi. U ham zudlik bilan maxsus nazorat ostida O‘zbekistonga qaytarildi.

O‘zbekiston va Turkiya huquqni muhofaza qilish organlari o‘rtasidagi hamkorlik shu bilan to‘xtab qolmaydi. Bosh konsullikning ta’kidlashicha, ayni paytda xorijda yashirinib yurgan yana bir nechta jinoyat sodir etgan shaxslarning turgan joyini aniqlash, ularni kishanlash va yurtimizga ekstraditsiya qilish bo‘yicha keng qamrovli protsessual va tezkor-qidiruv tadbirlari izchil davom ettirilmoqda.

Zamin sharhi: «Nishondagi kavsh yerda qolmas» deydi dono xalqimiz. Kimdir o‘z yurtdoshlarining halol mehnat bilan topgan pullarini shilib, xorij davlatlarida yashirinib, maza qilib yashayman deb o‘ylagan bo‘lsa, qattiq adashadi. Oradan 6 yil o‘tsa ham adolat baribir qaror topdi. Ayniqsa, AQSH va Yevropaga ishga yuboraman degan yolg‘onchilarga aldanib qolmaslik uchun har bir fuqaromiz sergak bo‘lishi zarur. Ikki davlat huquq-tartibot organlarining bunday hamkorligi esa jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurashning yorqin namunasidir. Yurtimiz tinch, qonunlarimiz esa ustuvor bo‘lsin!

Xorijdagi hamyurtlarimiz hayoti, tezkor xalqaro xabarlar va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasidagi eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

O'zbekistonTurkiyaIstanbulAQSHYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Bugun, 13:55Yashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladiYashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladiBugun, 13:30Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Bugun, 12:57Toshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildiToshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildiBugun, 12:41Turkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiTurkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildiBugun, 12:14Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiTegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiBugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi