Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindi
Foto: Istanbuldagi Bosh konsulxona
Yurtimizda jinoyatchilikka qarshi kurashish, qonun ustuvorligini ta’minlash va xorijda yashirinib yurgan qonunbuzarlarni adolat sudiga topshirish borasida huquq-tartibot idoralari tomonidan izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz sarhadlaridan tashqarida ham adolat qaroridan qochib qutulib bo‘lmasligini ko‘rsatuvchi navbatdagi muhim tezkor tadbir Istanbul shahrida muvaffaqiyatli yakunlandi. O‘zbekistonning Istanbuldagi Bosh konsulxonasi bergan rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, uzoq vaqtdan buyon qidiruvda bo‘lgan ikki nafar hamyurtimiz Turkiya huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlikda qo‘lga olinib, yurtimizga eson-omon deportatsiya qilindi.
AQSH va Yevropa va’dasi bilan aldagan «uddaburon» ayol
Qo‘lga olingan ayollardan biri naqd 6 yil davomida Odil sudlovdan yashirinib, xorijda sarson-sargardonlikda kun kechirib kelayotgan edi. Tezkor surishtiruvlar natijasida uning qilmishlari fosh bo‘ldi:
Yolg‘on va’dalar: U fuqarolarni chet elga ishga yuborish bo‘yicha hech qanday qonuniy litsenziya yoki ruxsatnomaga ega bo‘lmagan. Shuningdek, u odamlarning ishonchiga kirib, ularni Amerika Qo‘shma Shtatlari va Yevropaning rivojlangan davlatlariga yuqori maoshli ishga joylashtirishni va’da qilgan.
Firibgarlik: Odamlarning soddaligi va orzularidan foydalanib, ularning juda yirik miqdordagi pul mablag‘larini aldov yo‘li bilan qo‘lga kiritgan. Olingan pullarni esa o‘z ehtiyojlari va shaxsiy manfaatlari yo‘lida sarflab yuborgan.
Bugungi kunda ushbu ayolga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi (firibgarlik) bilan jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Odam savdosi bilan shug‘ullangan shaxs ham jazosiz qolmaydi
Xuddi shu tezkor tadbir davomida qonun posbonlari yana bir jiddiy jinoyat ishi bo‘yicha qidiruvda bo‘lgan ikkinchi ayolni ham qo‘lga olishga muvaffaq bo‘lishdi. Ma’lum bo‘lishicha, ushbu fuqaro Jinoyat kodeksining eng og‘ir moddalaridan biri — 135-modda (odam savdosi) bilan ayblanib, anchadan buyon qidirilayotgan edi. U ham zudlik bilan maxsus nazorat ostida O‘zbekistonga qaytarildi.
O‘zbekiston va Turkiya huquqni muhofaza qilish organlari o‘rtasidagi hamkorlik shu bilan to‘xtab qolmaydi. Bosh konsullikning ta’kidlashicha, ayni paytda xorijda yashirinib yurgan yana bir nechta jinoyat sodir etgan shaxslarning turgan joyini aniqlash, ularni kishanlash va yurtimizga ekstraditsiya qilish bo‘yicha keng qamrovli protsessual va tezkor-qidiruv tadbirlari izchil davom ettirilmoqda.
Zamin sharhi: «Nishondagi kavsh yerda qolmas» deydi dono xalqimiz. Kimdir o‘z yurtdoshlarining halol mehnat bilan topgan pullarini shilib, xorij davlatlarida yashirinib, maza qilib yashayman deb o‘ylagan bo‘lsa, qattiq adashadi. Oradan 6 yil o‘tsa ham adolat baribir qaror topdi. Ayniqsa, AQSH va Yevropaga ishga yuboraman degan yolg‘onchilarga aldanib qolmaslik uchun har bir fuqaromiz sergak bo‘lishi zarur. Ikki davlat huquq-tartibot organlarining bunday hamkorligi esa jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurashning yorqin namunasidir. Yurtimiz tinch, qonunlarimiz esa ustuvor bo‘lsin!
Xorijdagi hamyurtlarimiz hayoti, tezkor xalqaro xabarlar va jinoyatchilikka qarshi kurash sohasidagi eng qaynoq yangiliklarni har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…