Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!
Namangan viloyatida Damas va Gentra avtomobillari ishtirokida yo‘l-transport hodisasi sodir bo‘ldi. Voqea tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, foydalanuvchilar orasida qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, avtomobillar to‘qnashuvi natijasida transport vositalariga jiddiy zarar yetgan. Hozircha hodisa oqibatida jabrlanganlar bor-yo‘qligi hamda avariya qanday sharoitda yuz bergani haqida rasmiy ma’lumot e’lon qilinmagan.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday holatlar ko‘pincha tezlikni oshirish, masofani saqlamaslik yoki haydovchining bir lahzaga e’tiborsizligi tufayli sodir bo‘ladi. Shu bois barcha haydovchilardan yo‘llarda ehtiyotkor bo‘lish, harakat qoidalariga qat’iy rioya qilish va rul boshida doimo hushyorlikni saqlash so‘ralmoqda.
Yo‘l harakati xavfsizligi — har bir haydovchi va piyodaning mas’uliyatiga bog‘liq. Bir soniyalik beparvolik esa og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkin.
…