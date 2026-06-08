Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadi

·40·Texno
Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadi

Astronomlar Quyosh tizimiga tashrif buyurgan uchinchi yulduzlararo obyekt — 3I/ATLAS’da sunʼiy faollik belgilarini aniqlay olishmadi. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) instituti tadqiqotchilari Kaliforniyadagi Allen Telescope Array radioteleskopi yordamida obyektning radiosignallarini tahlil qilib, shunday xulosaga kelishdi. 3I/ATLAS kometasi ilk bor 2025-yil 1-iyulda ATLAS tizimi tomonidan qayd etilgan boʻlib, u 1I/ʻOumuamua va 2I/Borisov kometalaridan keyingi uchinchi tasdiqlangan yulduzlararo mehmondir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Garchi 3I/ATLAS Quyoshga yaqinlashganda gaz va chang chiqarib, odatiy kometa xususiyatlarini namoyon qilgan boʻlsa-da, SETI jamoasi unda texnologik markerlarni qidirish boʻyicha standart tekshiruv oʻtkazdi. Tadqiqotda Breakthrough Listen loyihasi, Berkeley SETI Research Center va Jodrell Bank Centre for Astrophysics mutaxassislari ishtirok etishdi. Kuzatuvlar 1 dan 9 GGs gacha boʻlgan chastota diapazonida 7 soatdan ortiq davom etdi.

Tahlillar davomida tizim 74 millionga yaqin tor polosali signalni qayd etdi, biroq ularning aksariyati radioxalaqitlar boʻlib chiqdi. Filtrlashdan soʻng ajratib olingan 211 ta nomzod signal vizual tekshiruvdan oʻtkazilganda, ularning birortasi sunʼiy ekani tasdiqlanmadi. Tadqiqotchilar 3I/ATLAS yaqinida quvvati 10¹⁰ vattdan yuqori boʻlgan har qanday uzatkichni aniqlash imkoniyatiga ega edilar.

Loyiha mualliflaridan biri Sofia Sheikh’ning taʼkidlashicha, bunday kuzatuvlar kelajakda kam uchraydigan anomal holatlarni tabiiy jarayonlardan farqlash uchun muhim metodologik baza yaratadi. Olimlar, shuningdek, vaqti kelib Voyager kabi apparatlar ham boshqa tizimlar uchun yulduzlararo obyekt va texnologik markerga aylanishini eslatib oʻtishdi. Ushbu tajriba zamonaviy radioasboblarning yulduzlararo obyektlarga tezkor munosabat bildirish qobiliyatini yana bir bor isbotladi.

SETI3I/ATLASAstronomiyaKosmosRadioteleskop
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiMeta aksiyalari sunʼiy intellekt xarajatlari sabab keskin arzonlashdiBugun, 22:50Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Tokenpokalipsis: Sunʻiy intellekt narxlari keskin oshishi mumkinmi?Bugun, 20:29Qizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiQizib ketmaydigan va eskirmaydigan batareyalar: Xitoyda yangi elektrolit yaratildiBugun, 19:00TRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiTRAPPIST-1e va TRAPPIST-1f ekzosayyoralarining iqlim modellari eʻlon qilindiKecha, 18:5445 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyator45 000 marta quvvatlansa ham quvvatini yoʻqotmaydigan egiluvchan akkumulyatorKecha, 18:26Prada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiPrada va Axiom Space Artemis IV missiyasi uchun yangi skafandr qatlamini taqdim etdiKecha, 18:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus