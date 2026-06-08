Radioteleskoplar 3I/ATLAS yulduzlararo obyektida texnologiya izlarini topmadi
Astronomlar Quyosh tizimiga tashrif buyurgan uchinchi yulduzlararo obyekt — 3I/ATLAS’da sunʼiy faollik belgilarini aniqlay olishmadi. SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) instituti tadqiqotchilari Kaliforniyadagi Allen Telescope Array radioteleskopi yordamida obyektning radiosignallarini tahlil qilib, shunday xulosaga kelishdi. 3I/ATLAS kometasi ilk bor 2025-yil 1-iyulda ATLAS tizimi tomonidan qayd etilgan boʻlib, u 1I/ʻOumuamua va 2I/Borisov kometalaridan keyingi uchinchi tasdiqlangan yulduzlararo mehmondir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Garchi 3I/ATLAS Quyoshga yaqinlashganda gaz va chang chiqarib, odatiy kometa xususiyatlarini namoyon qilgan boʻlsa-da, SETI jamoasi unda texnologik markerlarni qidirish boʻyicha standart tekshiruv oʻtkazdi. Tadqiqotda Breakthrough Listen loyihasi, Berkeley SETI Research Center va Jodrell Bank Centre for Astrophysics mutaxassislari ishtirok etishdi. Kuzatuvlar 1 dan 9 GGs gacha boʻlgan chastota diapazonida 7 soatdan ortiq davom etdi.
Tahlillar davomida tizim 74 millionga yaqin tor polosali signalni qayd etdi, biroq ularning aksariyati radioxalaqitlar boʻlib chiqdi. Filtrlashdan soʻng ajratib olingan 211 ta nomzod signal vizual tekshiruvdan oʻtkazilganda, ularning birortasi sunʼiy ekani tasdiqlanmadi. Tadqiqotchilar 3I/ATLAS yaqinida quvvati 10¹⁰ vattdan yuqori boʻlgan har qanday uzatkichni aniqlash imkoniyatiga ega edilar.
Loyiha mualliflaridan biri Sofia Sheikh’ning taʼkidlashicha, bunday kuzatuvlar kelajakda kam uchraydigan anomal holatlarni tabiiy jarayonlardan farqlash uchun muhim metodologik baza yaratadi. Olimlar, shuningdek, vaqti kelib Voyager kabi apparatlar ham boshqa tizimlar uchun yulduzlararo obyekt va texnologik markerga aylanishini eslatib oʻtishdi. Ushbu tajriba zamonaviy radioasboblarning yulduzlararo obyektlarga tezkor munosabat bildirish qobiliyatini yana bir bor isbotladi.
…