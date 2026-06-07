Turkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildi

·49·Jamiyat
Turkiyada qo‘lga olingan ayol O‘zbekistonga qaytarildi, jinoyatlar ochildi

Odam savdosi va firibgarlik jinoyatlari bilan bog‘liq yana bir shaxs xorijda qo‘lga olindi. Bu haqda O‘zbekistonning Istanbul shahridagi Bosh konsulxonasi ma’lum qildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, ayol O‘zbekistonda firibgarlik jinoyatini sodir etib, qariyb 6 yil davomida qidiruvda bo‘lgan. U ikki davlat huquqni muhofaza qiluvchi organlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Turkiya hududida aniqlanib, qo‘lga olingan hamda O‘zbekistonga ekstraditsiya qilingan.

Aniqlanishicha, mazkur shaxs fuqarolarni xorijiy davlatlarga ishga joylashtirish va’dasi bilan ularning ishonchiga kirgan. Litsenziyasiz faoliyat yuritgan holda AQSH va Yevropa mamlakatlarida yuqori daromadli ish taklif qilishni va’da qilib, ko‘plab fuqarolardan katta miqdorda pul mablag‘larini firibgarlik yo‘li bilan o‘zlashtirgan.

Unga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi (firibgarlik) bo‘yicha jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Shuningdek, odam savdosi bilan bog‘liq jinoyatda ayblanib qidiruvda bo‘lgan yana bir shaxs ham qo‘lga olinib, yurtimizga qaytarilgani bildirildi.

Mutasaddilar ta’kidlashicha, O‘zbekiston va Turkiya o‘rtasidagi hamkorlik doirasida qidiruvdagi shaxslarni aniqlash, ushlash va ularni javobgarlikka tortish bo‘yicha ishlar izchil davom ettirilmoqda.

OʻzbekistonTurkiyaIstanbulAQSHYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Kadastr tizimidagi korrupsiya davlatga milliardlab zarar keltirdi...Bugun, 13:55Yashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladiYashirin reklama joylashtirgan blogerlar endi jarimaga tortiladiBugun, 13:30Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Bir lahzalik beparvolik qimmatga tushishi mumkin!Bugun, 12:57Turkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindiTurkiyada qidiruvda bo‘lgan ikki nafar o‘zbekistonlik ayol qo‘lga olindiBugun, 12:49Toshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildiToshkentdagi mashhur Qo‘g‘irchoq teatri rekonstruksiyadan so‘ng ilk tomoshabinlarini qabul qildiBugun, 12:41Tegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiTegajog‘lik qilgan Mudofaa vazirligi xodimi 5 sutkaga hibsga olindiBugun, 10:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qurilish maydonidagi “jonli konsert”: ishchilar yaratgan noodatiy shou internetni zabt etdi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
Qashqadaryoda “polvon” chaqaloq tug‘ildi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
2007 yilgi bola oʻzining yon qoʻshnisiga uylandi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Samarqandda haydovchi uxlab qolgani sababli daxshatli YTH sodir etdi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi