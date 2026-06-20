Kredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindi
Bosh prokuratura huzuridagi Departament hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida Farg‘ona va Samarqand viloyatlarida yirik qonunbuzarliklar fosh etildi. Kredit ajratish evaziga tadbirkorlardan pul talab qilgan tijorat banklarining bank xizmatlari markazi (BXM) boshliqlari ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Noqonuniy harakatlarning qisqacha tafsiloti
Hudud
Gumonlanuvchi xodim
Kredit yo‘nalishi va miqdori
Talab qilingan / Olingan mablag‘
Qo‘lga tushish vaziyati
R.S. (BXM boshlig‘i)
Tadbirkorlik uchun 2,5 mlrd so‘m
Kredit summasining 5 foizi — 125 mln so‘m
So‘ralgan pulning 10 000 AQSH dollarini olayotgan vaqtida
Samarqand viloyati
D.I. (BXM boshlig‘i)
MCHJ rahbariga 75 000 AQSH dollari
Kredit evaziga olingan 2 150 AQSH dollari
Poraning bir qismi — 10,7 mln so‘mni qaytarib berayotgan vaqtida
Holatlar xronikasi
Farg‘onada: 5 foizlik «xizmat haqi»
Bank markazi boshlig‘i R.S. tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘ymoqchi bo‘lgan fuqaro F.R.ning ishonchiga kirib, yirik miqdorda kredit olib berishni va’da qilgan. Shart oddiy bo‘lgan: ajratilgan mablag‘ning 5 foizini oldindan berish lozim edi. Mazkur «kelishuv»ning 10 ming dollarini qabul qilib olayotgan vaqtda u tezkor xodimlar tomonidan to‘xtatib qolingan.
Samarqandda: Porani qaytarish vaqtidagi «tuzoq»
Samarqanddagi holat esa biroz kutilmagan tus oldi. BXM boshlig‘i D.I. «D.D.» MCHJ rahbariga xorijiy valyutada kredit rasmiylashtirib bergani uchun avvalroq 2 150 AQSH dollari miqdorida pora olgan. Keyinchalik u ushbu mablag‘ning bir qismini, ya’ni 10,7 million so‘mni tadbirkorga qaytarib berayotgan lahzada huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo‘lga tushgan.
Rasmiy maqom va qonuniy oqibat:
Hozirda aniqlangan har ikki noqonuniy holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari qat’iy ravishda olib borilmoqda. Kredit mablag‘larini shaxsiy boylik orttirish manbaiga aylantirishga urinish navbatdagi bor muvaffaqiyatsiz yakunlandi.
…