Kredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindi

·37·Jamiyat
Kredit evaziga «ulush» so‘ragan bank markazi boshliqlari qo‘lga olindi

Bosh prokuratura huzuridagi Departament hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida Farg‘ona va Samarqand viloyatlarida yirik qonunbuzarliklar fosh etildi. Kredit ajratish evaziga tadbirkorlardan pul talab qilgan tijorat banklarining bank xizmatlari markazi (BXM) boshliqlari ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Noqonuniy harakatlarning qisqacha tafsiloti

Hudud

Gumonlanuvchi xodim

Kredit yo‘nalishi va miqdori

Talab qilingan / Olingan mablag‘

Qo‘lga tushish vaziyati

Farg‘ona viloyati

R.S. (BXM boshlig‘i)

Tadbirkorlik uchun 2,5 mlrd so‘m

Kredit summasining 5 foizi — 125 mln so‘m

So‘ralgan pulning 10 000 AQSH dollarini olayotgan vaqtida

Samarqand viloyati

D.I. (BXM boshlig‘i)

MCHJ rahbariga 75 000 AQSH dollari

Kredit evaziga olingan 2 150 AQSH dollari

Poraning bir qismi — 10,7 mln so‘mni qaytarib berayotgan vaqtida

Holatlar xronikasi

Farg‘onada: 5 foizlik «xizmat haqi»

Bank markazi boshlig‘i R.S. tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘ymoqchi bo‘lgan fuqaro F.R.ning ishonchiga kirib, yirik miqdorda kredit olib berishni va’da qilgan. Shart oddiy bo‘lgan: ajratilgan mablag‘ning 5 foizini oldindan berish lozim edi. Mazkur «kelishuv»ning 10 ming dollarini qabul qilib olayotgan vaqtda u tezkor xodimlar tomonidan to‘xtatib qolingan.

Samarqandda: Porani qaytarish vaqtidagi «tuzoq»

Samarqanddagi holat esa biroz kutilmagan tus oldi. BXM boshlig‘i D.I. «D.D.» MCHJ rahbariga xorijiy valyutada kredit rasmiylashtirib bergani uchun avvalroq 2 150 AQSH dollari miqdorida pora olgan. Keyinchalik u ushbu mablag‘ning bir qismini, ya’ni 10,7 million so‘mni tadbirkorga qaytarib berayotgan lahzada huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan ashyoviy dalillar bilan qo‘lga tushgan.

Rasmiy maqom va qonuniy oqibat:

Hozirda aniqlangan har ikki noqonuniy holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo‘zg‘atilgan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tergov harakatlari qat’iy ravishda olib borilmoqda. Kredit mablag‘larini shaxsiy boylik orttirish manbaiga aylantirishga urinish navbatdagi bor muvaffaqiyatsiz yakunlandi.

Farg‘ona viloyatiSamarqand viloyatiFarg‘onaSamarqand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Muhammadali Navro‘zov oilasida yana bir quvonchli voqea (video)Bugun, 11:54Bo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindiBo‘zsuv kanalida oqib ketayotgan erkakning hayoti saqlab qolindiBugun, 11:29Samarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindiSamarqandda qidiruvdagi Hyundai Elantra harakat vaqtida qo‘lga olindiKecha, 23:2774 yoshli onaxon paraplanda ucha turib qo‘shiq kuyladi va internet yulduziga aylandi74 yoshli onaxon paraplanda ucha turib qo‘shiq kuyladi va internet yulduziga aylandiKecha, 23:12Soxta prokurorning «gastrollari» yakunlandi: firibgarlik tafsilotlariSoxta prokurorning «gastrollari» yakunlandi: firibgarlik tafsilotlariKecha, 23:09Farg‘onada poyabzal sexida kuchli yong‘in sodir bo‘ldiFarg‘onada poyabzal sexida kuchli yong‘in sodir bo‘ldiKecha, 17:48
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda