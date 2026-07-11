O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda

·62·Jamiyat
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda

O‘zbekistonda noodatiy e’lon ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining e’tiborini tortdi. Navoiy viloyatida yashovchi fuqaro chigirtkani 1 million so‘mga sotishini ma’lum qilgan.

E’londa chigirtka "o‘rgatilgani" va ba’zi buyruqlarni tushunishi ta’kidlangan. Muallif uning poliz ekinlarida voyaga yetgani hamda kechasi yoqimli ovoz chiqarishini ham qo‘shimcha qilgan.

Bu xabar tarmoqlarda hazil va qiziqish bilan qabul qilindi. Ko‘pchilik bunday narx oddiy hasharot uchun kutilmagan ekanini yozmoqda.

Shu bilan birga, ayrim foydalanuvchilar e’lon e’tibor tortish uchun qo‘yilgan bo‘lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.

Chigirtka sotilgani yoki sotilmagani haqida hozircha ma’lumot yo‘q.

O'zbekistonNavoiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchun5 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchunBugun, 19:36Qamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdiQamchiqdagi YTHdan so‘ng Lacetti to‘liq yonib ketdiBugun, 19:31Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?Giyohvandlik vositalarini olib kirish uchun yangi tartib: sertifikat kimlarga beriladi?Bugun, 19:28Bu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildiBu yil imtihondan ozod etilgan abituriyentlar bo‘yicha yangi rekord o‘rnatildiBugun, 19:16«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdi«Qamchiq» dovonida favqulodda hodisa: To‘siqqa urilgan «Lasetti» yonib ketdiBugun, 19:10Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)Bugun, 17:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi