Toshkentdagi dahshatli holat: itlar shafqatsizlarcha o‘ldirildi

·23·Jamiyat
Toshkentdagi dahshatli holat: itlar shafqatsizlarcha o‘ldirildi

Toshkent shahrining Mirzo Ulug‘bek tumanida itlarga nisbatan shafqatsiz munosabat qilingani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, jamoatchilik orasida keskin muhokamalarga sabab bo‘ldi. Holat yuzasidan poytaxt IIBB tomonidan tekshiruv ishlari boshlangan.

Ma’lum qilinishicha, ko‘p qavatli uy yaqinida joylashgan omborxona hududida bir necha erkak itlarga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lib, ularni urib o‘ldirgan. Voqea tasvirlari 19 iyun kuni ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib ketgan.

Hududda faoliyat yurituvchi tadbirkor Yevgeniy Rojkovning aytishicha, bu yerda avvaldan o‘zlariga qarashli itlar bo‘lgan. Keyinchalik atrofdagi qurilish ishlari tugallangach, boshqa hududlardan ham itlar kelib qo‘shilgan va ularning soni sezilarli darajada ortgan.

Uning so‘zlariga ko‘ra, ilgari bir veterinar katta va tajovuzkor itni muvaffaqiyatli davolagan. Shu sababli bu safar ham aynan o‘sha mutaxassis chaqirilgan. Undan hududni burgalarga qarshi ishlov berish, ahvoli og‘ir bo‘lgan to‘rtta itni ko‘rikdan o‘tkazish va yashab ketish ehtimoli bo‘lmasa, ularni qiynalmasligi uchun evtanaziya qilish so‘ralgan.

Biroq tadbirkorning ta’kidlashicha, veterinar ikki itga nisbatan shafqatsiz munosabatda bo‘lgan.

“Bizdagi videolarda uning ukol qilayotgani ham, hududga ishlov berayotgani ham ko‘ringan. U dastlab yaxshi niyat bilan kelgan edi, ammo nima uchun bu holat bunday yakunlanganini tushuntirib bera olmayman. Bu voqea meni qattiq ranjitdi”, dedi u.

Ekolog” jamoat tashkiloti direktori o‘rinbosari Guli Ergasheva esa veterinar shifokor qonun talablarini buzganini, insonparvarlik tamoyillariga zid harakat qilganini va itlar shafqatsizlarcha o‘ldirilganini ta’kidladi.

IIBB ma’lumotiga ko‘ra, videoda aks etgan shaxslar aniqlangan va ulardan tushuntirish xatlari hamda ko‘rsatmalar olingan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari davom etmoqda va yakunlariga ko‘ra qonuniy qaror qabul qilinadi.

ToshkentMirzo-UlugbekEvgeniy RozhkovGuli ErgashevaEkolog
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qarmoqdan voz kechdi — baliqlar bilan do‘stlashdiQarmoqdan voz kechdi — baliqlar bilan do‘stlashdiKecha, 23:13Sirdaryoda ayol tanishining 1500 dollarini qalbakisiga almashtirib qo‘ydiSirdaryoda ayol tanishining 1500 dollarini qalbakisiga almashtirib qo‘ydiKecha, 20:44Qibrayda qizlarga tegajog‘lik qilgan yigitlar qamoqqa olindiQibrayda qizlarga tegajog‘lik qilgan yigitlar qamoqqa olindiKecha, 20:28Endi chet el kompaniyalari aksiyalarini sotib olish tartibi soddalashmoqdaEndi chet el kompaniyalari aksiyalarini sotib olish tartibi soddalashmoqdaKecha, 20:23Baxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindiBaxmaldagi sel sabab 32 nafar fuqaro evakuatsiya qilindiKecha, 17:44Bolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralariBolalarni noto‘g‘ri tashiganlik uchun qo‘llanishi kutilayotgan jazo choralariKecha, 17:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda