Qibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldi

·22·Jamiyat
Qibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldi

Toshkent viloyatida jamoat tartibini buzgan va axloqsiz xatti-harakat sodir etgan ikki nafar yigitga nisbatan qonuniy chora ko‘rildi. Holat viloyatning Qibray tumanida qayd etilgan.

Ma’lum qilinishicha, Cobalt rusumli avtomobilda harakatlangan shaxslar yo‘l chetida turgan qizga nisbatan noo‘rin va axloqsiz harakatlar qilgan. Ushbu holat e’tibordan chetda qolmay, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor tarzda o‘rganib chiqilgan.

Tuman ichki ishlar bo‘limi xodimlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari natijasida avtomobilda bo‘lgan shaxslarning kimligi aniqlanib, ularga nisbatan tegishli tartibda choralar ko‘rilgan.

Huquqbuzarlarga nisbatan Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksning 183-moddasi (mayda bezorilik) asosida hujjatlar rasmiylashtirildi. Sud qaroriga ko‘ra, avtomobil haydovchisi hamda uning sherigiga 5 sutkadan ma’muriy qamoq jazosi tayinlandi.

Mazkur holat jamoat joylarida odob-axloq qoidalariga rioya qilish muhimligini yana bir bor eslatadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...Bugun, 17:03Stadion qahramoni: Isfandiyor milliy terma jamoa bilan uchrashdiStadion qahramoni: Isfandiyor milliy terma jamoa bilan uchrashdiBugun, 17:01Navoiyda haydovchi YPX inspektoriga pora taklif qilgani uchun ushlandiNavoiyda haydovchi YPX inspektoriga pora taklif qilgani uchun ushlandiBugun, 16:47Bo‘yi bilan barchani hayratga solgan gigant inspektor tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Bo‘yi bilan barchani hayratga solgan gigant inspektor tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Bugun, 14:01Toshkentdagi dahshatli holat: itlar shafqatsizlarcha o‘ldirildiToshkentdagi dahshatli holat: itlar shafqatsizlarcha o‘ldirildiBugun, 11:01Qarmoqdan voz kechdi — baliqlar bilan do‘stlashdiQarmoqdan voz kechdi — baliqlar bilan do‘stlashdiKecha, 23:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda