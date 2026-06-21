Korrupsiyaga qarshi chora: Davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildi
Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda davlat xizmatchilari uchun jazoni ijro etish muassasalari hamda tergov hibsxonalariga profilaktik tashriflar tashkil etish amaliyotini yo‘lga qo‘ydi.
Mazkur tashabbus Korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashi tomonidan tasdiqlangan 2026 yilga mo‘ljallangan Korrupsiyaning oldini olish bo‘yicha Harakatlar rejasi doirasida amalga oshirilmoqda.
Tashriflarning asosiy maqsadlari
Agentlik korrupsiyaga qarshi kurashda shunchaki jazolashdan ko‘ra, uning oldini olishga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Bunda quyidagi maqsadlar ko‘zlangan:
Oqibatlarni bevosita ko‘rsatish: Korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning ayanchli va og‘ir oqibatlarini davlat xizmatchilariga amalda namoyish etish.
Muqarrarlik hissini shakllantirish: Har qanday noqonuniy xatti-harakatning huquqiy oqibati muqarrar ekani haqida aniq tasavvur uyg‘otish.
Mas’uliyatni oshirish: Xizmat vakolatlaridan faqat davlat va jamiyat manfaatlari yo‘lida foydalanish, halollik hamda qonun ustuvorligi tamoyillariga sodiqlikni kuchaytirish.
Ilk tashrif: Qurilish va Kadastr tizimi mas’ullari qamoqxonada
Tizimli yo‘lga qo‘yilgan ushbu amaliyotning dastlabki tadbirida Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi hamda Kadastr agentligi rahbariyati va mas’ul xodimlari ishtirok etdi.
Sharoitlar bilan tanishuv: Davlat xizmatchilari tergov xonalari, hibsda saqlash kameralari va muassasalarning boshqa infratuzilma obyektlari bilan yaqindan tanishtirildi.
Mahkumlar bilan uchrashuv: Korrupsiyaviy jinoyatlar uchun aybdor deb topilib, ayni paytda jazo o‘tayotgan shaxslar bilan bevosita muloqotlar tashkil etildi.
"Jazo o‘tayotgan shaxslar o‘zlari tomonidan qabul qilingan noqonuniy qarorlar nafaqat ularning o‘z hayotiga, balki oilasi, farzandlari, kasbiy faoliyati va jamiyatdagi obro‘siga qanchalik salbiy ta’sir ko‘rsatganini hayotiy misollar bilan so‘zlab berishdi."
Mazkur jonli muloqotlar korrupsiyaning oqibatlari faqatgina ozodlikdan mahrum etish bilan cheklanmasligini, balki insonning kelajagi va oilaviy farovonligiga ham jiddiy putur yetkazishini anglashga xizmat qiladi.
Ochiqlik va kelgusi rejalar
Bu kabi profilaktik tadbirlar bir martalik xususiyatga ega emas va izchil davom ettiriladi:
Bosqichma-bosqich qamrov: Kelgusida boshqa vazirlik va idoralar rahbarlari, ayniqsa, korrupsiyaviy xavf darajasi yuqori bo‘lgan sohalar xodimlari bosqichma-bosqich ushbu tashriflarga jalb etiladi.
Shaffoflikni ta’minlash: Jarayonlarning keng jamoatchilikka yetib borishi uchun tadbirlarga ommaviy axborot vositalari (OAV) va fuqarolik jamiyati institutlari vakillari ham keng taklif etilishi rejalashtirilgan.
…