Korrupsiyaga qarshi chora: Davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildi

·0·Jamiyat
Korrupsiyaga qarshi chora: Davlat xizmatchilari qamoqxonalarga olib borildi

Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda davlat xizmatchilari uchun jazoni ijro etish muassasalari hamda tergov hibsxonalariga profilaktik tashriflar tashkil etish amaliyotini yo‘lga qo‘ydi.

Mazkur tashabbus Korrupsiyaga qarshi kurashish Milliy kengashi tomonidan tasdiqlangan 2026 yilga mo‘ljallangan Korrupsiyaning oldini olish bo‘yicha Harakatlar rejasi doirasida amalga oshirilmoqda.

Tashriflarning asosiy maqsadlari

Agentlik korrupsiyaga qarshi kurashda shunchaki jazolashdan ko‘ra, uning oldini olishga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Bunda quyidagi maqsadlar ko‘zlangan:

  • Oqibatlarni bevosita ko‘rsatish: Korrupsiyaviy huquqbuzarliklarning ayanchli va og‘ir oqibatlarini davlat xizmatchilariga amalda namoyish etish.

  • Muqarrarlik hissini shakllantirish: Har qanday noqonuniy xatti-harakatning huquqiy oqibati muqarrar ekani haqida aniq tasavvur uyg‘otish.

  • Mas’uliyatni oshirish: Xizmat vakolatlaridan faqat davlat va jamiyat manfaatlari yo‘lida foydalanish, halollik hamda qonun ustuvorligi tamoyillariga sodiqlikni kuchaytirish.

Ilk tashrif: Qurilish va Kadastr tizimi mas’ullari qamoqxonada

Tizimli yo‘lga qo‘yilgan ushbu amaliyotning dastlabki tadbirida Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi hamda Kadastr agentligi rahbariyati va mas’ul xodimlari ishtirok etdi.

  • Sharoitlar bilan tanishuv: Davlat xizmatchilari tergov xonalari, hibsda saqlash kameralari va muassasalarning boshqa infratuzilma obyektlari bilan yaqindan tanishtirildi.

  • Mahkumlar bilan uchrashuv: Korrupsiyaviy jinoyatlar uchun aybdor deb topilib, ayni paytda jazo o‘tayotgan shaxslar bilan bevosita muloqotlar tashkil etildi.

"Jazo o‘tayotgan shaxslar o‘zlari tomonidan qabul qilingan noqonuniy qarorlar nafaqat ularning o‘z hayotiga, balki oilasi, farzandlari, kasbiy faoliyati va jamiyatdagi obro‘siga qanchalik salbiy ta’sir ko‘rsatganini hayotiy misollar bilan so‘zlab berishdi."

Mazkur jonli muloqotlar korrupsiyaning oqibatlari faqatgina ozodlikdan mahrum etish bilan cheklanmasligini, balki insonning kelajagi va oilaviy farovonligiga ham jiddiy putur yetkazishini anglashga xizmat qiladi.

Ochiqlik va kelgusi rejalar

Bu kabi profilaktik tadbirlar bir martalik xususiyatga ega emas va izchil davom ettiriladi:

  • Bosqichma-bosqich qamrov: Kelgusida boshqa vazirlik va idoralar rahbarlari, ayniqsa, korrupsiyaviy xavf darajasi yuqori bo‘lgan sohalar xodimlari bosqichma-bosqich ushbu tashriflarga jalb etiladi.

  • Shaffoflikni ta’minlash: Jarayonlarning keng jamoatchilikka yetib borishi uchun tadbirlarga ommaviy axborot vositalari (OAV) va fuqarolik jamiyati institutlari vakillari ham keng taklif etilishi rejalashtirilgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qashqadaryolik eng keksa faxriy hayotdan ko‘z yumdiQashqadaryolik eng keksa faxriy hayotdan ko‘z yumdiBugun, 20:48To‘yxonada ham futbol: mehmonlar ekranga mixlandiTo‘yxonada ham futbol: mehmonlar ekranga mixlandiBugun, 19:38Qibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldiQibrayda uyatsiz qilmish: ikki yigit qamaldiBugun, 17:11Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...Bojxona postidagi antiqa kontrabanda: "ayyorgona" reja fosh qilindi...Bugun, 17:03Stadion qahramoni: Isfandiyor milliy terma jamoa bilan uchrashdiStadion qahramoni: Isfandiyor milliy terma jamoa bilan uchrashdiBugun, 17:01Navoiyda haydovchi YPX inspektoriga pora taklif qilgani uchun ushlandiNavoiyda haydovchi YPX inspektoriga pora taklif qilgani uchun ushlandiBugun, 16:47
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda
Halok bo‘lgan qush yonidan ketmagan maynalar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lmoqda